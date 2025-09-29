Ο Μιλουτίνοφ επέλεξε Φουρνιέ και Βεζένκοφ και πήγε μέχρι… τέλους (vid)

Ο Ολυμπιακός ετοιμάζεται για την πρεμιέρα της Euroleague, όπου θα ταξιδέψει στην Ισπανία για να αντιμετωπίσει την Μπασκόνια την Τρίτη (30/9). Στο πλαίσιο της media day των «ερυθρολεύκων», η Euroleague έβαλε… διλήμματα στον Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς ο Σέρβος κλήθηκε να διαλέξει τον κορυφαίο παίκτη της λίγκας.

Ο 30χρονος επέλεξε από την αρχή τον συμπαίκτη του, Εβάν Φουρνιέ, και τον προτίμησε χωρίς δεύτερη σκέψη σε όλες τις συγκρίσεις με τους αστέρες της Euroleague, μεταξύ των οποίων ο Μάικ Τζέιμς αλλά και οι «αιώνιοι» αντίπαλοι, Κέντρικ Ναν, Κώστας Σλούκας και Ματίας Λεσόρ.

Το μοναδικό «εμπόδιο» στις επιλογές του ήταν το δίλημμα ανάμεσα στον Γάλλο και τον άλλο συμπαίκτη του, Σάσα Βεζένκοφ. Ο Μιλουτίνοφ δυσκολεύτηκε στην επιλογή, αλλά επέλεξε τον Βεζένκοφ με τον οποίο έμεινε μέχρι το τέλος, επιλέγοντάς τον σε συγκρίσεις με τον Λάρκιν αλλά και τον συμπατριώτη του, Βασίλιε Μίτσιτς.

Η ανάρτηση της Euroleague με τον Μιλουτίνοφ