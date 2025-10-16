Η πλατεία της Βούλας που αλλάζει ολοκληρωτικά μορφή

Ξεκινάει την 1η Νοεμβρίου η ολική ανακατασκευή της Πλατείας Ιμίων στη Βούλα. Η σημερινή πλατεία, που διαμορφώθηκε το 1996 επί δημαρχίας του αείμνηστου Άγγελου Αποστολάτου, μετατρέπεται πλέον σε μία σύγχρονη, προσβάσιμη και βιοκλιματική πλατεία.

Η ανακατασκευή στοχεύει στην αύξηση του ζωτικού χώρου της Πλατείας, τη δημιουργία διαδρομών περιπάτου και λωρίδας ήπιας κυκλοφορίας για οχήματα μικροκινητικότητας (ποδήλατα, πατίνια), ενώ η κυκλοφορία αυτοκινήτων θα περιορίζεται.

Σε ώρες υψηλής επισκεψιμότητας πλατείας (βραδινές ώρες καθημερινών ημερών και αργίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες), η διέλευση οχημάτων θα διακόπτεται και η κυκλοφορία θα γίνεται από παράπλευρες οδούς, δημιουργώντας έναν ενιαίο χώρο περιπάτου και αναψυχής για όλη την οικογένεια, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει η δημοτική Αρχή.

Παράλληλα, δημιουργείται ένας ακόμα μεγάλος χώρος στάθμευσης αυτοκινήτων παραπλήσιος του υπάρχοντος, απέναντι από τον Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη, με αποτέλεσμα το σύνολο των θέσεων στάθμευσης να αυξηθεί σε σχέση με σήμερα.

Ο Δήμος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης προσθέτει ότι ο χώρος των καταστημάτων εστίασης θα περιορίζεται στις πέργολες που θα κατασκευάσει ο Δήμος, χωρίς καμία παρέμβαση από τα καταστήματα στην κατασκευή τους. Η Πλατεία θα είναι επίσης πλήρως προσβάσιμη για ΑμεΑ, με ομαλές κλίσεις και διαδρόμους για τυφλούς.

Τα υφιστάμενα δέντρα θα διατηρηθούν και το πράσινο θα ενισχυθεί σημαντικά, με φυτεύσεις δέντρων μεγάλης ανάπτυξης και καλλωπιστικών φυτών.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του έργου που φέρνει στη δημοσιότητα η δημοτική Αρχή, το κέντρο της πλατείας, το υδάτινο στοιχείο και το μνημείο υπέρ των πεσόντων ηρώων της κρίσης των Ιμίων θα αποτελούν τα εμβληματικά σημεία αναφοράς της νέας Πλατείας Ιμίων.

Συνολικά το εμβαδόν της πλατείας από 6500 μ2 γίνεται 8530 μ2, τα στέγαστρα από 800 μ2 μειώνονται στα 650μ2 ενώ το πράσινο από 350 μ2 αυξάνεται στα 1255 μ2.

Το έργο χρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης» και, παράλληλα με τις εργασίες ανακατασκευής της πλατείας, θα πραγματοποιηθούν επισκευές και αναβάθμιση και υπογειοποίηση των δικτύων της ΔΕΔΔΗΕ και της ΕΥΔΑΠ, εξασφαλίζοντας τη βέλτιστη λειτουργία των υποδομών. Βάσει προγραμματισμού, το έργο θα ολοκληρωθεί στο τέλος του ερχόμενου Μαΐου.

Ο Δήμαρχος Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης δήλωσε στο in: «Με την ανάπλαση της Πλατείας Βουλιαγμένης βάλαμε πολύ ψηλά τον πήχη στις αστικές αναπλάσεις και με την Πλατεία Ιμίων στη Βούλα φιλοδοξούμε να τον φτάσουμε, δημιουργώντας μία εμβληματική πλατεία – σημείο αναφοράς για ολόκληρη την Αττική.

Πρόκειται για έναν σύγχρονο, ανθρώπινο χώρο που ανήκει στους πολίτες· έναν χώρο για τον περίπατο, τη μικροκινητικότητα και την πλήρη προσβασιμότητα των ΑμεΑ, όπου το αυτοκίνητο υποχωρεί και κυριαρχεί ο άνθρωπος. Με τη χρήση οικολογικών υλικών και τις εκτεταμένες φυτεύσεις, η νέα Πλατεία Ιμίων αποκτά ισχυρό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αναδεικνύοντας το κέντρο της Βούλας σε έναν πράσινο, βιώσιμο και φιλόξενο προορισμό για όλους.»