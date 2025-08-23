Ο Μιλουτίνοφ αγκαλιά με ένα αρκουδάκι (pics, vids)

Μία πολύ ξεχωριστή και γλυκιά ανάρτηση έκανε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού που βρέθηκε σε καταφύγιο ζώων, λίγο πριν από την έναρξη του Eurobasket, έκανε… παρέα με ένα αρκουδάκι το οποίο και πήρε αγκαλιά.

Το όμορφο ζωάκι απόλαυσε τη στιγμή με τον «Μιλου» και ο Σέρβος σέντερ το ίδιο, αφού φαίνεται να χαμογελάει καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού με το… αληθινό αρκουδάκι.

Ο Μιλουτίνοφ απαθανάτισε τις στιγμές σε βίντεο και φωτογραφίες, τα οποία έπειτα δημοσιοποίησε στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Υπενθυμίζεται πως ο Σέρβος ψηλός θα ενισχύσει την προσπάθεια της Εθνικής του ομάδας στο Eurobasket 2025, αποτελώντας το back-up του Νίκολα Γιόκιτς, με την Σερβία να είναι το μεγάλο φαβορί για να κατακτήσει το τρόπαιο.

Η σχετική ανάρτηση του Μιλουτίνοφ