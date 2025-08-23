Ο Μιλουτίνοφ αγκαλιά με ένα αρκουδάκι (pics, vids)
Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ πήρε αγκαλιά ένα… κανονικό αρκουδάκι και ανέβασε τις όμορφες στιγμές στα social media.
- Η Βόρεια Κορέα μιλά για απειλή «ανεξέλεγκτης σύγκρουσης» – Προηγήθηκαν προειδοποιητικά πυρά από τη Νότια Κορέα
- Συνελήφθη 44χρονος στη Θεσσαλονίκη για κακοποίηση της 26χρονης ανιψιάς του
- Σε κίτρινο συναγερμό για πυρκαγιές μεγάλο τμήμα της χώρας – Η έκκληση των Αρχών στους πολίτες
- Άγρια επίθεση σε 16χρονο στην Καλαμαριά - Συνελήφθησαν δύο ανήλικοι
Μία πολύ ξεχωριστή και γλυκιά ανάρτηση έκανε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού που βρέθηκε σε καταφύγιο ζώων, λίγο πριν από την έναρξη του Eurobasket, έκανε… παρέα με ένα αρκουδάκι το οποίο και πήρε αγκαλιά.
Το όμορφο ζωάκι απόλαυσε τη στιγμή με τον «Μιλου» και ο Σέρβος σέντερ το ίδιο, αφού φαίνεται να χαμογελάει καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με το… αληθινό αρκουδάκι.
Ο Μιλουτίνοφ απαθανάτισε τις στιγμές σε βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία έπειτα δημοσιοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.
Υπενθυμίζεται πως ο Σέρβος ψηλός θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής του ομάδας στο Eurobasket 2025, αποτελώντας το back-up του Νίκολα Γιόκιτς, με την Σερβία να είναι το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο.
Η σχετική ανάρτηση του Μιλουτίνοφ
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
- «Κοκκινίζει» το Πανθεσσαλικό: Έφυγαν πάνω από 5.500 εισιτήρια για το Βόλος – Ολυμπιακός
- Τζόκοβιτς για την μεταφορά του Belgrade Open στην Αθήνα: «Μεγάλο πράγμα για την Ελλάδα το τουρνουά»
- Ιδια συνταγή στη διαιτησία αλλά και νέο αίμα από τον Λανουά
- Μεγάλη κίνηση από τον Βαγγέλη Μαρινάκη: Έδωσε 200 χιλιάδες πριμ στις «χρυσές» Εθνικές του πόλο
- Ο Ολυμπιακός βλέπει μόνο την κούπα
- Ο Μιλουτίνοφ αγκαλιά με ένα αρκουδάκι (pics, vids)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις