Αυτοπεποίθηση: Ποιος την έχει μεγαλύτερη;

Όλοι έχουμε ακούσει στερεότυπα για το ποιο φύλο είναι πιο φιλόδοξο… Aλλά η επιστήμη δείχνει ότι η πραγματικότητα είναι πολύ πιο ισορροπημένη. Nέα μελέτη στην Ισλανδία, μια από τις πιο ισότιμες χώρες του κόσμου, δείχνει ότι άνδρες και γυναίκες είναι σχεδόν ίδιοι σε επίπεδα φιλοδοξίας, επιμονής και ευεξίας. Οι μικρές διαφορές που εμφανίζονται έχουν να κάνουν κυρίως με το προσωπικό πάθος για επίτευξη και την αυτοπεποίθηση, όχι με γενικευμένες ικανότητες ή ταλέντα.

Παρά τις μικρές αυτές διαφορές, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι περισσότεροι άνθρωποι, ανεξαρτήτως φύλου, μοιράζονται παρόμοια επίπεδα φιλοδοξίας, επιμονής, θετικής ενέργειας και αίσθησης νοήματος στη ζωή.

Τι μέτρησαν οι ερευνητές

Η μελέτη αξιολόγησε οκτώ ψυχολογικά χαρακτηριστικά που σχετίζονται με το κίνητρο και την ευεξία: πάθος για επίτευξη, επιμονή, νοοτροπία ανάπτυξης, αυτοπεποίθηση, αίσθημα νοήματος, ευεξία, θετικά και αρνητικά συναισθήματα.

Οι άνδρες σημείωσαν λίγο υψηλότερα αποτελέσματα στην προσωπική φιλοδοξία και την αποτελεσματικότητα, ενώ στα υπόλοιπα έξι χαρακτηριστικά δεν υπήρχαν σημαντικές διαφορές.

Τι σημαίνει αυτό στην πράξη για τους άνδρες και τις γυναίκες

Η αυτοπεποίθηση φαίνεται να παίζει καθοριστικό ρόλο στην ευημερία. Οι άνθρωποι που πιστεύουν ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις προκλήσεις νιώθουν περισσότερο ικανοποιημένοι από τη ζωή τους. Η θετική είδηση είναι ότι η αυτοπεποίθηση μπορεί να καλλιεργηθεί, μέσα από καθοδήγηση, υποστήριξη και εμπειρίες που μας φέρνουν σε κατάσταση «flow», όπου η ενασχόληση με κάτι μας γεμίζει αίσθηση δεξιότητας και επίτευξης.

Επιπλέον, οι μικρές διαφορές στον τρόπο που άνδρες και γυναίκες αντιλαμβάνονται την επιβράβευση μπορούν να εξηγήσουν τις τάσεις σε προσωπικούς ή ομαδικούς στόχους: οι άνδρες τείνουν να επηρεάζονται περισσότερο από ατομικά επιτεύγματα, ενώ οι γυναίκες μπορεί να βρίσκουν μεγαλύτερο κίνητρο σε συνεργασία και συνεισφορά στην ομάδα.

Το συμπέρασμα

Οι ομοιότητες υπερτερούν κατά πολύ των διαφορών. Άνδρες και γυναίκες δείχνουν παρόμοια επίπεδα φιλοδοξίας, ανθεκτικότητας, νοήματος και θετικών συναισθημάτων. Το μήνυμα είναι σαφές: η ικανότητά μας να πετυχαίνουμε στόχους και να νιώθουμε ικανοποιημένοι από τη ζωή δεν εξαρτάται τόσο από το φύλο, όσο από την πίστη στον εαυτό μας και τη σωστή υποστήριξη.

Σταματήστε να συγκρίνεστε με τους άλλους

Όλοι, κάποια στιγμή της ζωής μας, συγκρίνουμε τον εαυτό μας με τους ανθρώπους γύρω μας είτε παρατηρώντας τις αναρτήσεις τους στα κοινωνικά δίκτυα είτε αναλογιζόμενοι την επαγγελματική ή προσωπική επιτυχία που θεωρούμε ότι έχουν οι φίλοι και οι γνωστοί μας. Αυτή η στάση όμως είναι ο χειρότερος εχθρός της αυτοπεποίθησης. Καλό είναι, όταν αντιληφθείτε ότι αρχίζετε να σκέφτεστε ότι είστε ανώτεροι ή κατώτεροι από τους άλλους, να κατανοήσετε ότι αυτή είναι μια λανθασμένη προσέγγιση. Δεν έχει αξία να συγκρίνεστε με τους γύρω σας, αλλά, αντλώντας έμπνευση από τα θετικά πρότυπα και όχι ζηλεύοντάς τα, να προσπαθήσετε να βελτιωθείτε και να γίνετε καλύτεροι από τον προηγούμενο εαυτό σας και όχι από τους άλλους.

* Πηγή: Vita