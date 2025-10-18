newspaper
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι συλληφθέντες
Ελλάδα 18 Οκτωβρίου 2025 | 09:29

Τα δύο μέτωπα που ερευνούν οι Αρχές για το φονικό στη Φοινικούντα – Στον ανακριτή τη Δευτέρα οι συλληφθέντες

Τι λένε για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα, Κωνσταντία Δημογλίδου, Θόδωρος Καραγιάννης, Γιώργος Καλλιακμάνης και Κατερίνα Φραγκάκη

Σύνταξη
Συνεχίζονται, σε δύο μέτωπα, οι έρευνες των Αρχών στο θρίλερ της διπλής δολοφονίας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα της Μεσσηνίας.

Οι δύο διαθήκες του 68χρονου ιδιοκτήτη, οι ισχυρισμοί των δύο 22χρονων συλληφθέντων, η διαδρομή έλευσης και διαφυγής τους από το κάμπινγκ, ο 33χρονος ανιψιός και κληρονόμος του θύματος, καθώς και συγγενικά πρόσωπα του ιδιοκτήτη, είναι στο «μικροσκόπιο» της ΕΛ.ΑΣ.

Οι δύο συλληφθέντες, φίλοι από παιδιά, που φέρονται να διέπραξαν το έγκλημα, απολογούνται αύριο, Δευτέρα 19 Οκτωβρίου, στις ανακριτικές Αρχές. Βιντεοληπτικό υλικό και κλήσεις από κινητά τηλέφωνα εξετάζονται επίσης από τους αστυνομικούς.

«Οι εμπλεκόμενοι στο διπλό έγκλημα είναι δύο, αυτή τη στιγμή»

«Αυτήν τη στιγμή, με τη δικογραφία τουλάχιστον η οποία έχει σχηματιστεί από τους αστυνομικούς, οι εμπλεκόμενοι σε αυτό το διπλό έγκλημα είναι δύο, οι δύο κατηγορούμενοι που οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα και αναμένουμε αύριο τις απολογίες τους», τόνισε στο MEGA η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ., Κωνσταντία Δημογλίδου. Σύμφωνα με την ίδια, «δεν υπάρχει άλλος εμπλεκόμενος, τουλάχιστον στη δική μας δικογραφία, αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κατά τη διάρκεια της ανάκρισης δεν μπορούν να προκύψουν περαιτέρω στοιχεία».

Αναφερόμενη στην άρση του τηλεφωνικού απορρήτου και στα στοιχεία που αναμένεται να προκύψουν από τη διαδικασία, σημείωσε πως «δεν είναι διαδικασία εύκολη, προφανώς και δεν έχει ολοκληρωθεί».

Όσον αφορά το κίνητρο του εγκλήματος στη Φοινικούντα, επισήμανε πως «είναι ένα ερώτημα το οποίο δεν έχουν απαντήσει οι αστυνομικοί, καθώς έχουμε την πλευρά του ενός κατηγορούμενου αναφέρει την εκβίαση και την προσπάθεια απόσπασης χρημάτων, κάτι τέτοιο δεν προκύπτει από εμάς δικογραφικά, από μαρτυρίες όπως και από το αποτέλεσμα, που είναι η εν ψυχρώ δολοφονία δύο ανθρώπων. Δεν έχουμε το κίνητρο».

Από την πλευρά του, ο ποινικολόγος Θόδωρος Καραγιάννης τόνισε ότι «εδώ υπάρχει το ενδεχόμενο από το να είμαστε σε ένα συμβόλαιο θανάτου, από το να βρεθούν άλλα πρόσωπα τα οποία καλύπτονται, μέχρι να υπάρχει ακόμα και εμπλοκή αυτών που φαίνεται τελικά ότι δεν εμπλέκονται ή έχουν άλλους ρόλους. Είναι όλα ανοιχτά».

Τα ερωτήματα

«Θα πρέπει να πάρουν τα στοιχεία από τις κάμερες, που φαίνεται ότι υπάρχει πολύ υλικό, για να το δουλέψουν, να δουν ακριβώς πώς έφυγαν, πώς ήρθαν, ποιοι άλλοι μπορεί να εμπλέκονται αλλά και οι τηλεφωνικές συνομιλίες, τα στοιχεία από τις κεραίες, να δούμε ποια τηλέφωνα βρίσκονταν εδώ στο σημείο», υπογράμμισε για τις έρευνες των Αρχών ο επίτιμος πρόεδρος των αστυνομικών υπαλλήλων νοτιοανατολικής Αττικής, Γιώργος Καλλιακμάνης.

«Δεν βρέθηκε το περίστροφο, πρέπει να δούμε τι περιείχε η θήκη της κιθάρας που είχε ο δεύτερος αναβάτης πίσω όταν ήρθαν στο σημείο. Να δούμε πώς έφυγε ο δεύτερος αναβάτης, ο 22χρονος, και πώς έφτασε στην Καλαμάτα. Ερώτημα είναι το σκούτερ που δεν έχει βρεθεί. Άλλο ερώτημα γιατί ο ανιψιός είπε στην κοπέλα του μετά αμέσως από τη δολοφονία και πήρε τηλέφωνο ένα άτομο, ένα άτομο που ίσως είναι κλειδί, τον εργοδότη του ενός από τους δύο νεαρούς», πρόσθεσε.

Μιλώντας για τις εξελίξεις, η δικηγόρος του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ, Κατερίνα Φραγκάκη, υποστήριξε πως «είναι ένας άνθρωπος με τον οποίον εκτός του ότι υπήρχε η σχέση εντολέα, στην αρχή με τον πατέρα μου, ο οποίος ήταν αρχικά ο δικηγόρος του για πάρα πολλά χρόνια, και μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας πολύ επιτυχημένος επιχειρηματίας. Ένας άνθρωπος πολύ έξυπνος και έχαιρε της εκτιμήσεως όλης της συγκεκριμένης περιοχής».

Συμπλήρωσε ότι «αν ήξεραν οι κάτοικοι ότι υπάρχουν ζητήματα είτε σεξουαλικής παρενόχλησης ανηλίκων ή νέων προσώπων είτε ότι ήταν ένα πρόσωπο το οποίο είχε εμπλοκή με ποινικούς δρόμους, είναι βέβαιο ότι κάτι, εγώ τουλάχιστον, θα το είχα ακούσει. Αντιθέτως, γνωρίζω ότι αυτός ο άνθρωπος, από προσωπική άποψη, ήταν εξαιρετικός, υπέροχος, πάντα ήταν ευγενικός, χαμογελαστός και χαρούμενος».

Καταληκτικά τόνισε πως «τελευταία φορά μιλήσαμε μαζί του τον προηγούμενο Μάιο. Είναι βέβαιο ότι αν τότε είχαν ξεκινήσει προβλήματα εμπλοκής με τη Δικαιοσύνη, θα μας είχε πει κάτι».

Δείτε το ρεπορτάζ του ΜEGA:

Φυσικό αέριο
Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Υδρογονάνθρακες: Κληρώνει τέλος Οκτωβρίου για τη Chevron

Economy
Ελληνική οικονομία: Πώς θα κλείσουν οι αξιολογήσεις – Τι είπε η S&P

Ελληνική οικονομία: Πώς θα κλείσουν οι αξιολογήσεις – Τι είπε η S&P

inWellness
inTown
Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς Γλυφάδα – Προχωρά η διάνοιξη από Γαλάτσι και Γουδή
Χάρτης 18.10.25

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα - Προχωρά η διάνοιξη από Γαλάτσι και Γουδή

Η επέκταση της Γραμμής 4 του Μετρό αφορά μία γραμμή από το Γουδή έως Λυκόβρυση και Μελίσσια και μία δεύτερη που θα ξεκινάει από το Γαλάτσι και θα φθάνει σχεδόν έως την Εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

Σύνταξη
«Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…» λέει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τον θάνατό της
Ελλάδα 18.10.25

«Απορώ γιατί ερευνούν τώρα την υπόθεση…» λέει ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου για τον θάνατό της

Ο γιος της Ελένης Παπαδοπούλου, που έχασε την ζωή της στο σπίτι της στο Κολωνάκι μίλησε για τα όσα τραγικά έζησε εκείνη τη μοιραία ημέρα, αλλά και για τις έρευνες που ξεκίνησαν εκ νέου.

Σύνταξη
Κολωνάκι: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας του υπουργού – Η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση
Ελλάδα 18.10.25

Κολωνάκι: Θρίλερ με τον θάνατο της χήρας του υπουργού – Η έρευνα μετά την εισαγγελική παρέμβαση

Στις αρχές του 2022, μια ηλικιωμένη γυναίκα βρήκε φρικτό θάνατο όταν το διαμέρισμά της στο Κολωνάκι τυλίχτηκε στις φλόγες. Πλέον την έρευνα έχει αναλάβει το Ανθρωποκτονιών

Σύνταξη
Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων
Ελλάδα 17.10.25

Είχε ζητήσει αναρρωτική από τη δουλειά του ο 44χρονος που έπεσε στο κενό από τον Πύργο Απόλλων

Ο 44χρονος είχε πει στην έγκυο σύζυγό του ότι πάει κανονικά στη δουλειά ωστόσο πήγε στην καφετέρια που είναι στον 24ο όροφο στον Πύργο Απόλλων και έπεσε στο κενό

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό
Πόλο 18.10.25

Στο Περιστέρι για το 3/3 ο Ολυμπιακός, δοκιμασία στη Βουλιαγμένη για τον Παναθηναϊκό

Ο νταμπλούχος Ολυμπιακός συνεχίζει τις υποχρεώσεις του στη Water Polo League, αντιμετωπίζοντας το απόγευμα του Σαββάτου (18/10 – 18:00) το Περιστέρι, στο κολυμβητήριο της Χωράφας. Ξεχωρίζει το Βουλιαγμένη – Παναθηναϊκός από τα υπόλοιπα ματς της 3ης αγωνιστικής.

Σύνταξη
Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Παλαιστίνιος Πρέσβης στο in: Αναγνωρίστε το Παλαιστινιακό Κράτος για να σώσετε τη λύση δύο κρατών

Ο Παλαιστίνιος Πρέσβης, Γιούσεφ Ντόρχομ μιλάει για την εκεχειρία, τη Γάζα, τις σχέσεις Παλαιστινίων - Ισραήλ και την απειλή της σοκολάτας. Το ευχαριστώ στον ελληνικό λαό και η έκκληση στην κυβέρνηση.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία
Πολιτικές Συνεντεύξεις 18.10.25

Ισραηλινός Πρέσβης στο in: Μόνο η αυστηρή τήρηση του σχεδίου Τραμπ μπορεί να διατηρήσει την εκεχειρία

Ο Πρέσβης του Ισραήλ, Νόαμ Κατς δηλώνει στο in ότι η ισραηλινή απαίτηση είναι πλήρης αφοπλισμός της Χαμάς και παράδοση των ομήρων.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες
Στη Χαβάη 18.10.25

Βρυχάται εκ νέου το ηφαίστειο Κιλαουέα στη Χαβάη – Η 35η έκρηξη σε λίγους μήνες

Kάτοικοι και επισκέπτες της Χαβάης συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή σημεία παρατήρησης για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό φαινόμενο που δημιουργείτο από την έκρηξη στο ηφαίστειο Κιλαουέα

Σύνταξη
Μετρό: Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση προς Γλυφάδα – Προχωρά η διάνοιξη από Γαλάτσι και Γουδή
Χάρτης 18.10.25

Ξεκίνησαν οι μελέτες για την επέκταση του Μετρό προς Γλυφάδα - Προχωρά η διάνοιξη από Γαλάτσι και Γουδή

Η επέκταση της Γραμμής 4 του Μετρό αφορά μία γραμμή από το Γουδή έως Λυκόβρυση και Μελίσσια και μία δεύτερη που θα ξεκινάει από το Γαλάτσι και θα φθάνει σχεδόν έως την Εθνική οδό Αθηνών - Λαμίας

Σύνταξη
Συντάξεις: Έκδοση σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους
Η πλατφόρμα Dashboard 18.10.25

Έκδοση συντάξεων σε έναν μήνα από το τέλος του 2026 αλλά με αστερίσκους

Με ψηφιοποίηση 56 εκατ. σελίδων των αρχείων του ΕΦΚΑ και τη λειτουργία του νέου πληροφοριακού συστήματος - Μέχρι τότε οι καθυστερήσεις φτάνουν έως τα τρία χρόνια για τις επικουρικές συντάξεις

Ηλίας Γεωργάκης
Όλοι με κορόιδευαν: Η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ήξερε και πολλά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ πριν το Marty Supreme
Fizz 18.10.25

Όλοι με κορόιδευαν: Η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ήξερε και πολλά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ πριν το Marty Supreme

Τα καυτά τους φιλιά έφεραν την ταινίας τους Marty Supreme στο προσκήνιο, προτού καν ολοκληρωθούν τα γυρίσματα. Ωστόσο η Γκουίνεθ Πάλτροου δεν ήξερε και πολλά για τον Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύνταξη
Must Read
Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Η υπερβολή των πωλητών στο ΧΑ, ο Νοέμβριος της ΔΕΗ, η δύναμη πυρός του Παπακωνσταντίνου, ο Σάμιουελ Τζάκσον στα… αιολικά

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025
