Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει νέο βιβλίο

Η Μάργκαρετ Θάτσερ είχε δύο εξωσυζυγικές σχέσεις, υποστηρίζει ένα νέο βιβλίο. Η πρώην πρωθυπουργός λέγεται ότι απολάμβανε μια «εξωσυζυγική φιλία» με έναν στενό βοηθό που της άγγιζε το γόνατο κατά τη διάρκεια των δείπνων, ενώ είχε επίσης δύο σχέσεις σε όλη της τη ζωή.

Το νέο βιβλίο της Tina Gaudoin με τίτλο «The Incidental Feminist» (Η Τυχαία Φεμινίστρια) υποστηρίζει ότι η Σιδηρά Κυρία είχε μια σχέση στις αρχές της καριέρας της ως βουλευτίνα και μια ξεχωριστή σχέση με έναν άλλο πολιτικό.

Η Gaudoin επικαλέστηκε πολλαπλές πηγές που της είπαν ότι η βαρόνη Θάτσερ είχε σχέση με κάποιον άλλον «πολύ νωρίς στην κοινοβουλευτική της καριέρα». Στη συνέχεια «πολύ πιθανόν» να είχε σχέση αργότερα με τον Σερ Χάμφρεϊ Άτκινς, βουλευτή του Spelthorne, υποστήριξε η συγγραφέας.

Έπαιρνε συνεχώς προαγωγή

Σύμφωνα με τους Times, η Gaudoin είπε στο Cheltenham Literature Festival κατά τη διάρκεια μιας συζήτησης για το βιβλίο της ότι της είπαν: «Το αστείο για τον Άτκινς ήταν ότι για κάποιον που δεν ήταν πολύ καλός, έπαιρνε συνεχώς προαγωγή. Τώρα, γιατί έγινε αυτό κανείς δεν ξέρει». Ο σερ Χάμφρεϊ ήταν επικεφαλής της ομάδας του Έντουαρντ Χιθ, όταν οι Συντηρητικοί ήταν στην αντιπολίτευση, και στη συνέχεια υπουργός Βόρειας Ιρλανδίας από το 1979 έως το 1981. Ήταν παντρεμένος με τη Μάργκαρετ Σπένσερ-Νέαρν, είχαν τέσσερα παιδιά και πέθανε το 1996.

Μια πηγή που επικαλέστηκε η Gaudoin ήταν ο πρώην συντηρητικός υπουργός Τζόναθαν Άιτκεν. Ερωτηθείς σχετικά με τη σχέση του με τον Σερ Χάμφρεϊ, ο Άιτκεν δήλωσε: «Υπήρχαν καλά πληροφορημένες φήμες για το θέμα αυτό εκείνη την εποχή. Η ομορφιά του μπορεί να της άρεσε, αλλά το πολιτικό του μυαλό ήταν σκέτη απελπισία».

Πηγές φέρεται να της είπαν ότι ο επικεφαλής δημοσίων σχέσεων της Θάτσερ, Τιμ Μπελ, είχε μια «εξωσυζυγική φιλία» με την πρωθυπουργό και «ένα από τα αγαπημένα της πράγματα» ήταν ο λόρδος Μπελ να βάζει το χέρι του στο γόνατό της, «και άλλα τέτοια πράγματα», κατά τη διάρκεια δείπνων.

Στο βιβλίο της η Gaudoin έγραψε ότι ο λόρδος Μπελ ήταν «απίθανο να έχει φτάσει σε αυτό που οι Αμερικανοί ονομάζουν με λεπτότητα «τρίτο στάδιο» (ή ακόμη και πρώτο ή δεύτερο)».

«Έχω ακούσει φήμες και κουτσομπολιά»

Ο Τσαρλς Μουρ, ο οποίος έγραψε την αυτοβιογραφία της Θάτσερ το 2013, δήλωσε στους Times ότι δε βρήκε «κανένα στοιχείο που να υποστηρίζει» τη φήμη του Άτκινς.

«Έχω ακούσει φήμες και κουτσομπολιά για τον Άτκινς στο παρελθόν… Η δική μου αίσθηση είναι ότι είναι εξαιρετικά απίθανο. Δεν έχω ακούσει ποτέ στο παρελθόν, ωστόσο, τίποτα για τον Τιμ Μπελ. Και πάλι, το θεωρώ κάτι εξαιρετικά απίθανο» δήλωσε.

Με αφορμή τον θάνατο του Τιμ Μπελ, το 2019, η Daily Mail είχε γράψει: «Κοκαΐνη, παράξενη σεξουαλική επιδειξιομανία και 80 τσιγάρα κάθε 20ωρο που έκαναν τον Τιμ Μπελ πρότυπο για τη δεκαετία του 1980, καθώς ο γκουρού του PR πεθαίνει σε ηλικία 77 ετών».

Στην εκδήλωση του Cheltenham, η Gaudoin δήλωσε ότι η Θάτσερ «εξομάλυνε τη γυναικεία εξουσία» και συνέχισε: «Πολλές γυναίκες πραγματικά δεν την συμπαθούν μόνο και μόνο επειδή δεν την συμπαθούν. Νομίζω ότι της χρωστάμε μεγάλο χρέος, ωστόσο. Πολλοί άνθρωποι με τους οποίους μίλησα είπαν ότι η Θάτσερ ήταν πολύ πιο σέξι από κοντά απ’ ό,τι φαινόταν. Πολλοί άνθρωποι είπαν ότι όταν έμπαινε στο δωμάτιο υπήρχε μια σαφής ανατριχίλα».

*Με στοιχεία από independent.co.uk