Όμορφη στιγμή στο Βελιγράδι: Ο Μιλουτίνοφ πανηγύρισε τη νίκη του Ολυμπιακού με την οικογένειά του (pics)

Ο Ολυμπιακός, με πρωταγωνιστή τον Νίκολα Μιλουτίνοφ, πραγματοποίησε μία τρομερή ανατροπή από το -13 απέναντι στη Μακάμπι Τελ Αβίβ, στο Βελιγράδι (94-95), για να κάνει το 3-2 στη φετινή Euroleague.

Ο Σέρβος σέντερ των «ερυθρολεύκων» ήταν εξαιρετικός, σημειώνοντας double double με 23 πόντους και 10 ριμπάουντ. Παράλληλα, οι 23 πόντοι που σημείωσε, ισοφάρισαν το ρεκόρ του 30χρονου στη διοργάνωση, ενώ ταυτόχρονα ξεπέρασε το «φράγμα» των 2000 πόντων στη Euroleague.

Στο «Χάλα Πιονίρ», βρέθηκαν οι γονείς και ο αδερφός του Μιλουτίνοφ και μετά το παιχνίδι έσπευσαν να πανηγυρίσουν μαζί του τη νίκη και την τρομερή εμφάνιση του σέντερ του Ολυμπιακού.

Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε ο Μιλουτίνοφ