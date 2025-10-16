Μαίρη Χρονοπούλου: Η καταγγελία ότι η τέφρα της κρατείται από άγνωστο φίλο της

Ο Κώστας Γιαννόπουλος, πρόεδρος στο «Χαμόγελο του Παιδιού» μίλησε για την Μαίρη Χρονοπούλου και τη σχέση που είχε αναπτύξει τα τελευταία χρόνια της ζωής της.

Κατήγγειλε όμως χωρίς να κατονομάσει πως κάποιος έχει πάρει παράνομα την τέφρα της ηθοποιού, χωρίς να δείχνει διάθεση να την επιστρέψει.

Μαίρη Χρονοπούλου: Η τελευταία της επιθυμία

«Η Μαίρη Χρονοπούλου άφησε το σπίτι αυτό στο “Χαμόγελο του παιδιού” γιατί αγαπούσε πάρα πολύ τα παιδιά, και αρκετά χρόνια πριν, όταν πρωτοσυναντηθήκαμε γιατί ήθελε να μας στηρίξει οικονομικά, και διαπίστωσα ότι δανείζοντας σε εμάς εκείνα τα χρήματα δε θα μπορούσε η ίδια να συνεχίσει να ζει κανονικά, αρνήθηκα την προσφορά της.

Αυτό της έκανε τρομερή εντύπωση. Έκτοτε γίναμε πραγματικά φίλοι και το “Χαμόγελο του παιδιού” η οικογένειά της. Το σπίτι αυτό είναι ένα απλό σπίτι προκάτ, που έχει όμως την αίγλη μιας σταρ» ανέφερε ο Κώστας Γιαννόπουλος στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day». «Οι άνθρωποι που ήταν κοντά της την αγαπούσαν παρόλο που ήταν δύσκολος άνθρωπος, γιατί όταν πονάει κάποιος και υποφέρει, γίνεται και δύστροπος.

Η τελευταία της επιθυμία ήταν να φτιάξουμε ένα μνημείο μέσα σε σημείο στην αυλή που όρισε η ίδια, να βάλουμε μια ταμπέλα που να λέει, “Μαίρη Χρονοπούλου, ηθοποιός. Αγαπούσε τα παιδιά”, και έναν χώρο από κάτω που θα έμπαινε η τέφρα της. Αυτό το δήλωσε.

Τι συμβαίνει με την τέφρα της ηθοποιού

Τώρα η τέφρα της είναι με κάποιον κύριο που την πήρε παράνομα δηλώνοντας ότι είναι φίλος της και δεν την επιστρέφει. Αν δεν την επιστρέψει, ενδεχομένως να επιληφθεί εισαγγελέας».

Ανατροπή στον θάνατο της Μαίρης Χρονοπούλου – Νέα έρευνα από το Ανθρωποκτονιών

Παράλληλα, ο φίλος και δικηγόρος της ηθοποιού Δημήτρης Χατζημιχάλης μίλησε στη σημερινή εκπομπή Buongiorno του MEGA για τις νέες έρευνες που αφορούν στον θάνατο της, μετά από καταγγελίες.