«Ήσουν πάντα κάπου αλλού»: Τα παιδιά του Μπεν Στίλερ σπάνε τη σιωπή τους για τον απόντα πατέρα τους

Ο Μπεν Στίλερ μπορεί να έχει πρωταγωνιστήσει σε μερικές από τις πιο επιτυχημένες κωμωδίες του Χόλιγουντ, όμως για τα παιδιά του δεν υπήρξε ο πιο «διασκεδαστικός» άνθρωπος του σπιτιού.

Στο νέο του ντοκιμαντέρ Stiller & Meara: Nothing Is Lost, ο 59χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης δίνει βήμα στην κόρη του, Έλα Στίλερ (23 ετών), και στον γιο του, Κουίν (20 ετών), οι οποίοι μιλούν για πρώτη φορά ανοιχτά για την παιδική τους ηλικία και τη σχέση με τον πατέρα τους.

«Δεν είναι τέλεια. Αλλά μαθαίνουμε να μιλάμε, να ζητάμε συγγνώμη, να ακούμε. Αυτό είναι οικογένεια»

«Δεν θυμάμαι ποτέ να ήσουν γύρω μου όταν μεγάλωνα»

Η φράση αυτή της Έλα Στίλερ προς τον πατέρα της στο ντοκιμαντέρ έχει ήδη γίνει viral στις αμερικανικές πλατφόρμες.

Η νεαρή ηθοποιός – που ακολουθεί τα βήματα των γονιών της – περιγράφει με συγκίνηση την απουσία του Μπεν Στίλερ από την καθημερινότητά της: «Δεν μπορώ να θυμηθώ εποχή που να ήσουν πραγματικά εδώ. Ήσουν πάντα κάπου αλλού — σε ένα γύρισμα, σε ένα ταξίδι, σε μια πρεμιέρα.»

Η ειλικρίνειά της δεν είναι μια επίθεση, αλλά μια έφραση της ανάγκης της για κατανόηση. Η Έλα, που μεγάλωσε ανάμεσα σε σετ και στούντιο, μιλά με αγάπη, αλλά και ρεαλισμό για την παιδική της μοναξιά.

«Η ειρωνεία είναι ότι νόμιζα πως τα πήγαινα καλύτερα από τους γονείς μου. Νόμιζα ότι τα κατάφερνα. Αλλά για τα παιδιά μου ήταν το ίδιο πράγμα που βίωνα κι εγώ ως παιδί.»

Ο μικρότερος αδελφός της, ο 20χρονος Κουίν, περιγράφει τη δική του εμπειρία με εξίσου ώριμο λόγο: «Μετά από μια δύσκολη μέρα, μπορούσες να κλειστείς στο κεφάλι σου. Και όταν ήσουν εκεί, δεν υπήρχε τρόπος να σε βγάλουμε. Είχες τόσους ρόλους — ηθοποιός, σκηνοθέτης, παραγωγός, πατέρας. Μερικές φορές ένιωθα ότι ο τελευταίος αυτός ρόλος ερχόταν τελευταίος.»

Τα λόγια του αναδεικνύουν το άγχος ενός παιδιού που μεγάλωσε με έναν γονιό διάσημο, αλλά συχνά απόντα. Δεν υπάρχει θυμός, μόνο η ανάγκη να ειπωθεί η αλήθεια.

Ο Μπεν Στίλερ, ακούγοντάς τους, δεν προσπαθεί να αμυνθεί. Αντιθέτως, παραδέχεται δημόσια ότι άκουσε πράγματα που τον «τάραξαν βαθιά».

«Η ειρωνεία είναι ότι νόμιζα πως τα πήγαινα καλύτερα από τους γονείς μου. Νόμιζα ότι τα κατάφερνα. Αλλά για τα παιδιά μου ήταν το ίδιο πράγμα που βίωνα κι εγώ ως παιδί. Η στιγμή αυτή, αποτυπωμένη στην κάμερα, αποκαλύπτει μια οικογενειακή ειλικρίνεια σπάνια για τα δεδομένα του Χόλιγουντ»

View this post on Instagram A post shared by Ben Stiller (@benstiller)

Η νέα γενιά των Στίλερ

Σήμερα, η Έλα και ο Κουίν Στίλερ φαίνεται να έχουν χαράξει διαφορετικούς δρόμους.

Η Έλα έχει ήδη εμφανιστεί στις ταινίες Hubie Halloween και Night at the Museum: Secret of the Tomb και στη σειρά Escape to Dannemora, σε σκηνοθεσία του πατέρα της. Η μητέρα της, ηθοποιός Κριστίν Τέιλορ, έχει δηλώσει πως «γεννήθηκε με αποστολή» και πως ποτέ δεν προσπάθησε να την αποτρέψει από το θέατρο και τον κινηματογράφο.

Ο Κουίν, από την άλλη, αποφεύγει τη δημοσιότητα και εμφανίζεται σπάνια σε εκδηλώσεις, αν και συνοδεύει συχνά την οικογένεια σε φιλανθρωπικές δράσεις όπως η Project A.L.S. Gala.

Μια οικογένεια που επαναπροσδιορίζεται

Παρά τις δυσκολίες, ο Μπεν Στίλερ υποστηρίζει ότι η σχέση του με τα παιδιά του έχει «θεμελιωθεί εκ νέου σε ειλικρίνεια».

«Δεν είναι τέλεια. Αλλά μαθαίνουμε να μιλάμε, να ζητάμε συγγνώμη, να ακούμε. Αυτό είναι οικογένεια», είπε πρόσφατα.