Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
Η Ουρουγουάη υιοθετεί νόμο που επιτρέπει την ευθανασία
Κόσμος 16 Οκτωβρίου 2025 | 06:48

Η Ουρουγουάη υιοθετεί νόμο που επιτρέπει την ευθανασία

Η Γερουσία στην Ουρουγουάη ενέκρινε το νομοθέτημα με ευρεία πλειοψηφία 20 ψήφων επί του συνόλου 31 των μελών της που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση

H Ουρουγουάη υιοθέτησε χθες Τετάρτη νόμο ο οποίος επιτρέπει την ευθανασία, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, έπειτα από χρόνια επίπονων κοινοβουλευτικών διεργασιών για το ακανθώδες κοινωνικό ζήτημα.

Η Γερουσία ενέκρινε το νομοθέτημα με ευρεία πλειοψηφία 20 ψήφων επί του συνόλου 31 των μελών της που ήταν παρόντα στη συνεδρίαση.

Το συγκριτικά μικρό κράτος της Λατινικής Αμερικής με κατά πλειονότητα καθολικούς κατοίκους έγινε έτσι μέλος του μικρού κύκλου των χωρών όπου επιτρέπεται υπό προϋποθέσεις ο ιατρικά υποβοηθούμενος θάνατος, στον οποίο ανήκουν επίσης ο Καναδάς, η Ισπανία, η Νέα Ζηλανδία, η Κούβα, η Κολομβία και ο Ισημερινός.

Δημοσκοπήσεις δείχνουν πως η ευθανασία χαίρει ευρείας υποστήριξης στη χώρα· υπέρ της τάσσεται και ο πρόεδρος Ζαμαντού Ορσί.

Η χώρα της Λατινικής Αμερικής υπήρξε πρωτοπόρα στη νομιμοποίηση του γάμου προσώπων του ίδιου φύλου, της άμβλωσης και της χρήσης κάνναβης.

Τον εθνικό διάλογο για την ευθανασία είχε πυροδοτήσει η περίπτωση άλλοτε παράγοντα του αθλητισμού στη χώρα, το 2019. Ο Φερνάντο Σουρέδα είχε διαγνωστεί με εκφυλιστική ασθένεια.

Ο πρώην επικεφαλής της ομοσπονδίας ποδοσφαίρου της Ουρουγουάης συνηγόρησε δημόσια υπέρ του δικαιώματος να βάλει τέλος στη ζωή του.

Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

Σούπερ μάρκετ: Ντόμινο ανταγωνισμού φέρνει η «πρωτοβουλία 1.000 κωδικών»

ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

ΟΛΘ: Πέφτουν οι υπογραφές για την κατασκευή του 6ου Προβλήτα

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση
Επικίνδυνη κλιμάκωση 16.10.25

Ο Τραμπ επιβεβαίωσε ότι ενέκρινε φονικές επιχειρήσεις της CIA στη Βενεζουέλα – Εξετάζει χερσαία επέμβαση

Τα περί καταπολέμησης της διακίνησης ναρκωτικών από τον Τραμπ θεωρούνται πρόσχημα για πιθανές επεμβάσεις στη Βενεζουέλα και γενικότερα στην Καραϊβική

Σύνταξη
Γάζα: «Δεν υπάρχει ούτε υπόνοια δημοκρατίας» στο σχέδιο Τραμπ για το μέλλον της
Κόσμος 16.10.25

«Διακυβέρνηση με τηλεχειρισμό» στη Γάζα – Γιατί δεν υπάρχει υπόνοια δημοκρατίας στο σχέδιο Τραμπ

Η Αν Ιφράν, ειδική σε θέματα Μέσης Ανατολής, επισημαίνει ότι το σχέδιο για τη Γάζα, θυμίζει πολύ τους όρους του βρετανικού προτεκτοράτου πριν από τη δημιουργία του Ισραήλ το 1948.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων
Politico 16.10.25

«Αγαπώ τον Χίτλερ»: Μηνύματα που διέρρευσαν αποκαλύπτουν τις ακροδεξιές συζητήσεις των Νέων Ρεπουμπλικάνων

Η διαρροή χιλιάδων μηνυμάτων που αποκαλύπτουν ρατσιστικές και νεοναζιστικές αντιλήψεις μελών των Νέων Ρεπουμπλικάνων ανοίγει μια νέα συζήτηση για τα όρια της πολιτικής ανοχής στην Αμερική του 2025

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Γάζα: Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο εάν η Χαμάς δεν παραδώσει όλα τα λείψανα ομήρων
Γάζα 16.10.25

Το Ισραήλ απειλεί να ξαναρχίσει τον πόλεμο

«Αν η Χαμάς αρνηθεί να τηρήσει τη συμφωνία» για την επιστροφή όλων των λειψάνων ομήρων, «το Ισραήλ, σε συντονισμό με τις ΗΠΑ, θα ξαναρχίσει τις μάχες για να αναλάβει δράση για την πλήρη ήττα της».

Σύνταξη
Βενεζουέλα: «Οχι στα πραξικοπήματα που υποκινούνται από τη CIA», εξεγείρεται ο Μαδούρο
Βενεζουέλα - ΗΠΑ 16.10.25

Εξεγείρεται ο Μαδούρο ενάντια στα πραξικοπήματα της CIA

«Οχι στην αλλαγή καθεστώτος» δηλώνει οργισμένος ο Νικολάς Μαδούρο, έπειτα από την επιβεβαίωση του Ντόναλντ Τραμπ της εξουσιοδότησης που έχει δώσει στη CIA για μυστικές επιχειρήσεις στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Γάζα: Ο ΟΗΕ ζητά από το Ισραήλ να ανοίξει αμέσως κάθε πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια
ΟΗΕ 16.10.25

«Το διακύβευμα της συμφωνίας» για τη Γάζα «δεν είναι οι φωτογραφίες και οι συνεντεύξεις»

«Ζητούμε απρόσκοπτη πρόσβαση» στην ανθρωπιστική βοήθεια «στο πλαίσιο της συμφωνίας» εκεχειρίας στη Γάζα μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, τονίζει ο επικεφαλής των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων του ΟΗΕ.

Σύνταξη
Waymo: Τα Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου
Αυτόνομη οδήγηση 16.10.25

Το Robotaxi ζεσταίνουν τις μηχανές τους και ετοιμάζονται να «πατήσουν» στους δρόμους του Λονδίνου

Η βρετανική κυβέρνηση επιταχύνει τη νομοθεσία για τα αυτόνομα οχήματα με την Waymo να ρίχνει το Robotaxi στους δρόμους της πρωτεύουσας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Σύνταξη
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια: Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ
Χουσάμ Αμπού Σαφίγια 16.10.25

Ο γιατρός που αρνήθηκε να εγκαταλείψει τους ασθενείς του κρατείται ακόμη από το Ισραήλ

Ο διευθυντής του νοσοκομείου Καμάλ Αντουάν, Χουσάμ Αμπού Σαφίγια, που έγινε το πρόσωπο του αγώνα για τη θεραπεία των ασθενών στη Γάζα εξακολουθεί να κρατείται από το Ισραήλ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση
Τζίτα Γκόπιναθ 15.10.25

Πώς 35 τρισ. δολάρια πλούτου θα μπορούσαν να χαθούν σε μια στιγμή τροφοδοτώντας μια παγκόσμια κρίση

Η πρώην επικεφαλής οικονομολόγος του ΔΝΤ, Τζίτα Γκόπιναθ, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, για πιθανή διόρθωση στις μετοχές του τομέα υψηλής τεχνολογίας η οποία θα οδηγήσει σε παγκόσμια κρίση

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε
Στο ΤOP-10 των ευφυών 16.10.25

Έξυπνοι είμαστε, λεφτά δεν έχουμε

Η Ελλάδα ανάμεσα στις πιο ευφυείς κοινωνίες της Ευρώπης - Η εκπαιδευτική θέση, η ερευνητική παρουσία και το μήνυμα των αριθμών για τη σύγχρονη ελληνική κοινωνία

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Ακίνητα: Ποιοι ιδιοκτήτες κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών
Τι ελέγχουμε 16.10.25

Ποιοι ιδιοκτήτες ακινήτων κινδυνεύουν – Στον αέρα μεταβιβάσεις και εκδόσεις αδειών

Πώς διαμορφώνεται το τοπίο με τα νέα δεδομένα - Αναγκαίο να ελεγχθούν τα στοιχεία σε όλα τα ακίνητα και να διορθωθούν τυχόν λάθη και παραλείψεις που μπορεί να οδηγήσουν ακόμα και σε απώλεια περουσίας

Προκόπης Γιόγιακας
Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς – Το 97% θεωρεί αρκετά ως πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα
Δημοσκόπηση 16.10.25

Στον βυθό η εμπιστοσύνη στους θεσμούς - Το 97% θεωρεί πολύ διαδεδομένη τη διαφθορά στην Ελλάδα

Η εμπιστοσύνη των Ελλήνων πολιτών στους θεσμούς έχει καταβαραθρωθεί. Η κρατική πολιτική αξιολογείται αρνητικά σχεδόν παντού. Αποκαλυπτική δημοσκόπηση της Kapa Research για το ίδρυμα Χάινριχ Μπελ.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2025
