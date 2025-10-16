Το μεγάλο «κερδισμένο» στοίχημα του Τζον Χένρι

Γυρίζοντας κάποιος τον χρόνο πίσω και πιο συγκεκριμένα στον Οκτώβριο του 2010, θα διαπιστώσει πως η κίνηση ενός Αμερικανού επιχειρηματία, του Τζον Χένρι, ν’ αναλάβει τις τύχες της Λίβερπουλ, θα ήταν ευεργετική για την ιστορική αγγλική ομάδα.

Έχει μείνει στην ιστορία η φράση που χρησιμοποίησε ο Χένρι στο ανώτατο δικαστήριο του Λονδίνου, λέγοντας «είμαστε εδώ για να νικήσουμε».

Ήταν επί της ουσίας μια υπόσχεση στους οπαδούς των «κόκκινων», οι οποίοι έβλεπαν την ομάδα τους, την πάλαι ποτέ κραταιά Λίβερπουλ, να μην μπορεί να… σηκώσει κεφάλι.

Τα χρόνια περνούσαν χωρίς οι reds να έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην Πρέμιερ Λιγκ και στο Άνφιλντ δεν υπήρχαν χαμόγελα. Όλα αυτά όμως άλλαξαν από την στιγμή που ο 76χρονος σήμερα Χένρι, αποφάσισε την απόκτηση της πλειοψηφίας των μετοχών του αγγλικού συλλόγου.

Plotting FSG’s next big moves after 15 years at #LFC with @ptgorst https://t.co/BGAiPRvqWt — Mark Jones (@Mark_Jones86) October 16, 2025

Βλέποντας κάποιος τα όσα έχουν γίνει στο Άνφιλντ από την μέρα που ο Χένρι ανέλαβε τις τύχες των «κόκκινων» δεν μπορεί παρά να παραδεχθεί ότι ο Αμερικανός επιχειρηματίας, τήρησε την υπόσχεση που είχε δώσει στους οπαδούς των «κόκκινων».

Η Λίβερπουλ είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας, έχει κατακτήσει Champions League ενώ και τα οικονομικά δεδομένα του συλλόγου είναι εξαιρετικά.

Οι reds είναι ένα τεράστιο brand name στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, κλείνουν μεγάλες οικονομικές συμφωνίες με κολοσσούς, οι οποίες αποφέρουν φυσικά εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στα ταμεία του συλλόγου.

Κανείς επίσης δεν πρέπει να ξεχνά τα έργα που έγιναν στο ιστορικό γήπεδο της ομάδας του λιμανιού, το Άνφιλντ, έργα τα οποία αύξησαν την χωρητικότητα των εξεδρών καθώς η έδρα των πρωταθλητών Αγγλίας μπορεί πλέον να φιλοξενήσει περισσότερους από 61.000 θεατές.

Τέλος, η Λίβερπουλ έχει την οικονομική άνεση να κάνει μεταγραφές από το πιο ψηλό «ράφι» και δεν είναι τυχαίο πως οι «κόκκινοι» έσπασαν φέτος όλα τα ρεκόρ, δαπανώντας περισσότερα από 440 εκατ. λίρες για μεταγραφές παικτών.

Όλα όσα προαναφέραμε συγκροτούν ένα σκηνικό μεγάλης επιτυχίας και οι οπαδοί του αγγλικού συλλόγου έχουν πολλούς λόγους να αισθάνονται ικανοποιημένοι από την πορεία της ομάδας τους την τελευταία 15ετία.