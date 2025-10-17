«Ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που μου έφερνε χαρά»: Ο Αλ Πατσίνο σπάσει τη σιωπή του για την απώλεια της Ντάιαν Κίτον

Το Σάββατο 11 Οκτωβρίου μια είδηση σκόρπισε τη θλίψη, όχι μόνο στον χώρο του θεάματος, αλλά σε όλο τον κόσμο: Η Ντάιαν Κίτον είχε αφήσει την τελευταία της πνοή σε ηλικία 79 ετών στο σπίτι της στη Καλιφόρνια και η 7η Τέχνη έμεινε ακόμα πιο φτωχή.

Το μεσημέρι της Πέμπτης η οικογένειά της, με μια λιτή ανακοίνωση, έκανε γνωστή την αιτία θανάτου της: «Η οικογένεια Keaton είναι βαθιά ευγνώμων για τα μηνύματα αγάπης και στήριξης που έχει λάβει τις τελευταίες ημέρες για λογαριασμό της αγαπημένης τους Diane, η οποία έφυγε από τη ζωή στις 11 Οκτωβρίου λόγω πνευμονίας».

Και λίγες ώρες αργότερα, ήταν η σειρά του Αλ Πατσίνο να σπάσει τη σιωπή του για αυτή την απώλεια. Ο 85χρονος σταρ του Χόλιγουντ, δεν ήταν ένας ακόμη συνάδελφος της Ντάιαν Κίτον, αλλά για χρόνια ήταν και ο σύντροφός της εκτός μεγάλης οθόνης.

«Όταν έμαθα τα νέα, ένιωσα σαν κάτι να με χτύπησε» έγραψε στην ανακοίνωσή του που δημοσιεύτηκε στο Deadline. «Η Ντάιαν ήταν φίλη, σύντροφος, κάποια που έφερνε χαρά στη ζωή μου και ένας άνθρωπος που επηρέασε την πορεία μου».

Ο Αλ Πατσίνο και η Ντάιαν Κίτον γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του Godfather το 1971, προτού ξεκινήσουν μια σχέση με πολλά σκαμπανεβάσματα που κράτησε έως τα τέλη της δεκαετίας του ’80.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη TMZ (@tmz_tv)

«Αν και έχουν περάσει περισσότερα από 30 χρόνια από τότε που ήμασταν μαζί, οι αναμνήσεις πάντα υπάρχουν και με την είδηση του θανάτου της επανήλθαν στην επιφάνεια με ένα τρόπο επώδυνο αλλά και συγκινητικό» συνέχισε ο γνωστός ηθοποιός.

«Η Ντάιαν θα λείψει σε πολλούς ανθρώπους, αλλά οι περισσότεροι δεν θα σταματήσουν να τη θυμούνται. Άφησε ένα σημάδι που δεν μπορεί να σβήσει. Ήταν ασταμάτητη και πάνω από όλα ανθρώπινη» τόνισε ο Αλ Πατσίνο και συμπλήρωσε:

«Πάντα θα τη θυμάμαι. Ήταν μια γυναίκα που μπορούσε να πετάξει – και στην καρδιά μου πάντα θα πετάει».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη 𝐀𝐥 𝐏𝐚𝐜𝐢𝐧𝐨 (@actorpacino)

Ο έρωτας της ζωής του

Πριν λίγες ημέρες ένας φίλος του Αλ Πατσίνο είχε μιλήσει για τη σχέση του με την Ντάινα Κίτον, λέγοντας πως αυτή ήταν ο έρωτας της ζωής του.

«Κοιτώντας πίσω, ο Αλ πάντα θα θεωρεί την Νταϊάν τον έρωτα της ζωής του. Πάντα την αποκαλούσε ‘μια υπέροχη γυναίκα’» είπε ένας φίλος του στη Daily Mail.

«Το ξέρω ότι θα μετανιώνει το ότι ποτέ δεν έκανε την κίνηση να τη ζητήσει σε γάμο, όσο είχε την ευκαιρία» συμπλήρωσε και συνέχισε: «Ο Αλ έλεγε πάντα πως αν είναι γραφτό να συμβεί, τότε ποτέ δεν θα είναι αργά. Αλλά δυστυχώς, πλέον είναι».