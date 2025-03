Το πρώτο ραντεβού των Κριστίν Τέιλορ και Μπεν Στίλερ έμοιαζε με επεισόδιο του «Sex and the City»

Η Κριστίν Τέιλορ διαπίστωσε ότι υπάρχουν μερικές εκπληκτικές ομοιότητες μεταξύ του πρώτου ραντεβού της με τον σύζυγό της Μπεν Στίλερ και του πρώτου ραντεβού της Κάρι Μπράντσο με τον Mr Big στο «Sex and the City».

Σε ένα πρόσφατο επεισόδιο του podcast «Are You a Charlotte?» η πρωταγωνίστρια του «Sweethearts» συνάντησε την οικοδέσποινα Κριστίν Ντέιβις, για να συζητήσουν για το έκτο επεισόδιο της πρώτης σεζόν της αγαπημένης κωμωδίας του HBO.

Το «Secret Sex» βρήκε την Κάρι (Σάρα Τζέσικα Πάρκερ) να πηγαίνει επιτέλους στο πρώτο της ραντεβού με τον φευγάτο Mr. Big (Κρις Νοθ). Τα πράγματα ξεκινούν με πάθος, αλλά η Κάρι γρήγορα αρχίζει να πιστεύει ότι ο Big προσπαθεί να κρατήσει κρυφή την ανθίζουσα σχέση τους, όταν την πηγαίνει στο ίδιο βρώμικο, στενόχωρο κινέζικο εστιατόριο στο δεύτερο ραντεβού τους.

Το «κρυφό» πρώτο ραντεβού

Η Τέιλορ είπε ότι το όλο σενάριο της θύμισε το πρώτο της ραντεβού με τον Στίλερ, τον οποίο γνώρισε το 1999 ενώ δούλευε σε μια σειρά που δεν προβλήθηκε ποτέ.

«Ο Μπεν ήταν ο Μπεν Στίλερ», θυμήθηκε η Τέιλορ. «Είχε βγει το “Κάτι τρέχει με τη Μαίρη”. Ήταν κάτι το φοβερό».

Συνέχισε να εξηγεί ότι τόσο εκείνη όσο και ο Στίλερ «έβγαιναν από σχέσεις» και ήταν σε κατάσταση «επανασύνδεσης» όταν εκείνος της ζήτησε για πρώτη φορά να βγουν για δείπνο. «Αλλά ήταν ακόμα ο Μπεν Στίλερ, οπότε τραβούσε την προσοχή όπου κι αν πήγαινε», είπε.

Θυμήθηκε ότι ο Στίλερ την πήρε από το σπίτι της στο Laurel Canyon και πρότεινε τυχαία να επισκεφθούν ένα εστιατόριο σε ένα μέρος του Λος Άντζελες που δεν ήταν ιδιαίτερα «ζωντανό» εκείνη την εποχή.

«Απλά έλεγε, ‘Ε, λατρεύω την Valley (περιοχή). Δεν πηγαίνω σε πολλά εστιατόρια στην Valley. Υπάρχουν καλά εστιατόρια που σου αρέσουν εκεί;», είπε.

Η Τέιλορ εξήγησε ότι και εκείνη ήθελε να είναι προσεκτική σχετικά με τη σχέση τους που ενδεχομένως θα προκαλούσε πρωτοσέλιδα. «Ήταν αυτό το περίεργο πράγμα του τύπου, ‘θα βγω ραντεβού με τον Μπεν Στίλερ. Αυτό είναι περίεργο’ », είπε. «Ήθελα να είναι το μυστικό μου, κατά κάποιο τρόπο. Δεν ήθελα ο κόσμος να είναι τόσο περίεργος [για εμάς] ή να έχει άποψη».

Το ζευγάρι έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση μαζί στα MTV Movie Awards τον Ιούνιο του 1999 και παντρεύτηκε τον επόμενο Μάιο.

Μια νέα εμφάνιση

Ωστόσο, η σύνδεση μεταξύ Τέιλορ-Στίλερ και «Sex and the City» δεν τελειώνει με την Κάρι και τον Big. Η μητέρα του Στίλερ, Ανν Μίρα, πρωταγωνίστησε στις σεζόν 5 και 6 ως πεθερά της Μιράντα Χομπς (Σίνθια Νίξον). Και περισσότερες από δύο δεκαετίες αργότερα, ένα άλλο μέλος της οικογένειας πρόκειται να ενταχθεί στο τηλεοπτικό σύμπαν του SATC. Στην εκπομπή «Are You a Charlotte?» οι Τέιλορ και Ντέιβις αποκάλυψαν ότι η κόρη της Τέιλορ και του Στίλερ, η Έλα Στίλερ, 22 ετών, θα είναι guest star σε ένα επερχόμενο επεισόδιο του «And Just Like That…».

*Με πληροφορίες από: People