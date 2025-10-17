Δεν βλέπει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ο εισηγητής της ΝΔ – «Ποια είναι η Κοβέσι;»

«Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η οποία έχει συσταθεί για να διερευνήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας σε εκπομπή του BlueSky.

Με άλλα λόγια, ένας από τους ανθρώπους που έχουν λάβει την εντολή να διερευνήσουν σε βάθος τη σοβαρή αυτή υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, ευρωπαϊκή παρέμβαση, και συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με την καθίζηση που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία, επί της ουσίας δηλώνει ότι ο ίδιος δεν χρειάζεται περαιτέρω στοιχεία για να καταλήξει σε συμπεράσματα – έχει ήδη πεισθεί πως δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο.

Όλα αυτά την ίδια στιγμή που η Λάουρα Κοβέσι έχει τονίσει πως «για χρόνια, εγκληματίες έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτά τα χρήματα υποτίθεται ότι θα βοηθούσαν τους έντιμους και εργατικούς αγρότες και τις οικογένειές τους να καλλιεργήσουν αυτή την όμορφη γη, όχι για να πληρώνουν για βίλες, σπορ αυτοκίνητα και ο Θεός ξέρει τι άλλο».

Παρών στην ίδια εκπομπή ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος, έχοντας μείνει εμβρόντητος από τη δήλωση του κ. Λαζαρίδη, του θύμισε τις σχετικές δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέα.

«Αμφιβάλλετε ότι υπάρχει διαφθορά;», ρώτησε έκπληκτος ο κ. Κεδίκογλου τον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος του απάντησε: «Ναι, αμφιβάλλω. Ποια είναι η Ευρωπαία Εισαγγελέας;».

Θυμίζουμε πως, εκτός από τα παραπάνω, η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει επισημάνει πως «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειασμού. Πρόληψη; Αναποτελεσματική. Εντοπισμός; Ανύπαρκτος. Αναφορές; Παρεμποδισμένες. Έρευνα; Στην καλύτερη περίπτωση επιφανειακή. Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε αυτούς τους “Στάβλους του Αυγεία”».