Ποια είναι η καλύτερη γυμναστική; Η επιστήμη ξέρει

Το να βρούμε κίνητρο για να κάνουμε γυμναστική αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις. Αυτός μπορεί να είναι και ένας από τους λόγους για τους οποίους λιγότερο από το ένα τέταρτο των ανθρώπων επιτυγχάνει τους στόχους δραστηριότητας που συνιστά ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Αλλά τι θα γινόταν αν η προπόνηση ήταν πιο ευχάριστη; Ένας τρόπος για να το καταφέρουμε θα μπορούσε να είναι η επιλογή τύπων άσκησης που ταιριάζουν στην προσωπικότητά μας. Για το σκοπό αυτό, ερευνητές στο Ηνωμένο Βασίλειο εξέτασαν πώς η προσωπικότητα επηρεάζει τους τύπους άσκησης που προτιμάμε, καθώς και τη δέσμευση και την αφοσίωσή μας σε αυτούς.

Τα νέα ευρήματα δημοσιεύτηκαν στο Frontiers in Psychology.

Διαφορετική γυμναστική για διαφορετικούς ανθρώπους

Οι ερευνητές συγκέντρωσαν συμμετέχοντες, οι οποίοι συμμετείχαν σε εργαστηριακές δοκιμές για την εκτίμηση της φυσικής τους κατάστασης. Στη συνέχεια, τους χώρισαν σε δύο ομάδες: στην πρώτη ομάδα δόθηκε ένα οκταετές πρόγραμμα γυμναστικής στο σπίτι που περιελάμβανε ποδηλασία και ενδυνάμωση (ομάδα παρέμβασης), ενώ η άλλη ομάδα συνέχισε τον συνηθισμένο τρόπο ζωής της (ομάδα ελέγχου).

Κατά τη διάρκεια των εργαστηριακών δοκιμών, την πρώτη εβδομάδα της παρέμβασης και μετά την παρέμβαση, όλοι οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με το πόσο τους άρεσε κάθε προπόνηση. Τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας που εξετάστηκαν στη μελέτη περιλάμβαναν την εξωστρέφεια, την ευσυνειδησία, την ευγένεια, τον νευρωτισμό και την ανοιχτότητα.

«Ο εγκέφαλός μας λειτουργεί με διαφορετικούς τρόπους, κάτι που καθορίζει τη συμπεριφορά μας και τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούμε με το περιβάλλον μας», εξήγησαν οι ερευνητές. «Επομένως, δεν είναι περίεργο ότι η προσωπικότητα επηρεάζει και τον τρόπο με τον οποίο αντιδρούμε σε διαφορετικές εντάσεις άσκησης».

Πώς αλλάζουν οι προτιμήσεις βάσει προσωπικότητας;

Όπως ανέφεραν οι ερευνητές, τα άτομα με υψηλή βαθμολογία στην εξωστρέφεια φάνηκαν να απολαμβάνουν συνεδρίες υψηλής έντασης με άλλους γύρω τους, συμπεριλαμβανομένων των ομαδικών αθλημάτων. Αντίθετα, τα άτομα με υψηλή βαθμολογία στον νευρωτισμό, φάνηκαν να προτιμούν ατομικές συνεδρίες. Αν και δεν φάνηκαν να έχουν πρόβλημα με την υψηλή ένταση, χρειάζονταν σύντομα διαλείμματα ενδιάμεσα.

Άλλα άτομα, με υψηλή βαθμολογία στη συνείδηση και την ανοιχτότητα φάνηκαν να ασχολούνται με την άσκηση ανεξάρτητα από το αν τους άρεσε ιδιαίτερα ή αν τους κινούσε την περιέργειας, αντίστοιχα. «Ελπίζουμε ότι αν οι άνθρωποι βρουν είδη φυσικής δραστηριότητας που τους αρέσουν, θα επιλέγουν πιο εύκολα να τα κάνουν» επεσήμαναν οι ερευνητές καταλήγοντας.

* Πηγή: Vita