Η Ουρουγουάη υιοθετεί νόμο που επιτρέπει την ευθανασία

H Ουρουγουάη υιοθέτησε χθες Τετάρτη νόμο ο οποίος επιτρέπει την ευθανασία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έπειτα από χρόνια επίπονων κοινοβουλευτικών διεργασιών για το ακανθώδες κοινωνικό ζήτημα.

Η Γερουσία ενέκρινε το νομοθέτημα με ευρεία πλειοψηφία 20 ψήφων επί του συνόλου 31 των μελών της που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση.

Το συγκριτικά μικρό κράτος της Λατινικής Αμερικής με κατά πλειονότητα καθολικούς κατοίκους έγινε έτσι μέλος του μικρού κύκλου των χωρών όπου επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις ο ιατρικά υποβοηθούμενος θάνατος, στον οποίο ανήκουν επίσης ο Καναδάς, η Ισπανία, η Νέα Ζηλανδία, η Κούβα, η Κολομβία και ο Ισημερινός.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η ευθανασία χαίρει ευρείας υποστήριξης στη χώρα· υπέρ της τάσσεται και ο πρόεδρος Ζαμαντού Ορσί.

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής υπήρξε πρωτοπόρα στη νομιμοποίηση του γάμου προσώπων του ίδιου φύλου, της άμβλωσης και της χρήσης κάνναβης.

Τον εθνικό διάλογο για την ευθανασία είχε πυροδοτήσει η περίπτωση άλλοτε παράγοντα του αθλητισμού στη χώρα, το 2019. Ο Φερνάντο Σουρέδα είχε διαγνωστεί με εκφυλιστική ασθένεια.

Ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης συνηγόρησε δημόσια υπέρ του δικαιώματος να βάλει τέλος στη ζωή του.