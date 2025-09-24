Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
24.09.2025 | 09:24
Μετρό: Εκτός λειτουργίας ο σταθμός Ευαγγελισμός – Τι συνέβη
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Η γυμναστική εκτός από σώμα «χτίζει» και αυτοπεποίθηση
Ψυχική υγεία 24 Σεπτεμβρίου 2025 | 06:30

Η γυμναστική εκτός από σώμα «χτίζει» και αυτοπεποίθηση

Δεν βοηθάει μόνο το σώμα. Η γυμναστική κάνει καλό και στην ψυχική μας υγεία.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Spotlight

Δεν είναι μόνο για να «χτίσεις» σώμα. Ένας βασικός και ίσως ακόμη πιο ουσιαστικός λόγος για να σηκωθείς σήμερα από τον καναπέ σου και να περπατήσεις, να τρέξεις, να πας γυμναστήριο ή να δοκιμάσεις να κάνεις οποιαδήποτε γυμναστική σου αρέσει, είναι για να ενισχύσεις την ψυχική σου δύναμη.

Η άσκηση μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε την χαμένη μας αυτοπεποίθηση και αυτό είναι σημαντικό καθώς η αυτοεκτίμηση αποτελεί θεμέλιο για την ψυχική υγεία. Αν δεν βλέπουμε τον εαυτό μας με θετικό τρόπο, δυσκολευόμαστε να κινητοποιηθούμε, να κυνηγήσουμε στόχους ή να συνάψουμε σχέσεις. Η αυτοπεποίθηση και η αυτοεκτίμηση είναι δεξιότητες άρρηκτα συνδεδεμένες με την ψυχολογική ευεξία που λειτουργούν σαν ασπίδα απέναντι στις ψυχικές δυσκολίες. Και μπορούν να καλλιεργηθούν απλά και φυσικά με τη γυμναστική.

Δεν είναι μόνο θέμα αισθητικής

Σύμφωνα με επιστημονικές μελέτες, η σωματική δραστηριότητα βοηθά στην πρόληψη και την αντιμετώπιση της κατάθλιψης, του άγχους και των προβλημάτων συμπεριφοράς σε παιδιά και εφήβους. Αυτά τα οφέλη δεν προϋποθέτουν να είναι κανείς αθλητής. Αρκεί να κινείται τόσο ώστε να νιώθει πως το σώμα του αρχίζει να ανταποκρίνεται όλο και καλύτερα. Αυτή η βελτίωση στη φυσική κατάσταση αρκεί για να ενισχύσουμε την εικόνα για τον εαυτό μας — και μαζί την αυτοεκτίμησή μας.

Μια άλλα, μετα-ανάλυση ερευνών έδειξε ότι η γυμναστική βελτιώνει την εικόνα που έχουμε για το σώμα μας  — όχι επειδή μας κάνει να δείχνουμε πιο όμορφοι, αλλά επειδή μας κάνει να νιώθουμε πιο όμορφα (πιο δυνατοί, πιο ευλύγιστοι και περισσότερο σωματικά ικανοί).

Η ενίσχυση αυτής της εικόνας οδηγεί σε αυξημένη αυτοπεποίθηση και καλύτερες σχέσεις με τον εαυτό μας και τους γύρω μας.

Δεν χρειάζεται να λατρεύεις τη γυμναστική — αρκεί να την κάνεις συνήθεια

Η άσκηση αφορά περισσότερο τη δημιουργία μιας συνήθειας παρά το να γίνουμε… fan της (αν και βοηθά πολύ να βρούμε κάτι που πραγματικά μας αρέσει!).

Αν νιώθεις ότι σου λείπει αυτοεκτίμηση ή ότι έχεις πέσει ψυχολογικά, δοκίμασε να εντάξεις κάποια μορφή άσκησης στη ζωή σου. Ξεκίνα με κάτι που σου κινεί το ενδιαφέρον και θέσε μικρούς στόχους. Όπως καταλαβαίνεις, δεν μπορείς να τρέξεις σε μαραθώνιο χωρίς πρώτα να μάθεις να περπατάς και να τρέχεις σταδιακά.

Με τον καιρό και την εξάσκηση, ίσως το πιο δυνατό συναίσθημα που θα βιώσεις να είναι η συνειδητοποίηση του τι μπορεί να καταφέρει το σώμα σου ύστερα από έστω λίγη προσπάθεια σε τακτική βάση.

* Πηγή: Vita

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Τράπεζες
Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

Ελληνικές τράπεζες: Με γενναία μερίσματα επιβραβεύουν τους μετόχους τους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Οι 3 λιχουδιές που ρίχνουν την πίεση

Business
Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

Τεχνητή Νοημοσύνη: Πώς επιχειρήσεις χρησιμοποιούν την AI στις δραστηριότητες τους

inWellness
inTown
«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια – Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;
inTickets 23.09.25

«Η ομολογία της 4ης Ιανουαρίου» έρχεται στο Μικρό Γκλόρια - Είσαι έτοιμος να αποφασίσεις την ετυμηγορία;

Η Ομολογία της 4ης Ιανουαρίου είναι ένα θεατρικό δικαστικό δράμα, βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα του Thomas Hardy Η Τες των Ντ’ Έρμπερβιλ. Έρχεται στο θέατρο Μικρό Γκλόρια.

Σύνταξη
sp_banner_Desk
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα – Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές
Ελλείψεις και καθυστερήσεις 24.09.25

Στις 300.000 οι κενές θέσεις εργασίας στην Ελλάδα - Μεγάλες ελλείψεις σε αγροτικό τομέα και κατασκευές

Οι ανάγκες στον τουρισμό αυξήθηκαν 10% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με τις ελλείψεις να φτάνουν τις 86.000 θέσεις εργασίας - Έως 6 με 8 μήνες οι καθυστερήσεις των μετακλήσεων από τρίτες χώρες

Σύνταξη
Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών
Ο λόγος 24.09.25

Hellenic Train: Χωρίς τρένα η Αλεξανδρούπολη – Με λεωφορεία η μετακίνηση επιβατών

Η ακύρωση δρομολογίων των τρένων στην Αλεξανδρούπολη, οφείλεται σε βλάβη του τροχαίου υλικού μετά το χθεσινό συμβάν σύγκρουσης αμαξοστοιχίας με διερχόμενο όχημα, σύμφωνα με τη Hellenic Train.

Σύνταξη
Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο – Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία
Ζιγκ-ζαγκ 24.09.25

Πώς φτάσαμε στη νέα στροφή Τραμπ για τον πόλεμο - Από τον καυγά με τον Ζελένσκι στο «χάρτινη τίγρης» η Ρωσία

Ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε ότι η Ουκρανία μπορεί να ανακτήσει τα κατειλημμένα εδάφη της από τη Ρωσία με τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Αυτολογοκρίθηκε – H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ
La Famiglia Collection 24.09.25

Αυτολογοκρίθηκε - H πρώτη συλλογή του Demna για τη Gucci απευθύνεται στους ινσταγκράμερ

Ο Γεωργιανός σχεδιαστής, που άφησε τον οίκο Balenciaga, μόλις παρουσίασε την πολυαναμενόμενη πρώτη του συλλογή για τον θρυλικό, ιταλικό οίκο Gucci, σε μια καμπάνια που φωτογραφήθηκε από την Catherine Opie –ωστόσο το χειροκρότημα του fashion crowd ήταν χλιαρό.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική
Stories 24.09.25

«Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν»: Η φρικιαστική ιστορία του κανίβαλου serial killer που στοιχειώνει την Αμερική

Ο Άλμπερτ Φις, ήταν ένας από τους πιο διαβόητους Αμερικανούς serial killer του 20ου αιώνα, στον οποίο δόθηκαν διάφορα ονόματα όπως «Το Βαμπίρ του Μπρούκλιν», «Ο γκρι άνθρωπος» και «Ο μανιακός του φεγγαριού»

Σύνταξη
Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία
Ελληνοαμερικανοί 24.09.25

Επιστολή AHI σε Τραμπ ενόψει της συνάντησης με Ερντογάν – Ζητά να απορρίψει την πώληση F-16 και F-35 στην Τουρκία

Ο πρόεδρος του Αμερικανικού Ελληνικού Ινστιτούτου (AHI), Νικ Λαρυγγάκης, στην επιστολή του ζητά από τον Τραμπ να υιοθετήσει αυστηρή στάση απέναντι στην Τουρκία.

Σύνταξη
Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ
Ποδόσφαιρο 24.09.25

Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Δύσκολη δοκιμασία με τον Αστέρα στην Τρίπολη για τον Ολυμπιακό – Με Παναιτωλικό η ΑΕΚ

Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να δώσει το πρώτο του παιχνίδι στη League Phase για το Κύπελλο Ελλάδας Betsson με αντίπαλο τον Αστέρα (24/9, 17.00).

Σύνταξη
Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»
Διπλωματία 24.09.25

Η αναβολή της συνάντησης Μητσοτάκη – Ερντογάν και η διατάραξη των «ήρεμων νερών»

Η Αθήνα στόχευε σε μία «διαφορετική συνάντηση» Μητσοτάκη - Ερντογάν, ενώ ο τούρκος πρόεδρος ετοιμάζεται για Λευκό Οίκο φέροντας δισεκατομμύρια στις αποσκευές του.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βοιωτία: Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της σε αυτοσχέδιο λάκκο για να παίρνει τη σύνταξη
Ραγδαίες εξελίξεις 24.09.25

Σε αργία τέθηκε η 62χρονη που έθαψε τη μητέρα της - Ερωτήματα για την ξαφνική εμφάνισή της στο ΚΕΠ

Νέα εισαγγελική έρευνα - Ερωτήματα προκαλεί ότι η κατηγορουμένη εμφανίστηκε στο ΚΕΠ Δηλεσίου στη Βοιωτία, που παραμένει κλειστό και για το οποίο η ίδια έχει ακόμα κλειδιά λόγω της θέσης που κατείχε

Σύνταξη
Must Read
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025
Απόρρητο