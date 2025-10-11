Το «κλειδί» στα χέρια του Μιλουτίνοφ

Η ώρα έφτασε για την πρώτη «μάχη» ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό, καθώς οι πρωταθλητές Ελλάδος θα υποδεχθούν τους «πράσινους», σ’ ένα παιχνίδι που φυσικά αναμένεται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον.

Πρώτα απ’ όλα όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι είναι αγώνας που δεν θα κρίνει τίποτα, αλλά απλά μπορεί να παίξει ρόλο στο πλεονέκτημα έδρας στους τελικούς του πρωταθλήματος, λαμβάνοντας ως δεδομένο πως οι πειραιώτες και το «τριφύλλι» θα διεκδικήσουν τον τίτλο.

Σίγουρα όμως από την στιγμή που δεν είδαμε κόντρα των δύο αιωνίων αντιπάλων στο Super Cup έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η αυριανή αναμέτρηση στο ΣΕΦ, με τις δύο ομάδες να πηγαίνουν στο τζάμπολ χωρίς να είναι στον επιθυμητό βαθμό ετοιμότητας, καθώς βρισκόμαστε ακόμα στο ξεκίνημα της σεζόν.

Σε ότι αφορά τον Ολυμπιακό, οι πειραιώτες καλούνται ν’ αντιμετωπίσουν εκτός από τον… αντίπαλό τους και πολλά προβλήματα τραυματισμών, καθώς ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει σε Γουόκαπ, Έβανς και ΜακΚίσικ ενώ όλα είναι ανοιχτά σε ότι αφορά την συμμετοχή του Φουρνιέ.

Ακόμα όμως κι αν παίξει ο Γάλλος, δεν θα είναι 100% έτοιμος κι αυτό είναι ένα μείζον θέμα που καλούνται να λύσουν οι πειραιώτες.

Αυτό όμως που σίγουρα κάνει τον Γιώργο Μπαρτζώκα να χαμογελά, είναι η κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς ο Σέρβος σέντερ διανύει περίοδο εξαιρετικής φόρμας και μπορεί να είναι το «κλειδί» για μια νίκη των «ερυθρόλευκων» στον αυριανό αγώνα με τον Παναθηναϊκό.

Ο Μίλου, έδειξε και απέναντι στην Ντουμπάι, ότι είναι υπερπολύτιμος και στις δύο πλευρές του παρκέ και είναι δεδομένο πως ο Μπαρτζώκας θα θελήσει να εκμεταλλευτεί στο έπακρο τον σέντερ της ομάδας του.

Με δεδομένο ότι αυτή την στιγμή ο Λεσόρ είναι ακόμα εκτός στον Παναθηναϊκό, ο Χολμς «ψάχνει τα πατήματα» του και ο Γιούρτσεβεν δεν πείθει, ο Ολυμπιακός θέλει να περάσει την μπάλα στο «πέντε» για να… πληγώσει την άμυνα του τριφυλλιού.

Είναι σίγουρο πως ο Μπαρτζώκας έχει ήδη δώσει την εντολή για να «ταΐσουν οι παίκτες του τον Σέρβο σέντερ, σε μια προσπάθεια να φορτώσει ο Μιλουτίνοφ το καλάθι των «πράσινων» αλλά και να… ανοίξει το παιχνίδι για σουτ από το τρίποντο.

Ο Σέρβος σέντερ ίσως κρατά τα «κλειδιά» του ντέρμπι στα χέρια του και ο ρόλος του στο παιχνίδι του Ολυμπιακού αναμένεται να είναι καθοριστικός. Θυμίζουμε ότι οι εμφανίσεις του κόντρα στον Παναθηναϊκό μετά τον πρώτο τελικό της περσινής Basket League ήταν εξαιρετικές με τον διεθνή σέντερ να έχει μεγάλο μερίδιο στην κατάκτηση του πρωταθλήματος από την ομάδα του λιμανιού.

Ο Μιλουτίνοφ είναι αυτή την στιγμή ένα από τα μεγάλα «όπλα» του Ολυμπιακού και απομένει βέβαια να δούμε αν θα είναι μαζί του στο ματς ο Χολ ή ο Μπαρτζώκας θα προτιμήσει ν’ αφήσει εκτός λίστας ξένων τον Αμερικανό για να χωρέσει τον Σέιμπεν Λι τώρα που λείπει ο Γουόκαπ.

Αν ο τελευταίος ήταν οκ για να παίξει, το πιθανότερο θα ήταν να έμενε εκτός ο Λι και να πήγαινε με Γουόκαπ – Νιλικίνα στον «άσο» η ομάδα του λιμανιού για να έχει στην διάθεση του και τον Χολ ο Μπαρτζώκας. Τώρα όμως τα πράγματα περιπλέκονται με την απουσία του Γουόκαπ και είναι πιθανό ο Αμερικανός ψηλός να μείνει τελικά εκτός.