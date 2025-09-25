Ο Μπεν Στίλερ αποκαλύπτει τους διάσημους γονείς του στο συγκινητικό τρέιλερ της ταινίας «Stiller & Meara: Nothing Is Lost»

Ο Μπεν Στίλερ εξετάζει τη ζωή των διάσημων γονιών του, Τζέρι Στίλερ και Ανν Μίαρα, σε ένα νέο ντοκιμαντέρ. Την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, το Apple TV+ παρουσίασε το τρέιλερ της νέας ταινίας του Στίλερ, «Stiller & Meara: Nothing Is Lost», η οποία καλύπτει τη ζωή των γονιών του και την ιστορία της οικογένειάς του.

Ο Μπεν Στίλερ αφηγείται την ιστορία των γονιών του, των εμβληματικών κωμικών Τζέρι Στίλερ και Αν Μεάρα, εξερευνώντας την επίδρασή τους τόσο στην ποπ κουλτούρα όσο και στο σπίτι, όπου τα όρια μεταξύ δημιουργικότητας, οικογένειας, ζωής και τέχνης συχνά ήταν ασαφή», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

«Στη διαδικασία, ο Στίλερ στρέφει την κάμερα στον εαυτό του και την οικογένειά του για να εξετάσει την τεράστια επιρροή του Τζέρι και της Αν στη ζωή τους, καθώς και τα μαθήματα που μπορούμε όλοι να πάρουμε από τους αγαπημένους μας».

Δίδυμο κωμικών

Ο Μπεν, 59 ετών, και η αδελφή του Έιμι Στίλερ εμφανίζονται στην ταινία, όπως και η σύζυγος του Μπεν, Κριστίν Τέιλορ, ο ηθοποιός Κρίστοφερ Γουόκεν και ο κωμικός και παρουσιαστής του Late Show Stephen Colbert.

Οι γονείς του Μπεν, ο Τζέρι και η Αν, εργάζονταν ως δίδυμο κωμικών πριν ακολουθήσουν σόλο καριέρες τη δεκαετία του 1970. Ο Τζέρι συνέχισε να πρωταγωνιστεί σε επιτυχημένα έργα όπως The King of Queens και Seinfeld. Όσο για τη Μεάρα, εμφανίστηκε στο Awakenings το 1990 και σε αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές, όπως Archie Bunker’s Place, Oz και Sex and the City.

Γνωριμία εκ νέου με τους γονείς

Ο Τζέρι και η Μεάρα γνωρίστηκαν το 1953 και παντρεύτηκαν το 1954. Το 1961 απέκτησαν την κόρη τους Έιμι Στίλερ και το 1965 τον Μπεν. Η Αν πέθανε σε ηλικία 85 ετών τον Μάιο του 2015. Ο Τζέρι πέθανε σχεδόν ακριβώς πέντε χρόνια αργότερα, τον Μάιο του 2020, σε ηλικία 92 ετών.

«Νιώθω πολύ τυχερός που συνεργάζομαι για άλλη μια φορά με την απίστευτη ομάδα του Apple TV+, αυτή τη φορά σε ένα έργο που είναι πολύ προσωπικό για μένα και την οικογένειά μου», δήλωσε ο Μπεν σχετικά με το ντοκιμαντέρ όταν αυτό ανακοινώθηκε τον Ιούλιο.

«Είναι συναρπαστικό που επιτέλους μπορώ να το μοιραστώ με το κοινό και μεγάλη τιμή να γιορτάσω τους γονείς μου, τόσο όπως τους γνώρισα μεγαλώνοντας, όσο και όπως τους γνώρισα με νέους τρόπους μέσω της δημιουργίας αυτής της ταινίας», πρόσθεσε.

*Το «Stiller & Meara: Nothing Is Lost» θα κάνει την παγκόσμια πρεμιέρα του στο επερχόμενο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης και στη συνέχεια θα προβληθεί σε επιλεγμένες αίθουσες στις 17 Οκτωβρίου. Το ντοκιμαντέρ θα αρχίσει να προβάλλεται στο Apple TV+ στις 24 Οκτωβρίου.

*Με στοιχεία από people.com