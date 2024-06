Το εξαιρετικά σπάνιο άλμπουμ των Wu-Tang Clan είναι τώρα διαθέσιμο ως NFT

Σε μια περιπετειώδη ιστορία νομικών κενών και αμφιβόλου οικονομικής διαχείρισης, το Once Upon a Time in Shaolin (το one-of-one άλμπουμ που δημιούργησε ο de facto ηγέτης των Wu-Tang Clan RZA και ο συνεργάτης του γκρουπ Cilvaringz) κυκλοφορεί τώρα ως NFT- κατά κάποιο τρόπο.

Ο πρώτος ιδιοκτήτης του έργου, ο Σκρέλι, έκανε streaming μέρη του άλμπουμ στους οπαδούς του στο X για να γιορτάσει την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, προς απογοήτευση των δημιουργών RZA και Cilvaringz

Τα νέα έγιναν γνωστά στις 13 Ιουνίου, με μια δήλωση των νέων ιδιοκτητών του άλμπουμ PleasrDAO, μιας κολεκτίβας κρυπτονομισμάτων που ειδικεύεται στα ψηφιακά έργα τέχνης.

«Το πιο ακριβό άλμπουμ στον κόσμο είναι τώρα διαθέσιμο για 1 δολάριο», έγραψαν στο X. «Μπείτε στον θάλαμο και εξασφαλίστε ένα αντίγραφο». (Πιο συγκεκριμένα έγραψαν «Enter the chamber, κάνωντας ένα λογοπαίγνιο με το Enter the Wu-Tang (36 Chambers).

Στην ψηφιακή εποχή

Η ανάρτηση ήρθε μόλις λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωσή τους ότι θα μηνύσουν τον προηγούμενο ιδιοκτήτη του άλμπουμ Martin Shkreli (που κάποτε είχε χαρακτηριστεί «ο πιο μισητός άνθρωπος της Αμερικής») για παράνομη αντιγραφή και streaming του έργου στους οπαδούς του.

The world’s most expensive album is available for $1. Enter the chamber and secure a copy – 2103 will come faster than you think.https://t.co/QRmGdIrwOy pic.twitter.com/rTCkuH0It3 — ✨ Pleasr (@PleasrDAO) June 13, 2024

Εκφράζοντας ασαφείς ιδέες για την απαξίωση της μουσικής στην ψηφιακή εποχή, το Once Upon a Time in Shaolin σχεδιάστηκε αρχικά από τους RZA και Cilvaringz ως ένα μοναδικό έργο τέχνης και πωλήθηκε υπό τον όρο ότι δεν θα μπορούσε να αξιοποιηθεί εμπορικά για 88 χρόνια, ή μέχρι το έτος 2103.

Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η PleasrDAO κατάφερε να αποκτήσει δικαιώματα μόνο για 16 από τα 31 κομμάτια, πράγμα που σημαίνει ότι θα κυκλοφορήσει μόνο το μισό περίπου έργο

Δυστυχώς, η πραγματικότητα δεν ήταν τόσο ιδεαλιστική. Ο πρώτος ιδιοκτήτης του έργου, ο Σκρέλι, έκανε streaming μέρη του άλμπουμ στους οπαδούς του στο X για να γιορτάσει την εκλογή του Ντόναλντ Τραμπ το 2016, προς απογοήτευση των δημιουργών RZA και Cilvaringz. Σε απάντηση, οι δύο τους προσπάθησαν να αγοράσουν πίσω το project, αλλά παρεμποδίστηκαν από τους ίδιους τους όρους πώλησης.

Αυτή η τελευταία κυκλοφορία εκμεταλλεύεται το 88ετές εμπορικό εμπάργκο και τη νομική διατύπωση της αγοράς του για να δημιουργήσει τεχνητή ζήτηση στον χώρο Web3, κυκλοφορώντας σταδιακά κομμάτια του άλμπουμ καθώς συσσωρεύονται οι αγορές του NFT.

«Δεν αντέχει τον Cilvaringz»

Το άλμπουμ που πωλείται με το σλόγκαν «Το 2103 θα έρθει πιο σύντομα από ό,τι νομίζετε», έχει ουσιαστικά υποβαθμιστεί σε ένα ISA ορισμένου χρόνου που θα κυκλοφορήσει όταν περίπου 28 εκατομμύρια άνθρωποι αγοράσουν το κουπόνι. (Στην πραγματικότητα, ωστόσο, η PleasrDAO κατάφερε να αποκτήσει δικαιώματα μόνο για 16 από τα 31 κομμάτια, πράγμα που σημαίνει ότι θα κυκλοφορήσει μόνο το μισό περίπου έργο).

Σε ένα νεύμα στις ανησυχίες των RZA και Cilvaringz για την αξία της μουσικής στην εποχή του streaming, το PleasrDAO υποσχέθηκε επίσης ότι οι καλλιτέχνες που συνεισφέρουν στα έργα θα λαμβάνουν μερίδιο από τα κέρδη.

Ο Cilvaringz, πάντως, είναι το μόνο μέλος των Wu-Tang μέχρι στιγμής που υποστηρίζει δημόσια την ανακοίνωση. Αξίζει να σημειωθεί ότι, στον απόηχο της πρώτης αποκάλυψης του project το 2014, το ιδρυτικό μέλος των Wu-Tang και συντελεστής του project Method Man χαρακτήρισε ως γνωστόν την κυκλοφορία «ηλίθια» και δήλωσε ότι «δεν αντέχει τον Cilvaringz».

Αυτή η τελευταία είδηση έλαβε γενικά αρνητικές αντιδράσεις από τους θαυμαστές στο διαδίκτυο, με τα τμήματα σχολίων να κατακλύζονται σχεδόν αμέσως από εκκλήσεις για πειρατεία του project. Ένας χρήστης μάλιστα δήλωσε: «Ο Σκρέλι ή οι φίλοι του θα πρέπει απλά να διαρρεύσουν το άλμπουμ, αυτό είναι ακόμα πιο ηλίθιο από το αρχικό concept».

(Ο διαβόητος Μάρτιν Σκρέλι, αγόρασε τα δικαιώματα της θεραπείας που σχετίζεται με τον ιό HIV/Aids για να ανεβάσει την τιμή κατά 5.600% μέσα σε μια νύχτα)

Το «Once Upon a Time in Shaolin» ήταν, κάποτε, μια κάπως ενδιαφέρουσα ιδέα. Τώρα, το μόνο πράγμα που μένει να πούμε είναι: Cash Rules Everything Around Me ή αλλιώς, το χρήμα κινεί τα πάντα γύρω μας.

*Με πληροφορίες από: Dazed | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Οι Wu-Tang Clan εμφανίζονται στο Virgin Festival στο Pimlico Race Course στη Βαλτιμόρη του Maryland στις 5 Αυγούστου 2007. REUTERS/Bill Auth