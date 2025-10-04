Ο Μιλουτίνοφ είναι πρώτος ριμπάουντερ στη Euroleague

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ ξεκίνησε εξαιρετικά τη σεζόν στη Euroleague με τον Ολυμπιακό, με πολύ καλές εμφανίσεις στα δύο παιχνίδια στην Ισπανία, απέναντι σε Μπασκόνια και Ρεάλ.

Ο Σέρβος σέντερ δείχνει την ποιότητά του στο «ζωγραφιστό», καθώς κυριαρχεί στα ριμπάουντ, έχοντας μαζέψει 14 στη Βιτόρια και 9 στη Μαδρίτη. Αυτά τα νούμερα τον τοποθετούν στην πρώτη θέση των ριμπάουντερ της Euroleague με μέσο όρο 11.5. Μαζί του στην κορυφή της λίστας, βρίσκεται και ο πρωτοεμφανιζόμενος Αλάν Ντοκοσί της Παρί.

Ο 31χρονος έχει και τον μεγαλύτερο μέσο όρο στα επιθετικά ριμπάουντ, με 5.5, ενώ στη δεύτερη θέση με 4.5 βρίσκεται ο συμπαίκτης του, Σάσα Βεζένκοφ.

Τα… νταμπλ νταμπλ του Μιλουτίνοφ

Παράλληλα, ο Μιλουτίνοφ έχει μέσο όρο νταμπλ νταμπλ, καθώς είναι «διψήφιος» και στο σκοράρισμα, με 11.0 πόντους ανά παιχνίδι, ενώ στο σύστημα αξιολόγησης βρίσκεται στην πέμπτη θέση στη λίγκα με 22.0 PIR.

Την περσινή σεζόν, ο σέντερ του Ολυμπιακού είχε λιγότερο χρόνο συμμετοχής, με 18:11 λεπτά κατά μέσο όρο, ωστόσο στα δύο πρώτα παιχνίδια της νέας σεζόν, τα λεπτά του αυξήθηκαν, καθώς με την Μπασκόνια έπαιξε 25 λεπτά και με τη Ρεάλ 28 λεπτά. Η σεζόν είναι μεγάλη για να γίνονται προβλέψεις, ωστόσο αν ο Μιλουτίνοφ διατηρήσει σταθερά λεπτά συμμετοχής και αυτό το ρυθμό, οδεύει σε μία εξαιρετική σεζόν.