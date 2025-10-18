Αναζητούν τα αίτια της αυτοκτονίας του 44χρονου – Οι κινήσεις του πριν πέσει στο κενό

Τα αίτια της πτώσης του 44χρονου από τον 24ο όροφο του πύργου «Απόλλων» στην οδό Πανόρμου, η οποία αποδίδεται σε αυτοκτονία, ψάχνουν οι Αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από αυτόπτες μάρτυρες, ο 44χρονος φέρεται να έπινε καφέ στον 24ο όροφο, όταν σηκώθηκε ξαφνικά, ανέβηκε στον καναπέ, σκαρφάλωσε στο παράθυρο και βούτηξε στο κενό.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 44χρονος, εργαζόμενος ως τεχνικός σε νοσοκομείο, είχε ζητήσει αναρρωτική άδεια. Χθες, Παρασκευή, ο 44χρονος φέρεται να είπε στην έγκυο σύζυγό του ότι θα πάει για δουλειά. Ωστόσο, ο ίδιος πήγε στο εστιατόριο του Πύργου Απόλλων και έπεσε στο κενό.

Ο 44χρονος φαίνεται πως είχε προσχεδιάσει προσεκτικά την πράξη του. Μία ημέρα πριν πέσει στο κενό, φέρεται να είχε επισκεφθεί το καφέ του κτιρίου προκειμένου να δει τον χώρο.

O 44χρονος ήταν πατέρας ενός παιδιού και σε λίγες μέρες η σύζυγός του θα έφερνε στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους.

Τι έδειξαν οι κάμερες

Σύμφωνα με πληροφορίες από τις κάμερες του καταστήματος, τις οποίες έλεγξαν οι αστυνομικοί, προέκυψε πως ο 44χρονος καθόταν μόνος του δίπλα από ανοιχτό παράθυρο στον καναπέ και έπινε τον καφέ του. Για αρκετή ώρα είχε αφήσει το κινητό του.

Όπως φαίνεται στο βίντεο ξαφνικά ανέβηκε πάνω στον καναπέ, σκαρφάλωσε στα προστατευτικά σίδερα και έπεσε στο κενό.

Την ίδια στιγμή ο υπεύθυνος του καταστήματος που αντιλαμβάνεται ότι κάτι δεν πάει καλά τρέχει προς το μέρος του για να τον πιάσει, ωστόσο όλα έγιναν τόσο γρήγορα που δεν πρόλαβε να τον σταματήσει.

Σοκαρισμένοι οι αυτόπτες μάρτυρες

Ιδιοκτήτρια καταστήματος που βρίσκεται λίγα μέτρα από το σημείο της τραγωδίας σημείωσε ότι «ακούσαμε ένα τεράστιο μπαμ και τρομάξαμε, νομίζαμε έγινε κάποια έκρηξη. Βγήκαμε έξω και δυστυχώς είδαμε τον άνθρωπο».

«Μέχρι να έρθει η αστυνομία είχε μαζευτεί πολύς κόσμος, μετά μας έδιωξαν» πρόσθεσε.

Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί που απέκλεισαν την οδό, καθώς και διασώστες του ΕΚΑΒ οι οποίοι απλώς επιβεβαίωσαν τον θάνατό του. Ο 44χρονος έπεσε, υπό συνθήκες που διερευνώνται, από τον 24ο όροφο.