19.09.2025 | 15:56
Φωτιά σε σπίτι στη Μεσσηνία – Στο νοσοκομείο ηλικιωμένος
Αλήθειες και ψέματα: Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για το δίλημμα «γυμναστική πρωί ή βράδυ»
Vita 20 Σεπτεμβρίου 2025 | 08:40

Αλήθειες και ψέματα: Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για το δίλημμα «γυμναστική πρωί ή βράδυ»

Τελικά πότε είναι καλύτερα να κάνουμε γυμναστική; Το πρωί ή το βράδυ;

Spotlight

Η γυμναστική το πρωί σε σύγκριση με το βράδυ μπορεί να προσφέρει διαφορετικά οφέλη, παρόλο που η άσκηση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας συμβάλλει στην ενίσχυση της υγείας και της ευεξίας.

Η επιλογή να γυμναστείτε νωρίτερα ή αργότερα μέσα στην ημέρα εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, με σημαντικότερους το πρόγραμμά σας και τους στόχους σας.

Γυμναστική το πρωί – Υπέρ & κατά

Η άσκηση το πρωί μπορεί να είναι η ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να χάσουν βάρος ή να το διαχειριστούν καλύτερα. Η ολοκλήρωση των προπονήσεων νωρίς το πρωί, πριν ξεκινήσει η μέρα, μπορεί να σας βοηθήσει να είστε συνεπείς στις προπονήσεις σας, οπότε είναι πιο πιθανό να αποκομίσετε όλα τα οφέλη της άσκησης.

Έρευνα σε άνδρες εντόπισε άλλα πιθανά οφέλη της άσκησης το πρωί, όπως:

  • Μείωση της χοληστερόλης
  • Βελτίωση του κύκλου ύπνου-αφύπνισης και των επιπέδων ενέργειας

Ορισμένα μειονεκτήματα της πρωινής γυμναστικής, περιλαμβάνουν:

  • Ανεπαρκής ύπνος: Αν και η πρωινή άσκηση μπορεί να βελτιώσει τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης, αν ξυπνάτε πολύ νωρίς για να κάνετε προπόνηση μπορεί να μην κοιμάστε αρκετά.
  • Πιο δύσκαμπτοι μύες: Οι μύες σας μπορεί επίσης να είναι πιο δύσκαμπτοι το πρωί, κάτι που μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες τραυματισμού αν δεν αφιερώνετε αρκετό χρόνο για να κάνετε σωστή προθέρμανση πριν την άσκηση.

Γυμναστική το βράδυ – Υπέρ & κατά

Σύμφωνα με έρευνες, η βραδινή άσκηση έχει πολλά οφέλη:

  • Καλύτερη ροή αίματος: Η άσκηση αργά το απόγευμα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της αγγειακής υγείας και ενίσχυση της ροής του αίματος σε σύγκριση με την πρωινή άσκηση, η οποία μπορεί επίσης να ενισχύσει την καρδιαγγειακή υγεία.
  • Μεγαλύτερη αύξηση μυϊκής μάζας: Για τους νέους άνδρες που επιθυμούν να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα, η απογευματινή άσκηση μπορεί να είναι ελαφρώς πιο ευεργετική από την πρωινή, καθώς η άσκηση εκείνη την ώρα της ημέρας μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρώς μεγαλύτερη αύξηση της μυϊκής μάζας.
  • Καλύτερη απόδοση: Η αθλητική απόδοση μπορεί να είναι καλύτερη αργά το απόγευμα και το βράδυ. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι εκείνη την ώρα, η θερμοκρασία του σώματος είναι υψηλότερη ενώ και οι κιρκάδιοι ρυθμοί μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο.

Άλλα πιθανά οφέλη περιλαμβάνουν:

  • Ανακούφιση από το άγχος μετά από μια κουραστική μέρα.
  • Λιγότεροι αντιπερισπασμοί ή λιγότερο αίσθημα βιασύνης, επιτρέποντας σε κάποιον να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην άσκηση.
  • Ζεσταμένοι μύες από τις καθημερινές δραστηριότητες, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της δύναμης και της αντοχής κατά τη διάρκεια της προπόνησης και σε μείωση του κινδύνου τραυματισμού.

Η βραδινή άσκηση έχει και κάποια μειονεκτήματα, όπως:

  • Δυσκολία στον ύπνο: Η άσκηση αργά το βράδυ μπορεί να σας δώσει έξτρα ενέργεια πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου, γεγονός που μπορεί να σας δυσκολέψει να αποκοιμηθείτε.
  • Λιγότερος ελεύθερος χρόνος: Η βραδινή άσκηση μπορεί να αντικαταστήσει άλλες διασκεδαστικές ή χαλαρωτικές δραστηριότητες, αντικαθιστώντας ενδεχομένως άλλους υγιείς τρόπους μείωσης του στρες, κάνοντας την να μοιάζει περισσότερο με θυσία παρά με πράξη αυτοφροντίδας.

Η αλήθεια

Κάθε άσκηση προσφέρει διάφορα οφέλη για την υγεία, όπως η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού, καθώς και η πρόληψη και διαχείριση χρόνιων παθήσεων, όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης τύπου 2.

Δεδομένου ότι όλες οι μορφές άσκησης, όπως η ενδυνάμωση, η αερόβια άσκηση και οι ασκήσεις αντοχής, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας του σώματος και του νου, είναι σημαντικό να τις συμπεριλάβετε όλες στο πρόγραμμά σας.

Αν και οι πρωινές ή οι βραδινές προπονήσεις μπορεί να προσφέρουν περισσότερα οφέλη, ανάλογα με το τι θέλετε να επιτύχετε, οι διαφορές είναι συνήθως μικρές.

Για αυτόν τον λόγο, η επιλογή της κατάλληλης ώρας έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής σας, τους στόχους σας και το εάν θα είστε σε θέση να παραμείνετε συνεπείς, μετατρέποντας τη νέα ρουτίνα άσκησης σε συνήθεια.

Πάντως η γυμναστική περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, είτε το πρωί είτε το βράδυ, μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνετε συνεπείς.

* Πηγή: Vita

Business
Economy
Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

Moody’s: Γιατί δεν προχώρησε σε αναβάθμιση – Τα βαρίδια της ανάπτυξης

inWellness
inTown
Fit & Run
inStream - Ροή Ειδήσεων
Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς
Πίεση ή ενθάρρυνση; 20.09.25

Το παράδοξο Τραμπ: Πού κερδίζει και πού απογοητεύει τους Αμερικανούς

Το πιο εντυπωσιακό από τη νέα έρευνα της Washington Post είναι πως ενώ οι Αμερικανοί αποδοκιμάζουν τις τομεακές πολιτικές Τραμπ, την ίδια στιγμή εμπιστεύονται περισσότερο το κόμμα του.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ
Πολιτική 20.09.25

«Όλα τα μέτρα που έχει πάρει η ΝΔ έχουν αποτύχει» λέει ο Κατρίνης – Σφοδρή πολιτική σύγκρουση για ΟΠΕΚΕΠΕ και εξαγγελίες στη ΔΕΘ

Στα ύψη βρίσκεται η πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης – αντιπολίτευσης σχετικά με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πυρά από τον Κατρίνη σε κυβέρνηση

Σύνταξη
Κυβερνοεπίθεση: Προβλήματα σε μεγάλα αεροδρόμια – Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο
Ακυρώσεις πτήσεων 20.09.25

Προβλήματα σε μεγάλα ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Σε Χίθροου, Βρυξέλλες και Βερολίνο

Χάος σε ευρωπαϊκά αεροδρόμια μετά από κυβερνοεπίθεση - Μεγάλες καθυστερήσεις σε πτήσεις, όσοι ταξιδεύουν καλούνται να επικοινωνήσουν με τις αεροπορικές εταιρείες πριν μεταβούν στα αεροδρόμια

Σύνταξη
Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»
Ελλάδα 20.09.25

Συγκλονίζει πατέρας θύματος των Τεμπών που κάνει απεργία πείνας – «Ξέρουν καλά τι θα βρούμε στο φέρετρο του παιδιού μου»

Ο κ. Πάνος Ρούτσι, πατέρας του Ντένις που έχασε τη ζωή του στην τραγωδία των Τεμπών μίλησε για τον αγώνα του να δικαιωθεί η μνήμη του παιδιού του και να μάθει την αλήθεια για τον θάνατό του.

Σύνταξη
Κρήτη: Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο – Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο
Ελλάδα 20.09.25

Νέο ενδοοικογενειακό επεισόδιο στην Κρήτη - Πατέρας εξύβρισε και ξυλοκόπησε την κόρη του στο Ηράκλειο

Το περιστατικό σημειώθηκε στην επιχείρηση που διατηρεί ο άνδρας στην Κρήτη - Μετά την καταγγελία της 27χρονης στις αρχές, ο 56χρονος συνελήφθη και οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα

Σύνταξη
ΗΠΑ: Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»
«Θυμωμένη και απογοητευμένη» 20.09.25

Εντάσεις με τον Μπάιντεν και πικρίες αποκαλύπτει η Κάμαλα Χάρις στο βιβλίο της «107 Days»

Στο βιβλίο της για την προεκλογική εκστρατεία του 2024, η Χάρις δεν διστάζει να αναφερθεί στις γενικότερες δυσκολίες της συνεργασίας της με τον πρώην πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν

Σύνταξη
Ισραήλ: Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο – καταφύγιο
Αιματοχυσία 20.09.25

Κλιμακώνει την επίθεσή του στην πόλη της Γάζας το Ισραήλ, νεκρά παιδιά μετά από πλήγμα σε σχολείο - καταφύγιο

Το Ισραήλ έχει ανακοινώσει ότι στοχεύει να καταλάβει την πόλη της Γάζας - Πόσοι Παλαιστίνιοι την έχουν εγκαταλείψει - Δήλωση αλά Πυθία από τον Ντόναλντ Τραμπ για τους ομήρους

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού
Μπάσκετ 20.09.25

Σπουδαίος Παπανικολάου, βοήθησε σε τροχαίο έξω από τα «Δύο Αοράκια» – Έσπευσαν οι γιατροί του Ολυμπιακού

Ένα τροχαίο ατύχημα έλαβε χώρα έξω από «Δύο Αοράκια», με τους γιατρούς του Ολυμπιακού και τον αρχηγό της ομάδας Κώστα Παπανικολάου να σπεύδουν στο σημείο για να βοηθήσουν.

Σύνταξη
UBS Raised Price Targets for Greek Banks
English edition 20.09.25

UBS Raised Price Targets for Greek Banks

UBS noted that Greek banks are still trading at a discount to their European peers, with price-to-earnings ratios of 7.9 times for 2026.

Σύνταξη
Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 
Πικρό ποτήρι 20.09.25

Χάιντι Κλουμ: Cringe τηλεοπτικό φιάσκο που βρώμαγε μπίρα το Heidifest – «Oktoberfest εφιάλτης» 

Τα γερμανικά media (και το κοινό) τσακίζουν την απόπειρα της Χάιντι Κλουμ να καθιερώσει ένα ετήσιο τηλεοπτικό θέαμα με άρωμα Γερμανίας με τηλεθέαση στα τάρταρα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία
Τι λέει η Μόσχα 20.09.25

«Ο Πούτιν μας τεστάρει», λένε Ευρωπαίοι αξιωματούχοι – Νέα ένταση, Εσθονία και Πολωνία κατηγορούν τη Ρωσία

Πολωνικά μαχητικά σηκώθηκαν προληπτικά αφού η Ρωσία πραγματοποιούσε επιθέσεις στη δυτική Ουκρανία - Η Εσθονία επικαλέστηκε το Άρθρο 4 του ΝΑΤΟ - «Μπορεί να είναι μεγάλο πρόβλημα», δήλωσε ο Τραμπ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών
Πολιτική Γραμματεία 20.09.25

Κασσελάκης για Τέμπη: Κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών

Την άποψη ότι κάτι κρύβεται πίσω από την απόφαση για τη μη εκταφή των σορών των παιδιών τους, αίτημα το οποίο έχουν κάνει ορισμένοι από τους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, όπως ο πατέρας του 22χρονου Ντένις Ρούτσι, εξέφρασε, μιλώντας στο MEGA ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Φωτιά στην Πάτρα: «Πήγα να βοηθήσω, βρέθηκα στη φυλακή» – Τι είπαν οι δύο νεαροί μετά την αποφυλάκισή τους
Στην Πάτρα 20.09.25

«Πήγα να βοηθήσω στη φωτιά και βρέθηκα στη φυλακή» - Τι είπαν οι δύο νεαροί αφότου αφέθησαν ελεύθεροι

«Μπήκαμε φυλακή ο ένας για τον άλλο, γιατί ήμασταν ενωμένοι, εντάξει δεν πάει πιο πάνω», είπε ο ένας από τους φίλους που κρατούνταν επί 36 ημέρες σε διαφορετικά σωφρονιστικά ιδρύματα

Σύνταξη
Πάτρα: Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν στο νοσοκομείο
Στην Πάτρα 20.09.25

Πώς 15χρονοι έστησαν καρτέρι σε ανήλικο και τον έστειλαν με κατάγματα στο νοσοκομείο

Οι ανήλικοι του έστησαν καρτέρι σε κεντρικό σημείο της Πάτρας και όταν τον εντόπισαν στο δρόμο τον χτύπησαν με μανία με γροθιές και του κατάφεραν κατάγματα στη γνάθο και στη μύτη.

Σύνταξη
Ευλογιά: Συναγερμός για την απώλεια κοπαδιών – Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι
Νέα κρούσματα 20.09.25

Συναγερμός για την ευλογιά και την απώλεια κοπαδιών - Εναλλακτικό σχέδιο και εμβολιασμούς ζητούν οι κτηνοτρόφοι

Η Θράκη και η Θεσσαλία παραμένουν τα μεγαλύτερα «θύματα» - Η κατάσταση με την ευλογιά ωστόσο επιδεινώνεται και στη Δυτική Ελλάδα, με την Αχαΐα να βρίσκεται πλέον σε σοβαρό κίνδυνο

Σύνταξη
Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

Σε… αποθεραπεία το ΧΑ, έτοιμη για νέα projects η Cenergy, το «φάουλ» της ΕΚΤΕΡ, τα διαμάντια των ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και AKTOR, η «ακτίνα» της Eurobank, το διακαναλικό… τουρ του «Γραμματέα»

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

City breaks: 7 ευρωπαϊκές πρωτεύουσες σε απόσταση αναπνοής από την Αθήνα για φθινοπωρινές αποδράσεις

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Και ο Μακρόν έπλασε την Κάντας Όουενς: Πώς μια μήνυση ρίχνει νερό στο μύλο της Ακροδεξιάς

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

