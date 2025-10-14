Πέθανε ο ηθοποιός Άλκης Γιαννακάς, ένας από τους τελευταίους ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου

Θλίψη σκόρπισε στον καλλιτεχνικό χώρο η είδηση ότι ο Άλκης Γιαννακάς «έφυγε» από τη ζωή. Ο αγαπημένος ηθοποιός, γνωστός σε όλους από τον ρόλο του στην ταινία Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη, άφησε την τελευταία του πνοή σε ηλικία 80 ετών.

Την είδηση επιβεβαίωσε στην εκπομπή Πρωινό και η σύντροφός του Κατερίνα.

«Ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, πέρασα υπέροχα μαζί του 25 χρόνια. Θα μου λείψει πάρα πολύ, είναι μεγάλη απώλεια για μένα, ο σύντροφος της ζωής μου. Κάναμε σχέδια αλλά δυστυχώς η ζωή τα φέρνει αλλιώς. Ήταν ένας πολύ απλός άνθρωπος, με αστείρευτο χιούμορ και δίψα για τη ζωή. Δεν ήθελε να βγαίνει στα κανάλια και να δίνει αφορμές να τον σχολιάζουν, τον ενοχλούσε πάρα πολύ».

Η κηδεία του Άλκη Γιαννακά θα πραγματοποιηθεί το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) στο Ελληνικό.

Ποιος ήταν ο Άλκης Γιαννακάς

Ο Άλκης Γιαννακάς γεννήθηκε στην Αθήνα στις 28 Μαρτίου 1945 και η πρώτη του επαφή με τον χώρο του θεάματος ήρθε σε μικρή ηλικία, καθώς είχε μια σύντομη εμφάνιση στην ταινία Ένας ήρως με παντούφλες του 1958.

Μέσα στα επόμενα χρόνια κατάφερε να «χτίσει» μια σημαντική καριέρα στη χρυσή εποχή του ελληνικού κινηματογράφου, κερδίζοντας τον τίτλο τόσο του ζεν-πρεμιέ όσο και του «ωραίου και κακού παιδιού» της μεγάλης οθόνης.

Από τις πιο σημαντικές στιγμές στην καριέρα του ήταν η ταινία Το Ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη το 1965, αλλά και το φιλμ Ένας Ντελικανής, δύο χρόνια νωρίτερα.

Πέρα από τον κινηματογράφο, ο Άλκης Γιαννακάς είχε και σπουδαία πορεία στο θέατρο, το οποίο εγκατέλειψε τη δεκαετία του ’80.

Τα τελευταία χρόνια ζούσε μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.