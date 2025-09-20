Αλήθειες και ψέματα: Όλα όσα αξίζει να ξέρεις για το δίλημμα «γυμναστική πρωί ή βράδυ»

Η γυμναστική το πρωί σε σύγκριση με το βράδυ μπορεί να προσφέρει διαφορετικά οφέλη, παρόλο που η άσκηση οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας συμβάλλει στην ενίσχυση της υγείας και της ευεξίας.

Η επιλογή να γυμναστείτε νωρίτερα ή αργότερα μέσα στην ημέρα εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες, με σημαντικότερους το πρόγραμμά σας και τους στόχους σας.

Γυμναστική το πρωί – Υπέρ & κατά

Η άσκηση το πρωί μπορεί να είναι η ιδανική επιλογή για όσους επιθυμούν να χάσουν βάρος ή να το διαχειριστούν καλύτερα. Η ολοκλήρωση των προπονήσεων νωρίς το πρωί, πριν ξεκινήσει η μέρα, μπορεί να σας βοηθήσει να είστε συνεπείς στις προπονήσεις σας, οπότε είναι πιο πιθανό να αποκομίσετε όλα τα οφέλη της άσκησης.

Έρευνα σε άνδρες εντόπισε άλλα πιθανά οφέλη της άσκησης το πρωί, όπως:

Μείωση της χοληστερόλης

Βελτίωση του κύκλου ύπνου-αφύπνισης και των επιπέδων ενέργειας

Ορισμένα μειονεκτήματα της πρωινής γυμναστικής, περιλαμβάνουν:

Ανεπαρκής ύπνος: Αν και η πρωινή άσκηση μπορεί να βελτιώσει τον κύκλο ύπνου-αφύπνισης, αν ξυπνάτε πολύ νωρίς για να κάνετε προπόνηση μπορεί να μην κοιμάστε αρκετά.

Πιο δύσκαμπτοι μύες: Οι μύες σας μπορεί επίσης να είναι πιο δύσκαμπτοι το πρωί, κάτι που μπορεί να αυξήσει τις πιθανότητες τραυματισμού αν δεν αφιερώνετε αρκετό χρόνο για να κάνετε σωστή προθέρμανση πριν την άσκηση.

Γυμναστική το βράδυ – Υπέρ & κατά

Σύμφωνα με έρευνες, η βραδινή άσκηση έχει πολλά οφέλη:

Καλύτερη ροή αίματος: Η άσκηση αργά το απόγευμα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση της αγγειακής υγείας και ενίσχυση της ροής του αίματος σε σύγκριση με την πρωινή άσκηση, η οποία μπορεί επίσης να ενισχύσει την καρδιαγγειακή υγεία.

Μεγαλύτερη αύξηση μυϊκής μάζας: Για τους νέους άνδρες που επιθυμούν να αυξήσουν τη μυϊκή τους μάζα, η απογευματινή άσκηση μπορεί να είναι ελαφρώς πιο ευεργετική από την πρωινή, καθώς η άσκηση εκείνη την ώρα της ημέρας μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρώς μεγαλύτερη αύξηση της μυϊκής μάζας.

Καλύτερη απόδοση: Η αθλητική απόδοση μπορεί να είναι καλύτερη αργά το απόγευμα και το βράδυ. Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι εκείνη την ώρα, η θερμοκρασία του σώματος είναι υψηλότερη ενώ και οι κιρκάδιοι ρυθμοί μπορεί επίσης να παίζουν ρόλο.

Άλλα πιθανά οφέλη περιλαμβάνουν:

Ανακούφιση από το άγχος μετά από μια κουραστική μέρα.

Λιγότεροι αντιπερισπασμοί ή λιγότερο αίσθημα βιασύνης, επιτρέποντας σε κάποιον να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην άσκηση.

Ζεσταμένοι μύες από τις καθημερινές δραστηριότητες, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση της δύναμης και της αντοχής κατά τη διάρκεια της προπόνησης και σε μείωση του κινδύνου τραυματισμού.

Η βραδινή άσκηση έχει και κάποια μειονεκτήματα, όπως:

Δυσκολία στον ύπνο: Η άσκηση αργά το βράδυ μπορεί να σας δώσει έξτρα ενέργεια πολύ κοντά στην ώρα του ύπνου, γεγονός που μπορεί να σας δυσκολέψει να αποκοιμηθείτε.

Λιγότερος ελεύθερος χρόνος: Η βραδινή άσκηση μπορεί να αντικαταστήσει άλλες διασκεδαστικές ή χαλαρωτικές δραστηριότητες, αντικαθιστώντας ενδεχομένως άλλους υγιείς τρόπους μείωσης του στρες, κάνοντας την να μοιάζει περισσότερο με θυσία παρά με πράξη αυτοφροντίδας.

Η αλήθεια

Κάθε άσκηση προσφέρει διάφορα οφέλη για την υγεία, όπως η ενίσχυση της εύρυθμης λειτουργίας του οργανισμού, καθώς και η πρόληψη και διαχείριση χρόνιων παθήσεων, όπως οι καρδιακές παθήσεις και ο διαβήτης τύπου 2.

Δεδομένου ότι όλες οι μορφές άσκησης, όπως η ενδυνάμωση, η αερόβια άσκηση και οι ασκήσεις αντοχής, είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της υγείας του σώματος και του νου, είναι σημαντικό να τις συμπεριλάβετε όλες στο πρόγραμμά σας.

Αν και οι πρωινές ή οι βραδινές προπονήσεις μπορεί να προσφέρουν περισσότερα οφέλη, ανάλογα με το τι θέλετε να επιτύχετε, οι διαφορές είναι συνήθως μικρές.

Για αυτόν τον λόγο, η επιλογή της κατάλληλης ώρας έχει να κάνει με τον τρόπο ζωής σας, τους στόχους σας και το εάν θα είστε σε θέση να παραμείνετε συνεπείς, μετατρέποντας τη νέα ρουτίνα άσκησης σε συνήθεια.

Πάντως η γυμναστική περίπου την ίδια ώρα κάθε μέρα, είτε το πρωί είτε το βράδυ, μπορεί να είναι ο καλύτερος τρόπος για να παραμείνετε συνεπείς.

* Πηγή: Vita