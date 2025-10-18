«Το χιπ-χοπ δεν είναι για λιπόψυχους»: Ο Havoc των Mobb Deep επέστρεψε για να θυμίσει τι θα πει αληθινό ραπ

«Μην βάζετε χρονικά όρια στο πόσο μεγάλοι είμαστε ή στο τι είμαστε», είχε πει ο Snoop Dogg όταν έκλεισε τα 50. «Δεν το κάνουμε στους ρόκερ — γιατί να το κάνουμε στους ράπερ;».

Αυτή την άποψη συμμερίζεται απόλυτα και ο Havoc, ο άνθρωπος πίσω από τους Mobb Deep, το θρυλικό ντουέτο της Νέας Υόρκης που όρισε τον ήχο της ανατολικής ακτής τη δεκαετία του ’90.

«Άκου, φίλε, η μουσική αλλάζει, εξελίσσεται — και μετά επιστρέφει.»

Μιλώντας στους Financial Times, ο Havoc εξηγεί πως το χιπ χοπ έχει φτάσει στην ωριμότητά του — και πως οι πρωτοπόροι του αξίζουν την ίδια εκτίμηση που δείχνει το κοινό στη μουσική των Rolling Stones ή των Led Zeppelin.

Νέο κεφάλαιο για ένα θρυλικό δίδυμο

Ο Havoc κυκλοφόρησε πρόσφατα το Infinite, ένα νέο άλμπουμ των Mobb Deep, βασισμένο σε ανέκδοτα φωνητικά του αδικοχαμένου Prodigy, που πέθανε το 2017 από δρεπανοκυτταρική αναιμία.

Παραγωγός είναι ο ίδιος ο Havoc, σε συνεργασία με τον The Alchemist, γνωστό για τον «υπόγειο» ήχο του. Το αποτέλεσμα είναι αυθεντικό: βαριά boom-bap beats, ωμή ενέργεια και λυρικός ρεαλισμός που θυμίζει τις πιο «σκληρές» μέρες του Queensbridge.

«Δεν ήθελα να ξεφύγω από το ύφος μας», λέει. «Το Infinite είναι Mobb Deep 100%. Οι fans μας θα το αναγνωρίσουν αμέσως».

Από τα «beefs» των ’90s στις ειρηνικές κόντρες του σήμερα

Οι Mobb Deep είχαν ζήσει τα πιο επικίνδυνα χρόνια του χιπ χοπ: αντιπαλότητες με Jay-Z, εντάσεις με τον Tupac, και μια εποχή όπου τα λεγόμενα «beefs» μπορούσαν να καταλήξουν σε αίμα.

«Επιβιώσαμε από τα ’90s — και δεν ήταν εύκολο», θυμάται ο Havoc. «Το χιπ χοπ τότε ήταν επικίνδυνο, αλλά και αυθεντικό».

Σήμερα, παρακολουθεί τη διαμάχη Drake – Kendrick Lamar με χαμόγελο: «Ευτυχώς τώρα δεν κινδυνεύει κανείς. Δεν υπάρχει τίποτα κακό με το beef, αρκεί να μείνει στη μουσική. Το χιπ χοπ είναι άθλημα επαφής — δεν είναι για λιπόψυχους».

Η «παλιά σχολή» επιστρέφει

Το Infinite κυκλοφορεί στο πλαίσιο της σειράς Legend Has It, που επιμελείται ο Nas και περιλαμβάνει νέα άλμπουμ από ονόματα όπως οι De La Soul, Raekwon και Ghostface Killah.

«Σκέφτηκα να βάλω και νέους ράπερ στο δίσκο», παραδέχεται ο Havoc, «αλλά αποφάσισα να το κρατήσω ‘καθαρό’. Αυτό το άλμπουμ είναι για όσους αγάπησαν το αυθεντικό hip hop».

Η νέα γενιά και η παγκόσμια σκηνή

Παρά τη στροφή προς το trap και το drill, ο Havoc δεν δείχνει καμία διάθεση να κρίνει τους νεότερους: «Λατρεύω πολλά από τα νέα είδη, αλλά νομίζω ότι τα παιδιά διψούν για ιστορία. Όταν παίζουμε στην Ευρώπη, το κοινό είναι γεμάτο νέους που θέλουν να νιώσουν το παλιό χιπ χοπ».

Κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο του αυτοκινήτου του στη Νέα Υόρκη, χαμογελά. «Άκου, φίλε», λέει, «η μουσική αλλάζει, εξελίσσεται — και μετά επιστρέφει».

