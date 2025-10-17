Δεν βλέπει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ ο εισηγητής της ΝΔ – «Ποια είναι η Κοβέσι;»
Ο εισηγητής της ΝΔ στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης, έχει ήδη... βάλει στο συρτάρι την υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ. Δείτε όσα είπε για το σκάνδαλο.
- Μήπως οι απαγορεύσεις των social media για τους νέους μας γυρνάνε στην Βικτωριανή Εποχή;
- Βόλος: Απίστευτο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας – Μαθήτρια πήγαινε στο σχολείο με εμφανείς μώλωπες
- Η πρώην σύζυγος του αστυνομικού της Βουλής μιλά για την υπόθεση φρίκης – «Ήθελε να πειράζω τα παιδιά και να βλέπει»
- Η επιδημία του overdose: Γιατί οι Αμερικάνοι συνεχίζουν να πεθαίνουν απ’ τα ναρκωτικά;
«Δεν υπάρχει σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ», είπε ο εισηγητής της Νέας Δημοκρατίας στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής η οποία έχει συσταθεί για να διερευνήσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, Μακάριος Λαζαρίδης, μιλώντας σε εκπομπή του BlueSky.
Με άλλα λόγια, ένας από τους ανθρώπους που έχουν λάβει την εντολή να διερευνήσουν σε βάθος τη σοβαρή αυτή υπόθεση, η οποία έχει προκαλέσει αίσθηση ακόμη και σε διεθνές επίπεδο, ευρωπαϊκή παρέμβαση, και συνδέεται άμεσα και άρρηκτα με την καθίζηση που έχει υποστεί τα τελευταία χρόνια η ελληνική γεωργία και κτηνοτροφία, επί της ουσίας δηλώνει ότι ο ίδιος δεν χρειάζεται περαιτέρω στοιχεία για να καταλήξει σε συμπεράσματα – έχει ήδη πεισθεί πως δεν υπάρχει κανένα σκάνδαλο.
Όλα αυτά την ίδια στιγμή που η Λάουρα Κοβέσι έχει τονίσει πως «για χρόνια, εγκληματίες έκλεβαν ευρωπαϊκά χρήματα. Αυτά τα χρήματα υποτίθεται ότι θα βοηθούσαν τους έντιμους και εργατικούς αγρότες και τις οικογένειές τους να καλλιεργήσουν αυτή την όμορφη γη, όχι για να πληρώνουν για βίλες, σπορ αυτοκίνητα και ο Θεός ξέρει τι άλλο».
Παρών στην ίδια εκπομπή ήταν ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Συμεών Κεδίκογλου, ο οποίος, έχοντας μείνει εμβρόντητος από τη δήλωση του κ. Λαζαρίδη, του θύμισε τις σχετικές δηλώσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέα.
«Αμφιβάλλετε ότι υπάρχει διαφθορά;», ρώτησε έκπληκτος ο κ. Κεδίκογλου τον κ. Λαζαρίδη, ο οποίος του απάντησε: «Ναι, αμφιβάλλω. Ποια είναι η Ευρωπαία Εισαγγελέας;».
Θυμίζουμε πως, εκτός από τα παραπάνω, η Ευρωπαία Εισαγγελέας έχει επισημάνει πως «ο ΟΠΕΚΕΠΕ έχει γίνει ακρωνύμιο της διαφθοράς, του νεποτισμού και του πελατειασμού. Πρόληψη; Αναποτελεσματική. Εντοπισμός; Ανύπαρκτος. Αναφορές; Παρεμποδισμένες. Έρευνα; Στην καλύτερη περίπτωση επιφανειακή. Ήρθε η ώρα να καθαρίσουμε αυτούς τους “Στάβλους του Αυγεία”».
- Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…
- Μεσανατολικό: Η Χαμάς θα παραδώσει τη σορό ενός ακόμη ομήρου
- Η επιδημία του overdose στις ΗΠΑ: Γιατί οι Αμερικάνοι συνεχίζουν να πεθαίνουν απ’ τα ναρκωτικά;
- Ξαναχτίζοντας τη Γάζα: Το δύσκολο έργο της ανοικοδόμησης για έναν λαό που παλεύει να επιβιώσει
- Αναντολού Εφές – Παναθηναϊκός 81-95: Με κορυφαίους τους Οσμάν και Γιουρτσεβέν – Σοκ με Παπαγιάννη
- Τη Δευτέρα, 20 Οκτωβρίου επανέρχεται ο Δακτύλιος στο κέντρο της Αθήνας
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις