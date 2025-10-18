magazin
Η Χαμάς παρέδωσε άλλες δυο σορούς Ισραηλινών ομήρων
«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους
Fizz 18 Οκτωβρίου 2025 | 23:15

«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

«Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος», δήλωσε ο 20χρονος Κουίν αναφερόμενος στον πατέρα του Μπεν Στίλερ

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Το άγχος «γράφει» στο σώμα – Οι προειδοποιητικές ενδείξεις

Spotlight

Ο Μπεν Στίλερ μπορεί να έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες κωμωδίες του Χόλιγουντ, όμως για τα παιδιά του δεν υπήρξε ο πιο «διασκεδαστικός» άνθρωπος του σπιτιού.

Στο νέο του ντοκιμαντέρ Stiller & Meara: Nothing Is Lost, ο 59χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης δίνει βήμα στην κόρη του, Έλα Στίλερ (23 ετών), και στον γιο του, Κουίν (20 ετών), οι οποίοι μιλούν για πρώτη φορά ανοιχτά για την παιδική τους ηλικία και τη σχέση με τον πατέρα τους.

«Δεν είναι τέλεια. Αλλά μαθαίνουμε να μιλάμε, να ζητάμε συγγνώμη, να ακούμε. Αυτό είναι οικογένεια»

YouTube thumbnail

«Δεν θυμάμαι ποτέ να ήσουν γύρω μου όταν μεγάλωνα»

Η φράση αυτή της Έλα Στίλερ προς τον πατέρα της στο ντοκιμαντέρ έχει ήδη γίνει viral στις αμερικανικές πλατφόρμες.

Η νεαρή ηθοποιός – που ακολουθεί τα βήματα των γονιών της – περιγράφει με συγκίνηση την απουσία του Μπεν Στίλερ από την καθημερινότητά της: «Δεν μπορώ να θυμηθώ εποχή που να ήσουν πραγματικά εδώ. Ήσουν πάντα κάπου αλλού — σε ένα γύρισμα, σε ένα ταξίδι, σε μια πρεμιέρα.»

Η ειλικρίνειά της δεν είναι μια επίθεση, αλλά μια έφραση της ανάγκης της για κατανόηση. Η Έλα, που μεγάλωσε ανάμεσα σε σετ και στούντιο, μιλά με αγάπη, αλλά και ρεαλισμό για την παιδική της μοναξιά.

«Η ειρωνεία είναι ότι νόμιζα πως τα πήγαινα καλύτερα από τους γονείς μου. Νόμιζα ότι τα κατάφερνα. Αλλά για τα παιδιά μου ήταν το ίδιο πράγμα που βίωνα κι εγώ ως παιδί.»

YouTube thumbnail

Ο μικρότερος αδελφός της, ο 20χρονος Κουίν, περιγράφει τη δική του εμπειρία με εξίσου ώριμο λόγο: «Μετά από μια δύσκολη μέρα, μπορούσες να κλειστείς στο κεφάλι σου. Και όταν ήσουν εκεί, δεν υπήρχε τρόπος να σε βγάλουμε. Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος.»

Τα λόγια του αναδεικνύουν το άγχος ενός παιδιού που μεγάλωσε με έναν γονιό διάσημο, αλλά συχνά απόντα. Δεν υπάρχει θυμός, μόνο η ανάγκη να ειπωθεί η αλήθεια.

Ο Μπεν Στίλερ, ακούγοντάς τους, δεν προσπαθεί να αμυνθεί. Αντιθέτως, παραδέχεται δημόσια ότι άκουσε πράγματα που τον «τάραξαν βαθιά».

«Η ειρωνεία είναι ότι νόμιζα πως τα πήγαινα καλύτερα από τους γονείς μου. Νόμιζα ότι τα κατάφερνα. Αλλά για τα παιδιά μου ήταν το ίδιο πράγμα που βίωνα κι εγώ ως παιδί. Η στιγμή αυτή, αποτυπωμένη στην κάμερα, αποκαλύπτει μια οικογενειακή ειλικρίνεια σπάνια για τα δεδομένα του Χόλιγουντ»

Η νέα γενιά των Στίλερ

Σήμερα, η Έλα και ο Κουίν Στίλερ φαίνεται να έχουν χαράξει διαφορετικούς δρόμους.

Η Έλα έχει ήδη εμφανιστεί στις ταινίες Hubie Halloween και Night at the Museum: Secret of the Tomb και στη σειρά Escape to Dannemora, σε σκηνοθεσία του πατέρα της. Η μητέρα της, ηθοποιός Κριστίν Τέιλορ, έχει δηλώσει πως «γεννήθηκε με αποστολή» και πως ποτέ δεν προσπάθησε να την αποτρέψει από το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Ο Κουίν, από την άλλη, αποφεύγει τη δημοσιότητα και εμφανίζεται σπάνια σε εκδηλώσεις, αν και συνοδεύει συχνά την οικογένεια σε φιλανθρωπικές δράσεις όπως η Project A.L.S. Gala.

YouTube thumbnail

Μια οικογένεια που επαναπροσδιορίζεται

Παρά τις δυσκολίες, ο Μπεν Στίλερ υποστηρίζει ότι η σχέση του με τα παιδιά του έχει «θεμελιωθεί εκ νέου σε ειλικρίνεια».

«Δεν είναι τέλεια. Αλλά μαθαίνουμε να μιλάμε, να ζητάμε συγγνώμη, να ακούμε. Αυτό είναι οικογένεια», είπε πρόσφατα.

World
Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

Υπερπλούσιοι: Γιατί δεν επενδύουν πια στην πολυτέλεια

«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον
Συντετριμμένος 17.10.25

«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον

Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ντάιαν Κίτον, ο πρώην σύντροφος και συμπρωταγωνιστής της Αλ Πατσίνο αποφάσισε να μιλήσει για τη γυναίκα που επηρέασε τη ζωή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
ΗΠΑ: To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»
Κόσμος 19.10.25

To Στέιτ Ντιπάρτμεντ προειδοποιεί για «επικείμενη επίθεση της Χαμάς εναντίον Παλαιστινίων»

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία κατηγορεί τη Χαμάς πως έχει σχεδιάσει επιθέσεις κατά Παλαιστινίων φωτογραφίζοντας τις συμμορίες που εξοπλίζει το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί
Ταράζει τα νερά 19.10.25

Ο CEO της Walmart μιλά – και προκαλεί

Ο CEO της Walmart παίρνει θέση για την πολιτική του Ντόναλντ Τραμπ – και ανοίγει έναν νέο κύκλο αντιπαράθεσης

Νατάσα Σινιώρη
Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ
Κόσμος 19.10.25

Βρετανία: Πενταετής φυλάκιση σε άνδρα που απείλησε τον Νάιτζελ Φάρατζ

Ο άνδρας σε βίντεο που ανέβασε στο TikTok, κατονόμασε τον Φάρατζ και δείχνοντας ένα τατουάζ AK-47 χειρονομούσε σαν να πυροβολούσε. Καταδικάστηκε και σε 8 μηνές για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Σύνταξη
Γάζα: «Χτύπησε το κουδούνι» χωρίς σχολεία – 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA
Κόσμος 18.10.25

Χτύπησε το κουδούνι στη Γάζα χωρίς σχολεία - 300.000 μαθητές ξεκινούν μαθήματα λέει η UNRWA

Μετά από περισσότερα από δύο χρόνια μακριά από την εκπαίδευση, τα σχολεία στη Γάζα ξεκίνησαν ψηφιακά με 8.000 εκπαιδευτικούς. Δέκα χιλιάδες παιδιά θα παρακολουθήσουν μαθήματα διά ζώσης

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων
Σύνολο 12 18.10.25

Γάζα: Η Χαμάς παρέδωσε ακόμη δύο σορούς Ισραηλινών ομήρων

Οι σοροί παραδόθηκαν στον Ερυθρό Σταυρό. Mε τη σειρά του θα τις δώσει στον ισραηλινό στρατό. Η Χαμάς προειδοποιεί ότι το κλείσιμο του περάσματος στη Ράφα θα εμποδίσει την ανάσυρση περισσότερων νεκρών.

Σύνταξη
Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους
Κόσμος 18.10.25

Kύπρος: Συνελήφθη πρώην ποδοσφαιριστής για τη δολοφονία Δημοσθένους

Ο ύποπτος ποδοσφαιριστής θα οδηγηθεί στο δικαστήριο για να εκδοθεί διατάγματος για την προφυλάκισή του - Ο δολοφονηθείς Σταύρος Δημοσθένους ήταν και πρόεδρος της ποδοσφαιρικής ομάδας της Καρμιώτισσας,

Σύνταξη
Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων
Ελλάδα 18.10.25

Μεσσηνία: Δεν εντοπίστηκαν ίχνη πυρίτιδας στα ρούχα του φερόμενου «εκτελεστή» – Αύριο οι απολογίες των δύο συλληφθέντων

Οι δύο 22χρονοι αλληλοκατηγορούνται για το ποιος πυροβόλησε και σκότωσε τους δύο άνδρας στο κάμπινγκ στη Φοινικούντα - Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης

Σύνταξη
Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»
Άλλα Αθλήματα 18.10.25

Ολυμπιακός – Θέτις 3-1: Νικηφόρα πρεμιέρα για τις «ερυθρόλευκες»

Στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος βόλεϊ γυναικών, τα κορίτσια του Ολυμπιακού έχασαν το πρώτο σετ, όμως με εννιά μπλοκ και επτά άσους επικράτησαν τελικά με 3-1 σετ επί της ομάδας της Βούλας.

Σύνταξη
Gen Z: Μπορεί και θέλει αυτή η γενιά να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;
Διεθνής Οικονομία 18.10.25

Μπορεί και θέλει η Gen Z να εργαστεί με τα πρότυπα των προηγούμενων γενεών;

Μια διευθύνουσα σύμβουλος περιγράφει κάποια από τα χαρακτηριστικά της Gen Z στον εργασιακό χώρο: Χρειάζονται δουλειά, όμως θέλουν ρουτίνα και κατανόηση των αξιών τους

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση – Χειραποσκευή πήρε φωτιά [Βίντεο]
Αναγκαστική προσγείωση 18.10.25

Εφιαλτικές στιγμές σε πτήση - Χειραποσκευή πήρε φωτιά

Βίντεο δείχνουν τη φωτιά στον αποθηκευτικό χώρο και τους επιβάτες πανικόβλητους. Μπαταρία λιθίου αναφλέχθηκε στη χειραποσκευή ενός επιβάτη η οποία ήταν αποθηκευμένη στο ντουλάπι πάνω από τα καθίσματα.

Σύνταξη
Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)
Μπάσκετ 18.10.25

Μαρούσι – Άρης Betsson 108-103: Πρώτη νίκη για τους Αμαρουσιώτες, σε ματς με δύο παρατάσεις! (vid)

Ο Άρης Betsson επέστρεψε από το -16 με το οποίο έχανε στα τέλη της 3ης περιόδου, όμως το Μαρούσι είχε σε εξαιρετική μέρα τους Κινγκ και Μέικον κι έτσι επικράτησε με 108-103 μετά από δύο παρατάσεις!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται
Οικονομία 18.10.25

Την ώρα που η οικονομία «πετάει», η ανισότητα αυξάνεται και οι φτωχοί εργαζόμενοι πολλαπλασιάζονται

Από την ευημερία των αριθμών με την οικονομία να «ανθίζει», μέχρι την ευημερία των καθημερινών ανθρώπων, ο δρόμος είναι πολύ μακρύς ειδικά για τις γυναίκες, τους «εργαζόμενους φτωχούς» και τους νέους.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025
