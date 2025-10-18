Πρώην διαιτητής απάντησε στον Κάτας: «Αν κάποιος έπρεπε να παραπονεθεί για τη διαιτησία, είναι ο Ολυμπιακός»

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε μια επική νίκη στο Βελιγράδι κόντρα στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, πραγματοποιώντας μια τεράστια ανατροπή στο φινάλε και ανέβηκε σε ρεκόρ 3-2. Οι ερυθρόλευκοι με ένα απίθανο ντεμαράζ με 14-1 στα τελευταία 3 λεπτά περίπου πήραν το διπλό με 95-94, όμως ο Όντεντ Κάτας είχε έντονα παράπονα για τη διαιτησία.

Συγκεκριμένα, ο προπονητής της Μακάμπι εμφανίστηκε δυσαρεστημένος με τη διαιτησία, αναφέροντας 6-7-8 σφυρίγματα στο τέλος έπαιξαν ρόλο στο αποτέλεσμα, ωστόσο τον αποστόμωσε πρώην διαιτητής, λέγοντας πως όχι μόνο δεν θα έπρεπε να έχει παράπονα, αλλά αν κάποια ομάδα μπορούσε να παραπονεθεί ήταν ο Ολυμπιακός.

Σύμφωνα με την ανάλυση του πρώην διαιτητή Τοντ Γουόρνικ στο BasketNews, οι αποφάσεις των διαιτητών κρίθηκαν σωστές, χωρίς να δικαιώνουν τα παράπονα του κόουτς της Μακάμπι.

Τι είπε ο πρώην διαιτητής για το Μακάμπι – Ολυμπιακός και τις δηλώσεις του Κάτας:

«Οι διαιτητές διατήρησαν συνέπεια και για τις δύο πλευρές στα τελευταία λεπτά του αγώνα. Με λίγα λόγια, παρόλο που είναι εύκολο να κατανοήσει κανείς την απογοήτευση του Κάτας, δεν υπάρχει καμία ένδειξη ότι οι διαιτητές συνέβαλαν στην ήττα της ομάδας του».

Ο Γουόρνικ, μάλιστα, ανέλυσε τα τελευταία πέντε λεπτά της αναμέτρησης, εκεί όπου ο Ολυμπιακός έτρεξε επιμέρους 4-18 για να βγει νικητής. Χαρακτηριστικά, δήλωσε: «αν κάποιος έχει λόγο να παραπονεθεί, είναι ο Ολυμπιακός», αναφερόμενος στο τρίποντο του Ντάουτιν για το 93-81, το οποίο όπως είπε ήρθε έπειτα από επιθετικό φάουλ του Σάντος στο σκριν.

Ο Γουόρνικ ανέφερε ότι τα βήματα του Σάντος στην επόμενη φάση ήταν σωστά και το φάουλ του Σόρκιν στον Μιλουτίνοφ λίγο μετά ήταν επίσης δίκαιο. Επιπλέον, ξεκαθάρισε πως δεν υπήρξε καμία παράβαση στα βήματα που καταλογίστηκαν στον Τάισον Γουόρντ περίπου δύο λεπτά πριν από το τέλος.

Όσο για την επαφή του Βεζένκοβ με τον Μπρίσετ στα τελευταία δευτερόλεπτα, ο Γουόρνικ τόνισε ότι ο παίκτης του Ολυμπιακού βρισκόταν σε νόμιμη αμυντική θέση και ο παίκτης της Μακάμπι έπεσε πάνω του χωρίς αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια, η απόφαση να μην δοθεί φάουλ ήταν σωστή.