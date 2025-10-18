Ο D3lta τραγουδάει για μια γενιά που παλεύει να νιώσει και να αντισταθεί

Ο D3lta επιστρέφει με ένα νέο single, κάτω από τον τίτλο Kids. Με σύγχρονη αισθητική και αιχμηρό στίχο το τραγούδι λειτουργεί σαν ένας μουσικός καθρέφτης μιας γενιάς που παλεύει να νιώσει και να αντισταθεί σε μια σκληρή και βίαιη πραγματικότητα.

Μεγαλωμένος στα νότια προάστια της Αθήνας, αλλά επηρεασμένος από τους Beatles, Doors, Bowie, ο ήχος του νεαρού καλλιτέχνη συνδυάζει διάφορα μουσικά στυλ και ακούσματα από διαφορετικές δεκαετίες.

«Το Kids είναι μια αντανάκλαση της σύγχρονης αποξένωσης, μια κραυγή μέσα από τον θόρυβο ενός κόσμου που καίγεται ενώ εμείς απλώς παρακολουθούμε. Το έγραψα ως σχόλιο στην συλλογική μας αναισθησία – στο πώς η συνεχής έκθεση στη βία μέσα από τα social media, την υπερπληροφόρηση μάς έχει κάνει να την κανονικοποιήσουμε και να μην έχουμε επαφή με το συναίσθημα και την πραγματικότητα» είπε για το νέο του κομμάτι ο D3lta.

«Στίχοι όπως Blinded by neon lights / Antisocial suicide και Life support dynasty in a bleak tragedy εκφράζουν μια γενιά που ταλαντεύεται ανάμεσα στην απάθεια και το άγχος, στην άνεση και την κατάρρευση. Η φράση The kids will be alright δεν είναι μια αισιόδοξη δήλωση, αλλά μια ειρωνική υπενθύμιση, μια ψευδαίσθηση παρηγοριάς που επαναλαμβάνουμε (καθώς αφήνουμε στην κυριολεξία παιδιά να υποφέρουν), την ώρα που ο κόσμος γύρω μας βυθίζεται» τόνισε ο D3lta.