Το «The Infamous» των Mobb Deep είναι το καλύτερο ραπ άλμπουμ όλων των εποχών, σύμφωνα με το Pitchfork

Το περιοδικό Pitchfork δημοσίευσε μια λίστα με τα 100 καλύτερα ραπ άλμπουμ όλων των εποχών και, ανάμεσα σε διαμάντια όπως: «All Eyez on Me» του Tupac, «Illmatic» του Nas, «Life After Death» του Biggie, «Enter the Wu-Tang (36 Chambers)» και πολλά ακόμη, στην πρώτη θέση συναντάμε το θρυλικό «The Infamous» των Mobb Deep, το δεύτερο στούντιο άλμπουμ των Havoc και Prodigy, που κυκλοφόρησε στις 25 Απριλίου 1995.

Mια αναδρομή

Αφού το ντεμπούτο άλμπουμ των Prodigy και Havoc, το Juvenile Hell του 1993, δεν κατάφερε να μπει στα charts– δίκαια, όπως παραδέχτηκαν αργότερα και οι δύο – και λίγο μετά το ντουέτο απολύθηκε από την δισκογραφική του εταιρεία, οι Mobb Deep αποσύρθηκαν, ανασυντάχθηκαν και επέστρεψαν δριμύτεροι.

Οι δύο ράπερ από το Κουίνς της Νέας Υόρκης αναδύθηκαν από τον τάφο της δισκογραφικής βιομηχανίας με ένα δεύτερο άλμπουμ τόσο «συγκεκριμένο» που, στον τίτλο του πρώτου τραγουδιού, κάνουν τον κόπο να σας ενημερώσουν όχι μόνο για την γειτονιά τους ή το πώς βγάζουν τα χρήματα τους, αλλά και για την 41st Side – δηλαδή σε ποια πλευρά του δρόμου θα τους βρει κάποιος.

Εμπόλεμη κατάσταση

Κανείς ζωντανός ή νεκρός, δεν ήταν ποτέ καλύτερος στο να ξεκινά και να τελειώνει verse από τον Prodigy.

Αρκεί να θυμηθούμε το κομμάτι «Survival of the Fittest», το οποίο γνώρισε μεγάλη επιτυχία, φτάνοντας στο νούμερο 69 του Billboard Hot 100 και στο Top 10 του Hot Rap Singles. «Τhere’s A War Going On Outside No Man Is Safe From, You Could Run But You can’t Hide Forever», ραπάρει ο Prodigy, σαν να μας λέει ότι, όταν η κατάσταση είναι εμπόλεμη, κρυφτείς δεν κρυφτείς, αυτός που θέλει να σε βρει, θα το καταφέρει.

Ή μήπως θέλετε να περάσουμε στο «Keep It Thoro» και τη μπάρα «I break bread, ribs, hundred-dollar bills»;

Ουσιαστικά, ο Prodigy, μπορούσε να είναι σχεδόν συγκλονιστικά ψυχρός, ενώ μας κλείνει το μάτι– ο στίχος με τον οποίο ξεκινά το «Shook Ones, Part II», είναι ουσιαστικά απειλή. Αλλά οι ρίμες του σχεδόν πάντα επικοινωνούν κάποιο είδος επιθυμίας – για μια καλύτερη ζωή.

Κόλαση

Το έργο που αυτός, ο Havoc και ο Q-Tip (ο οποίος όπως μας ενημερώνει ο Paul A. Thompson του Pitchfork συμπάθησε τα παιδιά και επέβλεψε το άλμπουμ, ενισχύοντάς το μουσικά και προστατεύοντάς το από την παρέμβαση της δισκογραφικής εταιρείας), το κάνουν να μοιάζει κόλαση.

Ο μεγαλύτερος αδελφός του Havoc, που καταδιώκεται από την αστυνομία, πλανάται πάνω από το άλμπουμ σαν φάντασμα. Ένα κομμάτι που αποτελείται από γράμματα που του έστειλαν ενώ κρυβόταν («Κράτα ψηλά το κεφάλι, όπου κι αν βρίσκεσαι») κοιτάει από ψηλά το άλμπουμ. Και για όλους τους φίλους τους που χαρίζουν τις σχεδόν σπιτικές ρίμες τους κρυφά στο άλμπουμ, ξεχωρίζει ένας: o Big Noyd στο «Give Up the Goods (Just Step)».

«Ναι, προέρχεται από τη σόμπα»

Σχεδόν δύο δεκαετίες μετά την κυκλοφορία του The Infamous, ένα από τα μακροβιότερα παιχνίδια ανίχνευσης sample επιτέλους λύθηκε: η πηγή του μπάσου από το «Shook Ones», που παρέμενε άγνωστη για χρόνια, δεν ήταν στην πραγματικότητα μπάσο, αλλά το πιάνο από έναν δίσκο του βραβευμένου με Όσκαρ τζαζίστα από το Σικάγο, Χέρμπι Χάνκοκ.

Ωστόσο, ο ρυθμός εξακολουθεί να βασίζεται στον μύθο. «Για δεκαετίες, επικρατούσε η ιδέα ότι τα hi-hats ήταν στην πραγματικότητα ο ήχος της σόμπας στο διαμέρισμα της μητέρας του Havoc στο Queensbridge. Το 2023, ο ίδιος δήλωσε επίσημα ότι ο ήχος προέρχονταν από ένα από τα συνηθισμένα του drum kits. Ωστόσο, κατανοούσε τη χρησιμότητα του μύθου», γράφει ο Thompson σε άρθρο του στο Pitchfork.

«Ξέρεις πότε ένας μύθος αποκτά δική του ζωή;» αναρωτήθηκε κάποτε ο Havoc, λίγο πριν υποστηρίξει ότι είναι σχεδόν αμαρτία να διαλύεις τις φαντασιώσεις των ανθρώπων.

«Λέω, ‘Εντάξει, γ@μα το. Ναι, προέρχεται από τη σόμπα», σκέφτηκε.

