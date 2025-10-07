magazin
Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

Σημαντική είδηση:
07.10.2025 | 12:51
Νόμπελ για τους ερευνητές που έφεραν την κβαντική φυσική στον μακρόκοσμο
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του
Fizz 07 Οκτωβρίου 2025 | 09:00

Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του

Ο ηθοποιός του Χόλιγουντ και σκηνοθέτης της ταινίας «Severance», Μπεν Στίλερ, μιλάει με πίκρα για τον χωρισμό του, το 2017, στο νέο του ντοκιμαντέρ «Stiller & Meara: Nothing Is Lost».

Έφη Αλεβίζου
ΕπιμέλειαΈφη Αλεβίζου
A
A
Vita.gr
Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Spotlight

Στο νέο του ντοκιμαντέρ, «Stiller & Meara: Nothing Is Lost», ο 59χρονος Μπεν Στίλερ αναπολεί τη σχέση των γονιών του, Τζέρι Στίλερ και Ανν Μίαρα, τόσο πάνω στη σκηνή όσο και εκτός αυτής. Με αυτόν τον τρόπο, συγκρίνει τις έξι δεκαετίες γάμου τους με τη δική του σχέση με την 54χρονη Κριστίν Τέιλορ, με την οποία παντρεύτηκε το 2000.

Ακριβώς όπως οι γονείς του, ο Μπεν και η Τέιλορ συνεργάστηκαν στην αρχή της σχέσης τους, γνωριζόμενοι για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας πιλοτικής τηλεοπτικής σειράς με τίτλο Heat Vision and Jack.

Αφού παντρεύτηκαν το 2000, οι δύο πρωταγωνίστησαν ως ερωτευμένο ζευγάρι στην ταινία Zoolander του 2001 και εμφανίστηκαν ξανά μαζί στην ταινία Dodgeball του 2004.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.

Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Australian Women’s Weekly (@womensweeklymag)

Με ποιο κόστος;

Ο γονείς του Στίλερ, Τζέρι και Μέρα, συνεργάστηκαν επίσης στενά με το κωμικό δίδυμο Stiller & Meara, το οποίο τους οδήγησε σε σκηνές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 36 εμφανίσεων στο The Ed Sullivan Show.

Κοιτάζοντας πίσω στην καριέρα των γονιών του — η οποία για πολλά χρόνια ήταν αλληλένδετη — ο Μπεν αναρωτιέται: «Ποιο ήταν το κόστος για την πραγματική σχέση τους;».

Όταν ξεκίνησε η σχέση του Μπεν και της Τέιλορ, θυμάται ότι σκέφτηκε «Δεν θέλω να γίνω σαν τους γονείς μου».

Κοιτάζοντας πίσω στην καριέρα των γονιών του — η οποία για πολλά χρόνια ήταν αλληλένδετη — ο Μπεν αναρωτιέται: «Ποιο ήταν το κόστος για την πραγματική σχέση τους;»

YouTube thumbnail

Σεβασμός ο ένας για τον άλλον

«Νιώθω ότι υπήρχε μια ιστορία στο φόντο της ζωής σου και νομίζω ότι μεγάλο μέρος της ήταν η εμπειρία σου για το τι σήμαινε τελικά για μια σχέση το να τρως, κοιμάσαι κι αναπνέεις μόνο για τον άλλον. Ποια έξτρα πίεση χάριζε αυτό… να ζει ο ένας μέσα από τον άλλον» λέει η Τέιλορ στον σύζυγό της στο ντοκιμαντέρ.

«Ένιωθα επίσης ότι υπήρχε ένας φόβος από την πλευρά σου για το πώς θα φαινόταν αυτό στον έξω κόσμο. Εννοώ ότι ήταν πολύ βαρύ».

Τον Μάιο του 2017, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου, ο Μπεν και η Τέιλορ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, δηλώνοντας στο περιοδικό People με κοινή ανακοίνωση: «Με τεράστια αγάπη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον, και μετά από 18 χρόνια που περάσαμε μαζί ως ζευγάρι, αποφασίσαμε να χωρίσουμε.

»Προτεραιότητά μας θα συνεχίσει να είναι η ανατροφή των παιδιών μας ως αφοσιωμένοι γονείς και παραμένοντας οι πιο στενοί φίλοι. Παρακαλούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή».

Η σύγκριση με τους γονείς

Κοιτάζοντας πίσω σε εκείνη την περίοδο, ο Μπεν λέει ότι όλη αυτή η δοκιμασία τον έκανε να νιώσει «αποτυχημένος», αισθάνθηκε «χαμένος»

«Όταν χωρίσαμε, ένιωθα ότι είχα αποτύχει και κοίταζα τους γονείς μου, που έχουν έναν απίστευτο γάμο 50 και πλέον ετών, και δεν μπορούσα να φτάσω στο επίπεδό τους», λέει ο Μπεν στην Τέιλορ στο ντοκιμαντέρ.

Μετά το χωρισμό τους (είναι γονείς δύο παιδιών) εμφανίστηκαν μαζί σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Emmy 2019, όπου η Τέιλορ ήταν εκεί για να υποστηρίξει τον Μπεν, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για μίνι σειρά, ταινία ή δραματική ειδική εκπομπή για το Escape At Dannemora.

7 Σεπτεμβρίου 2025 / Οι ηθοποιοί Μπεν Στίλερ και η σύζυγός του Κριστίν Τέιλορ φωτογραφίζονται πριν από τον τελικό αγώνα μεταξύ του Ιταλού Γιάνικ Σίνερ και του Ισπανού Κάρλος Αλκαράζ. REUTERS/Eduardo Munoz

Η αναζωπύρωση της σχέσης

Το 2022, ο Μπεν αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Esquire ότι το ζευγάρι είχε αναζωπυρώσει τη ρομαντική του σχέση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ η τετραμελής οικογένειά τους βρισκόταν και πάλι μαζί στο ίδιο σπίτι.

Στο ντοκιμαντέρ, αναλογίζεται την απόφασή του εξηγώντας: «Ξαφνικά βρισκόμασταν όλοι μαζί στο σπίτι και εκείνη την περίοδο άρχισα να γυρίζω και την ταινία. Έτσι, υπήρξε μια σύγκλιση. Μιλούσαμε για όσα περνάγαμε, τα προβλήματά μας, και εξετάζαμε όσα είχαν περάσει και οι γονείς μου με έναν τρόπο που δεν είχα εξετάσει πριν».

*Μετά την πρεμιέρα του στις 5 Οκτωβρίου 2025 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, το «Stiller & Meara: Nothing Is Lost» θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Apple TV+ από τις 24 Οκτωβρίου.

*Με στοιχεία από people.com

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Σαουδική Αραβία: Ποιους Έλληνες επιχειρηματίες βλέπει ο υπουργός Βιομηχανίας

Σαουδική Αραβία: Ποιους Έλληνες επιχειρηματίες βλέπει ο υπουργός Βιομηχανίας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Έρευνα: To κρυφό λίπος «επιτίθεται» στην καρδιά;

Business
Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

Αλέξανδρος Εξάρχου: Νέα φάση ανάπτυξης για AKTOR με αιχμή την ενέργεια και τις παραχωρήσεις

H Google, o Τύπος και τα δικαιώματα
Με την Google ή με τον Τύπο;
Media 05.10.25

Με την Google ή με τον Τύπο;

Σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι για τον Τύπο, η αντιπαράθεση ανάμεσα σε εκδοτικούς οργανισμούς και τεχνολογικούς κολοσσούς κλιμακώνεται, με αιχμή τα δικαιώματα χρήσης του δημοσιογραφικού περιεχομένου

Κατερίνα Τζαβάρα
Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία
Media 05.10.25

Ψηφιακή ενιαία αγορά και δημοκρατία

Καθώς επίκειται ο ειδικότερος προσδιορισμός των κριτηρίων για τον καθορισμό της αναλογούσας αμοιβής των εκδοτών από τους παρόχους υπηρεσιών της κοινωνίας της πληροφορίας, ο υπό έκδοση κανονισμός από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, οφείλει να μην εξαντληθεί στα logistics του ζητήματος

Κατερίνα Παπανικολάου
inTown
sp_banner_Desk
Stream magazin
Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ
Ξεκάθαρος 07.10.25

Δεν δίνουν δεκάρα: Ο Τζορτζ Κλούνεϊ εξήγησε τους λόγους που μεγαλώνει τα παιδιά του μακριά από το Χόλιγουντ

Ο σταρ της μεγάλης οθόνης Τζορτζ Κλούνεϊ σε συνέντευξή του εξήγησε γιατί η γαλλική ύπαιθρος είναι πολύ καλύτερη από το Χόλιγουντ για να μεγαλώσει τα δίδυμα παιδιά του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ
«Τρικυμίες» 06.10.25

Η αντίδραση της Τζένιφερ Λόπεζ όταν ο Κρεγκ Μέλβιν την ρώτησε για το διαζύγιό της με τον Μπεν Άφλεκ

Η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στην εκπομπή Today, όπου της πήρε συνέντευξη ο Κρεγκ Μέλβιν με αφορμή τη νέα ταινία στην οποία πρωταγωνιστεί - και, μια ερώτηση περί διαζυγίου δεν άργησε να έρθει.

Σύνταξη
Τι στο καλό σκεφτόταν: Το βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα στο Παρίσι προκάλεσε αντιδράσεις
Fizz 06.10.25

Τι στο καλό σκεφτόταν: Το βίντεο της Μέγκαν Μαρκλ από το σημείο που σκοτώθηκε η Νταϊάνα στο Παρίσι προκάλεσε αντιδράσεις

Ότι είναι persona non grata στη Βρετανία εδώ και μια πενταετία είναι γνωστό. Ωστόσο, η Μέγκαν Μαρκλ φαίνεται να κάνει τα πάντα για να διατηρήσει τον τίτλο της πιο αντιπαθητικής μέσα στη βασιλική οικογένεια.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ
«Να είσαι ειλικρινής» 06.10.25

Η εργατική τάξη και η Rolls Royce: Η Βικτόρια Μπέκαμ μιλάει για την πιο viral στιγμή από το ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ

Έχουν περάσει δύο χρόνια από την κυκλοφορία του ντοκιμαντέρ του Ντέιβιντ Μπέκαμ και η Βικτόρια αποκάλυψε πώς ένιωσε που ο σύζυγός της την έβγαλε στη σέντρα για την εργατική τάξη και την Rolls Royce.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»
Η χρυσή τομή 05.10.25

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου μιλά για τον σύζυγό της: «Όταν λείπουν τα παιδιά είναι σαν να γνωριστήκαμε χθες»

Η Πηνελόπη Αναστασοπούλου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι» του MEGA, όπου και αναφέρθηκε στον έγγαμο βίο της με τον Φώτη Μπερνάντο.

Σύνταξη
Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή
Οικογένεια 05.10.25

Γιώργος Λιβάνης και Ανδρομάχη ενώθηκαν με τα δεσμά του γάμου και βάφτισαν τον γιο τους σε μια διπλή τελετή

Ο Γιώργος Λιβάνης και η Ανδρομάχη μοίρασαν μπομπονιέρες που έφεραν έναν στίχο από το ντουέτο τους «Δε Μας Χωρίζει Τίποτα» και διασκέδασαν με τους καλεσμένους τους υπό τους ήχους παραδοσιακών ασμάτων.

Σύνταξη
Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»
«Νεότητα» 05.10.25

Το μάθημα που διδάχτηκε ο Τζορτζ Κλούνεϊ από τη θεία του, Ρόζμαρι – «Το διαχειρίστηκε λάθος, μεθούσε συνέχεια»

Μετά την προβολή της ταινίας «Jay Kelly» στο 63ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου, ο Τζορτζ Κλούνεϊ μοιράστηκε μια ιστορία της άλλοτε διάσημης θείας του, Ρόζμαρι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Μητσοτάκης: Η ανάρτηση για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Ανάρτηση Μητσοτάκη για τα 2 χρόνια από την επίθεση της Χαμάς στο Ισραήλ - Η αναφορά στο σχέδιο Τραμπ

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρεται στο σχέδιο Τραμπ και τις συνομιλίες για τη Γάζα καλώντας «όλα τα μέρη να ενεργήσουν με θάρρος και αυτοσυγκράτηση προς μια διαρκή εκεχειρία»

Σύνταξη
Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)
Προκριματικά Μουντιάλ 07.10.25

Τα δίνει όλα για την κορυφή η Εθνική: Ποιες οι πιθανότητες να βγει πρώτη στον όμιλο (pic, vid)

Η Εθνική ομάδα έχει μπροστά της δύο σερί ταξίδια σε Σκωτία και Δανία, απ' όπου περνούν οι πιθανότητές της να κατακτήσει την πρωτια του προκριματικού ομίλου της για το Μουντιάλ 2026.

Σύνταξη
Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»
Επικαιρότητα 07.10.25

Ευρωβουλευτές ΚΚΕ: Ερώτηση για την αποφυλάκιση του «ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου»

Οι ευρωβουλευτές του ΚΚΕ ρωτούν πώς τοποθετείται η ΕΕ «στην απαράδεκτη απόφαση για αποφυλάκιση του ναζιστή εγκληματία Μιχαλολιάκου, σε συνέχεια αποφυλακίσεων και άλλων καταδικασμένων χρυσαυγιτών»

Σύνταξη
Ο Αλμέιδα «ντόπαρε» τους παίκτες της Σεβίλλης με τρομερή ομιλία πριν την «τεσσάρα» στη Μπαρτσελόνα (vid)
Ποδόσφαιρο 07.10.25

Ο Αλμέιδα «ντόπαρε» τους παίκτες της Σεβίλλης με τρομερή ομιλία πριν την «τεσσάρα» στη Μπαρτσελόνα (vid)

Η Σεβίλλη διέλυσε με 4-1 τη Μπαρτσελόνα, με τον Ματίας Αλμέιδα να έχει νωρίτερα φροντίσει να... ντοπάρει τους παίκτες του με μια ομολία που όπως φάνηκε έπιασε τόπο!

Σύνταξη
Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»
Τέμπη 07.10.25

Ρούτσι: Συνεχίζει την απεργία πείνας παρά το «ναι» σε τοξικολογικές εξετάσεις – «Δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση»

Ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει για 23η μέρα την απεργία πείνας τονίζοντας ότι δεν έχει ενημερωθεί επισήμως για την απόφαση που δίνει πράσινο φως σε τοξικολογικές εξετάσεις στις σορούς θυμάτων των Τεμπών

Σύνταξη
Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;
Έκθεση 07.10.25

Με πόσα δισ. δολάρια των ΗΠΑ κατάφερε το Ισραήλ να διεξάγει πόλεμο δύο ετών;

Έκθεση του Quincy Institute for Responsible Statecraft και του Πανεπιστημίου Μπράουν των ΗΠΑ καταγράφει για πρώτη φορά τα δεκάδες δισ. που συντέλεσαν στα εγκλήματα του Ισραήλ στη Γάζα. 

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια
Casa Roja 07.10.25

Το νέο μουσείο της Φρίντα Κάλο στην Πόλη του Μεξικού μαρτυρά μυστικά για τα νεανικά της χρόνια

Το οικογενειακό σπίτι και το καλλιτεχνικό καταφύγιο της Φρίντα Κάλο ανοίγει ως μουσείο αναδεικνύοντας τον τρόπο με τον οποίο η οικογένεια διαμόρφωσε τη ζωή και το έργο της πρωτοπόρου καλλιτέχνιδας.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πόσο καλά γνωρίζετε το κουτάβι σας; – Οι συμπεριφορές που δεν πρέπει να παρεξηγήσετε
Παρεξηγημένος «μπόμπιρας» 07.10.25

Κουτάβι στο σπίτι – Οι ανάγκες, τα καμώματά του και συμπεριφορές που ερμηνεύουμε λανθασμένα

Γιατί ένα κουτάβι δεν σταματά να δαγκώνει; Μήπως είναι ένδειξη επιθετικότητας, ή φανερώνει κάτι άλλο; Ας μάθουμε τον κουταβίσιο κόσμο

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»
Σπορ 07.10.25

Η Αφροδίτη Ζέγκερς στο in: «Είναι μεγάλη μου τιμή που με υποστηρίζει ο Ολυμπιακός και ο Βαγγέλης Μαρινάκης»

H Aφροδίτη Ζέγκερς μία από τις μεγάλες ελπίδες της ελληνικής ιστιοπλοΐας για διάκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Αντζελες μίλησε στο in.gr για τη ζωή και την αθλητική της καριέρα.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Must Read
Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Μας «διόρθωσε» η Γαλλία, εν αναμονή του FTSE Russell, οι θυγατρικές του AKTOR Group, πατάει γερά στον Καναδά η Alfa Αθ. Κουκουτάρης, το σπριντ του τουρισμού

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Αρκούδες σε «νυχτερινή περιπολία» στο Σέλι

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Μυστικά και παζάρια στον Λευκό Οίκο: Από τα χαμόγελα Τραμπ με Ερντογάν στα σκληρά διλήμματα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Έντομα σε κεχριμπάρι δίνουν μια εικόνα για τη ζωή στην υπερήπειρο Γκοντβάνα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Ποια είναι η Ατίκα Μιρ, η 10χρονη Ινδή που γράφει ιστορία στην Formula 1

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Micro-retirement: Γιατί το να μην δουλεύεις για λίγο, μπορεί να μη… «δουλέψει»;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Παιδί: Πώς να το βοηθήσετε να διαχειριστεί το θυμό του;

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 07 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο