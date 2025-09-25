Μιλουτίνοφ: «Θα είναι εξαιρετικό να ξεκινήσουμε τη σεζόν με τίτλο – Χαρούμενος που έμεινα στον Ολυμπιακό»

Ο Ολυμπιακός αναχώρησε το πρωί της Πέμπτης (25/9) για τη Ρόδο, ενόψει του Super Cup και τον αυριανό (26/9, 20:30) ημιτελικό κόντρα στην Καρδίτσα. Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ έκανε δηλώσεις στο αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», τονίζοντας πως οι Πειραιώτες θέλουν να ξεκινήσουν τη χρονιά με τίτλο και ανυπομονεί για την έναρξη της νέας σεζόν.

Ο Σέρβος ψηλός που ανανέωσε με τους Πειραιώτες το περασμένο καλοκαίρι αναφέρθηκε και στο νέο του συμβόλαιο, λέγοντας πως είναι χαρούμενος που έμεινε στο λιμάνι.

Οι δηλώσεις του Μιλουτίνοφ:

Για το Super Cup: «Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να αρχίσουμε τη σεζόν με τον σωστό τρόπο και να βρούμε τον ρυθμό μας, γιατί θα είμαστε όλοι μαζί. Θα είναι εξαιρετικό για εμάς να ξεκινήσουμε την σεζόν με έναν τίτλο».

Για την παραμονή του στον Ολυμπιακό: «Έγιναν πολλά πράγματα, τα οποία τα έχω αφήσει πίσω μου τώρα. Είμαι εδώ τώρα και είμαι ανυπόμονος να ξεκινήσει η νέα σεζόν».