Η αυτοπεποίθηση θέλει προπόνηση: Οι τρεις αλήθειες που αξίζει να ξέρετε
Vita 18 Οκτωβρίου 2025 | 08:40

Η αυτοπεποίθηση θέλει προπόνηση: Οι τρεις αλήθειες που αξίζει να ξέρετε

Η αυτοπεποίθηση δεν έρχεται με έναν μαγικό τρόπο στη ζωή μας - χρειάζεται αργά και σταθερά βήματα για να τη «χτίσουμε».

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Κανείς δεν γεννήθηκε με αυτοπεποίθηση. Πρόκειται για μια εσωτερική δύναμη που καλλιεργείται σταδιακά με συνέπεια, προσπάθεια και χρόνο. Πολλοί περιμένουν μέχρι να έρθει η στιγμή να αισθανθούν «έτοιμοι». Δυστυχώς όμως, αυτή η μέρα δεν θα έρθει ξαφνικά, γιατί η αυτοπεποίθηση δεν είναι ούτε συναίσθημα, αλλά μια δεξιότητα.

3 αλήθειες για την αυτοπεποίθηση που πρέπει να γνωρίζετε

Κι όπως κάθε άλλη δεξιότητα, έτσι και αυτήν μπορείτε να την «ακονίσετε». Οι τρεις τρόποι που θα σας βοηθήσουν να τα καταφέρετε, περιλαμβάνουν:

1. Η αυτοπεποίθηση απαιτεί πρώτα δράση και μετά συναίσθημα

Η αμφιβολία είναι ύπουλη. Μας λέει να περιμένουμε να υποχωρήσει το άγχος, μέχρι να βρούμε το θάρρος να δράσουμε ή μέχρι να έρθει η «τέλεια στιγμή». Ωστόσο, είναι σημαντικό να μάθετε να αγνοείτε αυτές τις φωνές αυτοαμφιβολίας. Τα συναισθήματα είναι προσωρινά και αρκεί μια θαρραλέα πράξη για να αλλάξουν γρήγορα.

Δεν μπαίνετε σε φόρμα, απλώς επειδή γραφτήκατε στον μαραθώνιο, αλλά με την προπόνηση, με την προσπάθεια και την συνέπεια. Αρχικά αργά, και μετά αυξάνοντας σιγά-σιγά την ταχύτητα. Το ίδιο ισχύει και για την αυτοπεποίθηση. Κάθε φορά που κάνετε ένα βήμα, ακόμα και εάν δεν νιώθετε έτοιμοι, χτίζετε ένα μικρό κομμάτι της αυτοπεποίθησης.

Αυτές οι μικρές στιγμές χρησιμεύουν ως απόδειξη και ως κινητήριος δύναμη για το επόμενο βήμα. Την επόμενη φορά που θα διστάσετε, σταματήστε, πάρτε μια βαθιά ανάσα και παρατηρήστε το. Αντί να το αποφύγετε, μιλήστε, σηκώστε το χέρι σας, στείλτε το email, εκφράστε τις σκέψεις σας. Κάθε στιγμή θάρρους «χτίζει» την αυτοπεποίθηση.

2. Ξεκινήστε σιγά-σιγά και μην φοβάστε τα λάθη

Αρχίστε να βλέπετε την αυτοπεποίθηση σαν οποιονδήποτε άλλο μυ. Δεν χτίζετε μυϊκή δύναμη μόνο με μια ρουτίνα ή ολοκληρώνοντας μια άσκηση στο γυμναστήριο. Η μυϊκή δύναμη έρχεται ως απόρροια του καλού τρόπου ζωής, της υγιεινής διατροφής και της ισορροπημένης νοοτροπίας. Ομοίως, η αυτοπεποίθηση δεν μπορεί να χτιστεί εν μια νυκτί ή με μια μεμονωμένη μεγαλοπρεπή χειρονομία.

Καλλιεργείται σιγά-σιγά, μέσα από τις ήσυχες, καθημερινές εμπειρίες και επιλογές που κάνετε. Είναι οι εμπειρίες που σας βγάζουν από τη ζώνη άνεσής σας, σας τραβούν προς κάτι νέο και σας παρέχουν την απτή απόδειξη ότι είστε πιο δυνατοί από ό,τι πιστεύατε.

3. Αναλάβετε ρόλο προπονητή

Συχνά δεν συνειδητοποιούμε πόσο αυστηροί είμαστε με τον εαυτό μας και πόσο επιβλαβείς μπορεί να είναι αυτές οι σκέψεις. Ο συνεχής εσωτερικός μονόλογος σκληρής κριτικής και αμφιβολίας μπορεί να λειτουργήσει σαν θόρυβος στο παρασκήνιο. Καλό θα ήταν λοιπόν, να γίνετε πιο συνειδητοποιημένοι σχετικά με τον τύπο προπονητή που θέλετε να είστε για τον εαυτό σας.

Σκεφτείτε τον ιδανικό για εσάς τύπο: Είναι κάποιος σκληρός, αρνητικός και υποτιμητικός; Μάλλον όχι, μιας και οι περισσότεροι δεν θα επέλεγαν να συνεχίσουν μαζί του. Αυτό, διότι οι πιο επιτυχημένοι προπονητές έχουν θετική στάση, παρέχουν χρήσιμες και σαφείς οδηγίες και ενισχύουν την πρόοδο.

Δοκιμάζοντας τα παραπάνω, έχετε κατά νου ότι η αυτοπεποίθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία. Σταματήστε να περιμένετε να εμφανιστεί ως δια μαγείας και, αντίθετα, κάντε μικρά βήματα για να την ενισχύσετε. Αποδεχτείτε τα ακατάστατα, ατελή βήματα κατά τη διάρκεια αυτής της πορείας. Μια μέρα, θα κοιτάξετε πίσω στο μακρύ, αβέβαιο, γεμάτο ανατροπές ταξίδι και θα συνειδητοποιήσετε ότι καταφέρατε να φτάσετε στον προορισμό σας.

Τράπεζες
Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Τράπεζες: Ολοταχώς για θετικό πρόσημο η πιστωτική επέκταση στα δάνεια προς φυσικά πρόσωπα

Vita.gr
Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Τεστ αντοχής: Πώς η γυμναστική «προλαμβάνει» τα κρυολογήματα;

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

inWellness
inTown
Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;
Τα Νέα της Αγοράς 17.10.25

Χαλί ή μοκέτα: Ποιο να επιλέξω;

Αν είσαι ανάμεσα στο χαλί και την μοκέτα, αυτά είναι όλα όσα πρέπει να ξέρεις για να επιλέξεις το κατάλληλο για το σπίτι σου.

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές
Media 16.10.25

ΒΗΜΑ: Έρχεται την Κυριακή με συναρπαστικές προσφορές

Αυτή την Κυριακή 19 Οκτωβρίου, το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με τον Γ’ τόμο του βιβλίου «Η Ελλάδα στη δεκαετία του 1980», το περιοδικό Harper’s Bazaar, ένα αφιέρωμα για τα 100 χρόνια από την γέννηση του Μάνου Χατζιδάκι, τη Μαθητική Εφημερίδα της Άμφισσας, και το ΒΗΜΑGAZINO.

Θεσσαλονίκη: Σύλληψη 37χρονης – Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού – Αναζητείται η συνεργός της
Της πέρασαν χειροπέδες 18.10.25

Σύλληψη 37χρονης στη Θεσσαλονίκη - Έκανε ληστείες χρησιμοποιώντας σπρέι πιπεριού - Αναζητείται η συνεργός της

Τουλάχιστον δύο ληστείες στη Θεσσαλονίκη είχε κάνει η 37χρονη με τη συνεργό της, η οποία αναζητείται από τις αστυνομικές αρχές

Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!
Ποδόσφαιρο 18.10.25

Πυροβόλησαν παίκτη στο Εκουαδόρ!

Ο Μπράιαν Άνγκουλο τραυματίστηκε από σφαίρα – ο πρώην παίκτης της Κρουζ Αζούλ θύμα ένοπλης επίθεσης στο Εκουαδόρ

Food Waste – Greece in Top 3 in EU
English edition 18.10.25

Food Waste – Greece in Top 3 in EU

In 2023, Greece discarded more than 2 million tons of food (2,091,442 tons), a figure that has remained almost unchanged since 2020.

Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ανοίγει η αυλαία της Volley League γυναικών

Στη μάχη του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών μπαίνουν το Σάββατο (18/10) οι 12 ομάδες της Volley League, με τη διεξαγωγή της 1ης αγωνιστικής - Ξεχωρίζουν τα ματς Ολυμπιακός – Θέτιδα Βούλας και Παναθηναϊκός – Άρης.

Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός
Κατασκευές 18.10.25

Τέλος στο σίριαλ της εκτός σχεδίου δόμησης – Έρχεται απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός

Αφού τελείωσαν οι… περιπέτειες με το ΣτΕ δρομολογείται και ένας νέος, απλουστευμένος Νέος Οικοδομικός Κανονισμός χωρίς «μπόνους» δόμησης, ο οποίος θα αποτελείται από μόλις 20 άρθρα

Λιτόχωρο: Ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης τρένο με 144 επιβάτες – Εκτελούσε δρομολόγιο από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα
Πώς αποζημιώνονται 18.10.25

Ακινητοποιήθηκε τρένο στο Λιτόχωρο λόγω βλάβης - Ταλαιπωρία για 144 επιβάτες

Η βλάβη σε μία από τις μηχανές έλξης δεν μπορούσε να αντιμετωπιστεί επί τόπου και το τρένο συνέχισε την πορεία του με τη δεύτερη μηχανή έως τη Λάρισα, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Hellenic Train

Ισραήλ: Ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα – 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας
Νέες επιθέσεις 18.10.25

Το Ισραήλ ταυτοποίησε τη σορό του ομήρου που παραδόθηκε τη νύχτα - 28 νεκροί στη Γάζα εν μέσω εκεχειρίας

Η Χαμάς επέστρεψε τη σορό του Ελιγιάχου Μαργκαλίτ που είχε σκοτωθεί στις 7 Οκτωβρίου - Το Ισραήλ συνεχίζει να ανοίγει πυρ κατά Παλαιστίνιων στη Γάζα παρά τη συμφωνία για την εκεχειρία

Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει – Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε
Αλάτι στις πληγές 18.10.25

Η αυτοκρατορία του Salt Bae καταρρέει - Η μπριζόλα του των 700 ευρώ που κανείς δεν ζήτησε

Μετέτρεψε το αλάτι που πασπαλίζει σε παγκόσμιο brand και μια μπριζόλα των 700 ευρώ σε σύμβολο κύρους. Αλλά με την Βρετανική εταιρία να αναφέρει ζημίες 5,5 εκατ. λιρών, τα υποκαταστήματα στις ΗΠΑ να κλείνουν, τα εστιατόρια της Μυκόνου σημειώνουν ζημιές, η Hannah Twiggs του Independent ρωτά τι αποκαλύπτει η πτώση του Salt Bae για το τέλος του φαγητού ως φλεξάρισμα.

Νετανιάχου: Η εκεχειρία στη Γάζα του προκάλεσε έξι μεγάλα προβλήματα – Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου
Στριμωγμένος 18.10.25

Επιβιώνει μόνο μέσω του πολέμου - Τα έξι μεγάλα προβλήματα που προκάλεσε η εκεχειρία στον Νετανιάχου

Αναλυτές υποστηρίζουν ότι ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου χρησιμοποιεί τον πόλεμο για να παραμένει στη θέση του ή, ακόμη περισσότερο, για να μένει εκτός φυλακής

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»
Αθλητισμός & Σπορ 18.10.25

Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας: ΑΕΛ – Ολυμπιακός, Super League και ευρωπαϊκή «δράση»

Φουλ αγωνιστική δράση σε πολλά σπορ το Σάββατο (18/10), με τις αναμετρήσεις της Super League αλλά και τα ευρωπαϊκά ντέρμπι να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον στο ποδόσφαιρο. - Δείτε όλο το τηλεοπτικό πρόγραμμα της ημέρας.

Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό
Βουτιά θανάτου 18.10.25

Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό

Σε εξέλιξη οι έρευνες για τα κίνητρα που οδήγησαν τον άτυχο άνδρα στο απονενοημένο διάβημα - Είχε επισκεφθεί μία ημέρα νωρίτερα το καφέ του κτιρίου προκειμένου να δει τον χώρο.

Ρόδος: Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα – Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες
Κλιματική αλλαγή 18.10.25

Δώδεκα υδροστρόβιλοι σε ενάμιση μήνα στη Ρόδο - Τα ακραία φαινόμενα γίνονται κανόνας, λένε οι επιστήμονες

Στο επίκεντρο έντονων μετεωρολογικών φαινομένων λόγω κλιματικής αλλαγής βρίσκεται όλο και πιο συχνά η Ρόδος - Τέσσερις φορές περισσότεροι υδροστρόβιλοι σε σχέση με πέρυσι

Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι συλληφθέντες
Μεσσηνία 18.10.25

Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι συλληφθέντες

Τι λένε για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, Κωνσταντία Δημογλίδου, Θόδωρος Καραγιάννης, Γιώργος Καλλιακμάνης και Κατερίνα Φραγκάκη

Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό
Πόλο 18.10.25

Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Water Polo League, αντιμετωπίζοντας το απόγευμα του Σαββάτου (18/10 – 18:00) το Περιστέρι, στο κολυμβητήριο της Χωράφας. Ξεχωρίζει το Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός από τα υπόλοιπα ματς της 3ης αγωνιστικής.

Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών

Ο Παλαιστίνιος Πρέσβης, Γιούσεφ Ντόρχομ μιλάει για την εκεχειρία, τη Γάζα, τις σχέσεις Παλαιστινίων - Ισραήλ και την απειλή της σοκολάτας. Το ευχαριστώ στον ελληνικό λαό και η έκκληση στην κυβέρνηση.

Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία

Ο Πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κατς δηλώνει στο in ότι η ισραηλινή απαίτηση είναι πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς και παράδοση των ομήρων.

