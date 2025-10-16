Άλκης Γιαννακάς: Συγκίνηση στο τελευταίο αντίο για τον ηθοποιό

Το τελευταίο αντίο στον Άλκη Γιαννακά είπαν σήμερα οι συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του ηθοποιού, του οποίου η κηδεία πραγματοποιήθηκε στον Ιερό Ναό Μεταμορφώσεως του Σωτήρος Ελληνικού.

Ιδιαίτερα συγκινημένη η επί χρόνια σύντροφος του ηθοποιού Κατερίνα, η οποία έφτασε στην εκκλησία υποβασταζόμενη, από την ανηφιά του Άλκη Γιαννακά.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πέρασα υπέροχα μαζί του 25 χρόνια. Θα μου λείψει πάρα πολύ, είναι μεγάλη απώλεια για μένα, ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, με αστείρευτο χιούμορ και δίψα για τη ζωή. Δεν ήθελε να βγαίνει στα κανάλια και να δίνει αφορμές να τον σχολιάζουν, τον ενοχλούσε πάρα πολύ», δήλωσε η ίδια για την απώλεια του συντρόφου της.

Άλκης Γιαννακάς: Ο «ωραίος κακός του σινεμά»

Ο Άλκης Γιαννακάς γεννήθηκε στις 28 Μαρτίου 1945 στην Αθήνα και έγινε γνωστός μέσα από τις ταινίες «Ένας ντελικανής» (1963) και «Το ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη» (1965), που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία του ελληνικού κινηματογράφου.

Στα τέλη της δεκαετίας του ’80 αποσύρθηκε οριστικά από το θέατρο και τον κινηματογράφο. Τα τελευταία χρόνια της ζωής του ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, στην Αθήνα, μαζί με τη σύντροφό του.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Γιαννακάς υποδύθηκε συχνά ρόλους του «καλού παιδιού», ωστόσο καθιερώθηκε ως «ο ωραίος κακός του σινεμά» μέσα από τον ρόλο του στο «Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη».