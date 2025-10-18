Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι συλληφθέντες

Συνεχίζονται, σε δύο μέτωπα, οι έρευνες των Αρχών στο θρίλερ της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας.

Οι δύο διαθήκες του 68χρονου ιδιοκτήτη, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων συλληφθέντων, η διαδρομή έλευσης και διαφυγής τους από το κάμπινγκ, ο 33χρονος ανιψιός και κληρονόμος του θύματος, καθώς και συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη, είναι στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο συλληφθέντες, φίλοι από παιδιά, που φέρονται να διέπραξαν το έγκλημα, απολογούνται αύριο, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις ανακριτικές Αρχές. Βιντεοληπτικό υλικό και κλήσεις από κινητά τηλέφωνα εξετάζονται επίσης από τους αστυνομικούς.

«Οι εμπλεκόμενοι στο διπλό έγκλημα είναι δύο, αυτή τη στιγμή»

«Αυτήν τη στιγμή, με τη δικογραφία τουλάχιστον η οποία έχει σχηματιστεί από τους αστυνομικούς, οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το διπλό έγκλημα είναι δύο, οι δύο κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αναμένουμε αύριο τις απολογίες τους», τόνισε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. Σύμφωνα με την ίδια, «δεν υπάρχει άλλος εμπλεκόμενος, τουλάχιστον στη δική μας δικογραφία, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης δεν μπορούν να προκύψουν περαιτέρω στοιχεία».

Αναφερόμενη στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και στα στοιχεία που αναμένεται να προκύψουν από τη διαδικασία, σημείωσε πως «δεν είναι διαδικασία εύκολη, προφανώς και δεν έχει ολοκληρωθεί».

Όσον αφορά το κίνητρο του εγκλήματος στη Φοινικούντα, επισήμανε πως «είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχουν απαντήσει οι αστυνομικοί, καθώς έχουμε την πλευρά του ενός κατηγορούμενου αναφέρει την εκβίαση και την προσπάθεια απόσπασης χρημάτων, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από εμάς δικογραφικά, από μαρτυρίες όπως και από το αποτέλεσμα, που είναι η εν ψυχρώ δολοφονία δύο ανθρώπων. Δεν έχουμε το κίνητρο».

Από την πλευρά του, ο ποινικολόγος Θόδωρος Καραγιάννης τόνισε ότι «εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο από το να είμαστε σε ένα συμβόλαιο θανάτου, από το να βρεθούν άλλα πρόσωπα τα οποία καλύπτονται, μέχρι να υπάρχει ακόμα και εμπλοκή αυτών που φαίνεται τελικά ότι δεν εμπλέκονται ή έχουν άλλους ρόλους. Είναι όλα ανοιχτά».

Τα ερωτήματα

«Θα πρέπει να πάρουν τα στοιχεία από τις κάμερες, που φαίνεται ότι υπάρχει πολύ υλικό, για να το δουλέψουν, να δουν ακριβώς πώς έφυγαν, πώς ήρθαν, ποιοι άλλοι μπορεί να εμπλέκονται αλλά και οι τηλεφωνικές συνομιλίες, τα στοιχεία από τις κεραίες, να δούμε ποια τηλέφωνα βρίσκονταν εδώ στο σημείο», υπογράμμισε για τις έρευνες των Αρχών ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Δεν βρέθηκε το περίστροφο, πρέπει να δούμε τι περιείχε η θήκη της κιθάρας που είχε ο δεύτερος αναβάτης πίσω όταν ήρθαν στο σημείο. Να δούμε πώς έφυγε ο δεύτερος αναβάτης, ο 22χρονος, και πώς έφτασε στην Καλαμάτα. Ερώτημα είναι το σκούτερ που δεν έχει βρεθεί. Άλλο ερώτημα γιατί ο ανιψιός είπε στην κοπέλα του μετά αμέσως από τη δολοφονία και πήρε τηλέφωνο ένα άτομο, ένα άτομο που ίσως είναι κλειδί, τον εργοδότη του ενός από τους δύο νεαρούς», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τις εξελίξεις, η δικηγόρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κατερίνα Φραγκάκη, υποστήριξε πως «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίον εκτός του ότι υπήρχε η σχέση εντολέα, στην αρχή με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν αρχικά ο δικηγόρος του για πάρα πολλά χρόνια, και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ένας άνθρωπος πολύ έξυπνος και έχαιρε της εκτιμήσεως όλης της συγκεκριμένης περιοχής».

Συμπλήρωσε ότι «αν ήξεραν οι κάτοικοι ότι υπάρχουν ζητήματα είτε σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων ή νέων προσώπων είτε ότι ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε εμπλοκή με ποινικούς δρόμους, είναι βέβαιο ότι κάτι, εγώ τουλάχιστον, θα το είχα ακούσει. Αντιθέτως, γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, από προσωπική άποψη, ήταν εξαιρετικός, υπέροχος, πάντα ήταν ευγενικός, χαμογελαστός και χαρούμενος».

Καταληκτικά τόνισε πως «τελευταία φορά μιλήσαμε μαζί του τον προηγούμενο Μάιο. Είναι βέβαιο ότι αν τότε είχαν ξεκινήσει προβλήματα εμπλοκής με τη Δικαιοσύνη, θα μας είχε πει κάτι».

Δείτε το ρεπορτάζ του ΜEGA: