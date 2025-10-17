Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον – «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»

Συγκλονίστηκα όταν έμαθα για το θάνατο της Νταϊάν Κίτον. Την αγαπούσα. Δεν υπήρχε καμία σαν κι αυτήν. Έξυπνη, ταλαντούχα, γενναιόδωρη και πνευματώδης. Είχε κάτι περισσότερο από απλή αίσθηση του χιούμορ- ήταν υστερική. Με μία λέξη «το είχε».

Η πρώτη φορά που την είδα ήταν σε μια διαφήμιση αποσμητικού όπου δάγκωνε το αυτί κάποιου. Τα πάντα πάνω της ήταν πρωτότυπα. Θα με ενδιέφερε να συνεργαστώ μαζί της σε οτιδήποτε γιατί ήταν τόσο οξυδερκής και αστεία. Ήταν απόλαυση να δουλεύεις μαζί της – όπως διαπίστωσα αργότερα.

Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά όταν ήρθε να περάσει από οντισιόν για μια ταινία που ετοίμαζα με τίτλο A Glimpse of Tiger

Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά όταν ήρθε να περάσει από οντισιόν για μια ταινία που ετοίμαζα με τίτλο A Glimpse of Tiger. Δεν πήρε τον ρόλο, και τελικά δεν έκανα την ταινία, αλλά θυμάμαι ακόμα και τότε πόσο μοναδική φαινόταν, καθώς και πολύ προσγειωμένη και εξαιρετικά νορμάλ.

Στη συνέχεια έκανα τρεις ταινίες μαζί της – I Will, I Will … For Now (Φροντιστήριο Έρωτος), Harry and Walter Go to New York (Δύο εντιμότατοι… αετονύχηδες) και The Lemon Sisters – και γίναμε φίλοι.

Τραγουδούσε και χόρευε στην τελευταία ταινία και ήταν καταπληκτική και στα δύο. Ήταν τέλεια για να δουλέψεις μαζί της: πάντα προετοιμασμένη, πάντα παρούσα.

Ήταν όμορφη, ήταν σέξι και ήταν ωραία! Τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις;

Ήταν όμορφη, ήταν σέξι και ήταν ωραία! Τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις; Έγινε μια σούπερ σταρ στο αμερικανικό καλλιτεχνικό αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα, αλλά παρέμεινε ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος ανεξάρτητα από τη φήμη της. Ήταν τόσο απόλυτα επαγγελματίας.

Θυμάμαι όταν γυρίζαμε την πρώτη μας ταινία μαζί, σε μια μικρή πόλη που λεγόταν Ojai στην Καλιφόρνια. Μετά το δείπνο, κρυφτήκαμε μαζί στους θάμνους και μου είπε: «Αυτό λέγεται χαμούρεμα». Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχα και αστεία, αλλά ήταν επίσης απλή και πολύ καλή.

Είναι όμορφο πράγμα κατά κάποιον τρόπο, ότι όλοι μας ερχόμαστε και όλοι μας πρέπει να φύγουμε. Αλλά δεν περίμενα να φύγει η Νταϊάν, παρόλο που ήξερα ότι δεν ήταν καλά. Είμαι τόσο χαρούμενος που την γνώρισα.

*Με στοιχεία από theguardian.com