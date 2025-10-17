Ο Έλιοτ Γκουλντ θυμάται τη Νταϊάν Κίτον – «Μπήκαμε κρυφά σε έναν θάμνο και εκείνη είπε: Αυτό λέγεται χαμούρεμα»
Ο Έλιοτ Γκουντ και η Ντάϊαν Κίτον γύρισαν τρεις ταινίες μαζί -θυμάται μια συμπρωταγωνίστρια που ήταν επαγγελματίας, πρωτότυπη και αξιοσημείωτα προσγειωμένη. Όσα είπε στον Guradian.
- Το χάπι που εκτυπώνει και διορθώνει έλκη ή αιμορραγίες
- Αεροσυνοδός πέθανε λίγο μετά την ασθένεια που ένιωσε σε πτήση - Σάλος με το μήνυμα της εταιρείας
- Ο ΕΟΔΥ καλεί τις ευάλωτες ομάδες να εμβολιαστούν άμεσα για covid - «Παραμένει υψηλός ο κίνδυνος»
- «Οι δημιουργοί ρίσκαραν τη ζωή τους»: Βραχογραφίες ζώων σε φυσικό μέγεθος ξαναγράφουν την προϊστορία της Αραβικής Ερήμου
Συγκλονίστηκα όταν έμαθα για το θάνατο της Νταϊάν Κίτον. Την αγαπούσα. Δεν υπήρχε καμία σαν κι αυτήν. Έξυπνη, ταλαντούχα, γενναιόδωρη και πνευματώδης. Είχε κάτι περισσότερο από απλή αίσθηση του χιούμορ- ήταν υστερική. Με μία λέξη «το είχε».
Η πρώτη φορά που την είδα ήταν σε μια διαφήμιση αποσμητικού όπου δάγκωνε το αυτί κάποιου. Τα πάντα πάνω της ήταν πρωτότυπα. Θα με ενδιέφερε να συνεργαστώ μαζί της σε οτιδήποτε γιατί ήταν τόσο οξυδερκής και αστεία. Ήταν απόλαυση να δουλεύεις μαζί της – όπως διαπίστωσα αργότερα.
Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά όταν ήρθε να περάσει από οντισιόν για μια ταινία που ετοίμαζα με τίτλο A Glimpse of Tiger
«Πάντα προετοιμασμένη, πάντα παρούσα»
Γνωριστήκαμε για πρώτη φορά όταν ήρθε να περάσει από οντισιόν για μια ταινία που ετοίμαζα με τίτλο A Glimpse of Tiger. Δεν πήρε τον ρόλο, και τελικά δεν έκανα την ταινία, αλλά θυμάμαι ακόμα και τότε πόσο μοναδική φαινόταν, καθώς και πολύ προσγειωμένη και εξαιρετικά νορμάλ.
Στη συνέχεια έκανα τρεις ταινίες μαζί της – I Will, I Will … For Now (Φροντιστήριο Έρωτος), Harry and Walter Go to New York (Δύο εντιμότατοι… αετονύχηδες) και The Lemon Sisters – και γίναμε φίλοι.
Τραγουδούσε και χόρευε στην τελευταία ταινία και ήταν καταπληκτική και στα δύο. Ήταν τέλεια για να δουλέψεις μαζί της: πάντα προετοιμασμένη, πάντα παρούσα.
Ήταν όμορφη, ήταν σέξι και ήταν ωραία! Τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις;
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Αυτό λέγεται χαμούρεμα»
Ήταν όμορφη, ήταν σέξι και ήταν ωραία! Τι περισσότερο μπορείς να ζητήσεις; Έγινε μια σούπερ σταρ στο αμερικανικό καλλιτεχνικό αλλά και στο παγκόσμιο στερέωμα, αλλά παρέμεινε ακριβώς ο ίδιος άνθρωπος ανεξάρτητα από τη φήμη της. Ήταν τόσο απόλυτα επαγγελματίας.
Θυμάμαι όταν γυρίζαμε την πρώτη μας ταινία μαζί, σε μια μικρή πόλη που λεγόταν Ojai στην Καλιφόρνια. Μετά το δείπνο, κρυφτήκαμε μαζί στους θάμνους και μου είπε: «Αυτό λέγεται χαμούρεμα». Ήταν εξαιρετικά ταλαντούχα και αστεία, αλλά ήταν επίσης απλή και πολύ καλή.
Είναι όμορφο πράγμα κατά κάποιον τρόπο, ότι όλοι μας ερχόμαστε και όλοι μας πρέπει να φύγουμε. Αλλά δεν περίμενα να φύγει η Νταϊάν, παρόλο που ήξερα ότι δεν ήταν καλά. Είμαι τόσο χαρούμενος που την γνώρισα.
*Με στοιχεία από theguardian.com
- Νταϊάν φον Φίρστενμπεργκ – Τι σημαίνει να είσαι γυναίκα παντρεμένη με έναν ομοφυλόφιλο άνδρα;
- Γάζα: Οι IDF θα τοποθετήσουν σήματα στην «Κίτρινη Γραμμή» – Απαγορεύεται να την περνούν οι Παλαιστίνιοι
- Νέες δενδροφυτεύσεις σε σχολεία της πόλης από τον Δήμο Πειραιά
- Τσουκαλάς για δηλώσεις Φεύγα: Τα όσα είπε για τους νεκρούς των Τεμπών δείχνουν την απόλυτη έλλειψη ενσυναίσθησης της ΝΔ
- Basket League: Ορίστηκαν οι διαιτητές της 3ης αγωνιστικής
- Ταϊβάν: Αεροσυνοδός πέθανε αφού ασθένησε σε πτήση – Η εταιρεία ζήτησε απόδειξη ότι της είχε εγκριθεί… άδεια
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις