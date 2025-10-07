Ο Μπεν Στίλερ αισθάνθηκε «αποτυχημένος» στο διαζύγιό του – Η σύγκριση με την ευτυχία των γονιών του

Στο νέο του ντοκιμαντέρ, «Stiller & Meara: Nothing Is Lost», ο 59χρονος Μπεν Στίλερ αναπολεί τη σχέση των γονιών του, Τζέρι Στίλερ και Ανν Μίαρα, τόσο πάνω στη σκηνή όσο και εκτός αυτής. Με αυτόν τον τρόπο, συγκρίνει τις έξι δεκαετίες γάμου τους με τη δική του σχέση με την 54χρονη Κριστίν Τέιλορ, με την οποία παντρεύτηκε το 2000.

Ακριβώς όπως οι γονείς του, ο Μπεν και η Τέιλορ συνεργάστηκαν στην αρχή της σχέσης τους, γνωριζόμενοι για πρώτη φορά κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων μιας πιλοτικής τηλεοπτικής σειράς με τίτλο Heat Vision and Jack.

Αφού παντρεύτηκαν το 2000, οι δύο πρωταγωνίστησαν ως ερωτευμένο ζευγάρι στην ταινία Zoolander του 2001 και εμφανίστηκαν ξανά μαζί στην ταινία Dodgeball του 2004.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Australian Women’s Weekly (@womensweeklymag)

Με ποιο κόστος;

Ο γονείς του Στίλερ, Τζέρι και Μέρα, συνεργάστηκαν επίσης στενά με το κωμικό δίδυμο Stiller & Meara, το οποίο τους οδήγησε σε σκηνές σε όλη τη χώρα, συμπεριλαμβανομένων 36 εμφανίσεων στο The Ed Sullivan Show.

Κοιτάζοντας πίσω στην καριέρα των γονιών του — η οποία για πολλά χρόνια ήταν αλληλένδετη — ο Μπεν αναρωτιέται: «Ποιο ήταν το κόστος για την πραγματική σχέση τους;».

Όταν ξεκίνησε η σχέση του Μπεν και της Τέιλορ, θυμάται ότι σκέφτηκε «Δεν θέλω να γίνω σαν τους γονείς μου».

Κοιτάζοντας πίσω στην καριέρα των γονιών του — η οποία για πολλά χρόνια ήταν αλληλένδετη — ο Μπεν αναρωτιέται: «Ποιο ήταν το κόστος για την πραγματική σχέση τους;»

Σεβασμός ο ένας για τον άλλον

«Νιώθω ότι υπήρχε μια ιστορία στο φόντο της ζωής σου και νομίζω ότι μεγάλο μέρος της ήταν η εμπειρία σου για το τι σήμαινε τελικά για μια σχέση το να τρως, κοιμάσαι κι αναπνέεις μόνο για τον άλλον. Ποια έξτρα πίεση χάριζε αυτό… να ζει ο ένας μέσα από τον άλλον» λέει η Τέιλορ στον σύζυγό της στο ντοκιμαντέρ.

«Ένιωθα επίσης ότι υπήρχε ένας φόβος από την πλευρά σου για το πώς θα φαινόταν αυτό στον έξω κόσμο. Εννοώ ότι ήταν πολύ βαρύ».

Τον Μάιο του 2017, μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες γάμου, ο Μπεν και η Τέιλορ ανακοίνωσαν τον χωρισμό τους, δηλώνοντας στο περιοδικό People με κοινή ανακοίνωση: «Με τεράστια αγάπη και σεβασμό ο ένας για τον άλλον, και μετά από 18 χρόνια που περάσαμε μαζί ως ζευγάρι, αποφασίσαμε να χωρίσουμε.

»Προτεραιότητά μας θα συνεχίσει να είναι η ανατροφή των παιδιών μας ως αφοσιωμένοι γονείς και παραμένοντας οι πιο στενοί φίλοι. Παρακαλούμε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης να σεβαστούν την ιδιωτικότητά μας αυτή τη στιγμή».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη National Comedy Hall of Fame (@thenationalcomedyhalloffame)

Η σύγκριση με τους γονείς

Κοιτάζοντας πίσω σε εκείνη την περίοδο, ο Μπεν λέει ότι όλη αυτή η δοκιμασία τον έκανε να νιώσει «αποτυχημένος», αισθάνθηκε «χαμένος»

«Όταν χωρίσαμε, ένιωθα ότι είχα αποτύχει και κοίταζα τους γονείς μου, που έχουν έναν απίστευτο γάμο 50 και πλέον ετών, και δεν μπορούσα να φτάσω στο επίπεδό τους», λέει ο Μπεν στην Τέιλορ στο ντοκιμαντέρ.

Μετά το χωρισμό τους (είναι γονείς δύο παιδιών) εμφανίστηκαν μαζί σε πολλές περιπτώσεις, συμπεριλαμβανομένων των βραβείων Emmy 2019, όπου η Τέιλορ ήταν εκεί για να υποστηρίξει τον Μπεν, ο οποίος ήταν υποψήφιος για το βραβείο καλύτερης σκηνοθεσίας για μίνι σειρά, ταινία ή δραματική ειδική εκπομπή για το Escape At Dannemora.

Η αναζωπύρωση της σχέσης

Το 2022, ο Μπεν αποκάλυψε σε συνέντευξή του στο Esquire ότι το ζευγάρι είχε αναζωπυρώσει τη ρομαντική του σχέση κατά τη διάρκεια της πανδημίας, ενώ η τετραμελής οικογένειά τους βρισκόταν και πάλι μαζί στο ίδιο σπίτι.

Στο ντοκιμαντέρ, αναλογίζεται την απόφασή του εξηγώντας: «Ξαφνικά βρισκόμασταν όλοι μαζί στο σπίτι και εκείνη την περίοδο άρχισα να γυρίζω και την ταινία. Έτσι, υπήρξε μια σύγκλιση. Μιλούσαμε για όσα περνάγαμε, τα προβλήματά μας, και εξετάζαμε όσα είχαν περάσει και οι γονείς μου με έναν τρόπο που δεν είχα εξετάσει πριν».

*Μετά την πρεμιέρα του στις 5 Οκτωβρίου 2025 στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης, το «Stiller & Meara: Nothing Is Lost» θα είναι διαθέσιμο για streaming στο Apple TV+ από τις 24 Οκτωβρίου.

*Με στοιχεία από people.com