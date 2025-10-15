newspaper
Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2025
Ούντινε: Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας – Ισραήλ
Κόσμος 15 Οκτωβρίου 2025 | 05:15

Ούντινε: Συγκρούσεις διαδηλωτών – αστυνομίας στο περιθώριο του αγώνα Ιταλίας – Ισραήλ

Δύο δημοσιογράφοι τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων που σημειώθηκαν μεταξύ διαδηλωτών και αστυνομικών στο περιθώριο του ποδοσφαιρικού αγώνα Ιταλίας - Ισραήλ στην Ούντινε.

Σύνταξη
Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία σημειώθηκαν το βράδυ χθες Τρίτη στην πόλη Ούντινε της βορειοανατολικής Ιταλίας, όπου διεξήχθη αγώνας ποδοσφαίρου των εθνικών ομάδων της Ιταλίας και του Iσραήλ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Μικρή ομάδα διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα προκάλεσαν επεισόδια με την αστυνομία

Στο τέλος πορείας αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, μικρή ομάδα συμμετεχόντων με καλυμμένα πρόσωπα πέταξε αντικείμενα κι έριξε κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί προς την κατεύθυνση οχημάτων της αστυνομίας. Αστυνομικοί αντέδρασαν κάνοντας χρήση ροπάλων και ρίψη δακρυγόνων.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν δύο δημοσιογράφοι.

Πρόκειται για απεσταλμένη του ειδησεογραφικού καναλιού συνεχούς ροής ειδήσεων της Rai Ελίζα Ντόσι και άλλον δημοσιογράφο του δικτύου Local Team.

Πέτρες στο κεφάλι

Δέχθηκαν πέτρες στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.
Η ιταλική κεντροαριστερά απαίτησε «να σταματήσουν οι προβοκάτσιες όσων κρύβονται πίσω από σημαίες ειρηνικών κινητοποιήσεων».

Την αλληλεγγύη του στους δημοσιογράφους και στις αστυνομικές δυνάμεις εξέφρασε ο κεντροδεξιός περιφερειάρχης της περιοχής Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, ο Μασιμιλίανο Φεντρίγκα.

Πηγή: ΑΠΕ

ΗΠΑ: Στις 37 οι εκτελέσεις από την αρχή της χρονιάς μετά τη θανάτωση άλλων δύο θανατοποινιτών
Φλόριντα - Μιζούρι 15.10.25

Αλλες 2 εκτελέσεις θανατοποινιτών στις ΗΠΑ

Στις 37 αυξήθηκε ο αριθμός των θανατώσεων από την αρχή της χρονιάς στις ΗΠΑ, μετά τις εκτελέσεις άλλων δύο θανατοποινιτών στη Φλόριντα και το Μιζούρι.

Σύνταξη
Γερμανία: Διαφωνία των κομμάτων του κυβερνητικού συνασπισμού για τη στρατιωτική θητεία
Κόσμος 15.10.25

Η στρατιωτική θητεία διχάζει τον κυβερνητικό συνασπισμό στη Γερμανία

Ακυρώθηκε την τελευταία στιγμή η συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του νέου νόμου που ρυθμίζει τη στρατιωτική θητεία στη Γερμανία, καθώς διαφώνησαν τα κόμματα του κυβερνητικού συνασπισμού.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων
Κόσμος 15.10.25

ΗΠΑ: Αναλυτής του Πενταγώνου κατηγορείται για παράνομη κατοχή απόρρητων εγγράφων

Έμπειρος αναλυτής στις Ινδοαμερικανικές σχέσεις και σύμβουλος του Πενταγώνου κατηγορείται για την «κατοχή διαβαθμισμένων εγγράφων των ΗΠΑ» και «συναντήσεις με πρόσωπα από την Κίνα»

Σύνταξη
ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου
Λογοκρισία 15.10.25

ΗΠΑ: Μεγάλα ΜΜΕ αρνούνται να υπογράψουν σύμφωνο για περιορισμούς στην κάλυψη του Πενταγώνου

Οι New York Times, η Washington Post, το CNN και άλλα ΜΜΕ δήλωσαν ότι απορρίπτουν την πολιτική του Πενταγώνου που απαγορεύει την είσοδο σε δημοσιογράφους, εκτός αν αναφέρουν μόνο εγκεκριμένες ειδήσεις

Σύνταξη
H Ρωσία θα παραδώσει ντοσιέ 350 σελίδων για τη δολοφονία Κένεντι στις ΗΠΑ
Νέα στοιχεία; 15.10.25

Από τη Ρωσία με αγάπη: Οι ΗΠΑ θα παραλάβουν ντοσιέ 350 σελίδων της KGB για τη δολοφονία Κένεντι

Το μέλος της Βουλής των Αντιπροσώπων Άννα Πολίνα Λούνα ανακοίνωσε πως η Ρωσία, δια μέσου της πρεσβείας της, ανταποκρίθηκε στο αίτημά της να παραδώσει φάκελο της KGB σχετικά με τη δολοφονία Κένεντι

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων
Ηγέτης η Gen Z 14.10.25

Μαδαγασκάρη: Στρατιωτικό πραξικόπημα μετά την εκδίωξη του προέδρου και τις κινητοποιήσεις των νέων

Το κοινοβούλιο στη Μαδαγασκάρη απέπεμψε τον πρόεδρο Ρατζοελίνα, που έχει φύγει από τη χώρα. Ο επικεφαλής της επίλεκτης στρατιωτικής μονάδας CAPSAT δήλωσε ότι ο στρατός θα σχηματίσει κυβερνητικό συμβούλιο.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται
Λευκός Οίκος 14.10.25

ΗΠΑ: Ξεκίνησαν οι μαζικές απολύσεις λόγω shutdown – Ποιοι οργανισμοί πλήττονται

Ο Λευκός Οίκος απολύει περίπου 4.000 κυβερνητικούς υπαλλήλους σε διάφορες ομοσπονδιακές υπηρεσίες λόγω shutdown. Υγεία, Παιδεία, Περιβάλλον, Κοινωνική Πρόνοια, οι μεγάλοι «χαμένοι».

Σύνταξη
ΗΠΑ: Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ [βίντεο]
Κόσμος 14.10.25

Αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουμε εμείς λέει ο Ντόναλντ Τραμπ

O Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους που κάλυπταν την συνάντησή με τον πρόεδρο της Αργεντινής, πως αν δεν αφοπλιστεί η Χαμάς, θα την αφοπλίσουν οι ΗΠΑ. Δέχεται ρόλο αστυνόμευσης της Χαμάς

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΕΕ: Το τέλος της ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες
Κόσμος 14.10.25

ΕΕ: Το τέλος της ιδιωτικότητας αναβλήθηκε – Παραμένουν κρυπτογραφημένες οι συνομιλίες

Η ΕΕ ανέβαλε την κατάθεση νόμου ώστε να ελέγχονται οι κρυπτογραφημένες συνομιλίες, ο οποίος αποσκοπούσε στη μαζική σάρωση των επικοινωνιών «για την προστασία των παιδιών μας»

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Γαλλία: Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές – Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής
«Εφεδρείες» 14.10.25

Σωσίβιο στον Λεκορνί πετάνε οι Σοσιαλιστές - Δεν θα υποστηρίξουν τις προτάσεις μομφής

Προϋπολογισμός μερικής αναδιπλωσης και κινήσεις επιβίωσης από τον Σεμπαστιάν Λεκορνί. Σανίδα σωτηρίας οι Σοσιαλιστές προσφέρουν «μαξιλαράκι» ασφαλείας για να μην περάσουν οι προτάσεις δυσπιστίας.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά
Υπουργείο Ανάπτυξης 14.10.25

Έρχεται νομοθετική ρύθμιση για τιμές «από το χωράφι στο ράφι» – Πώς αντέδρασε η αγορά

Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος προανήγγειλε υπουργική απόφαση, που θα υποχρεώνει τα σούπερ μάρκετ να αναγράφουν και την τιμή παραγωγού σε ορισμένα προϊόντα. Διευκρινίσεις ζητάει η αγορά.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese
Culture Live 14.10.25

Ο Μάρτιν Σκορσέζε όπως δεν τον είδαμε ποτέ: Eξάρτηση, πίστη και λύτρωση στο νέο ντοκιμαντέρ Mr Scorsese

Από τα όρια του θανάτου ως τη δημιουργική αναγέννηση, ο Μάρτιν Σκορσέζε ανοίγει την ψυχή του στη Ρεμπέκα Μίλερ, σε μια σειρά που φωτίζει τον άνθρωπο πίσω από τον θρύλο

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ
Πολιτική Γραμματεία 14.10.25

ΣΥΡΙΖΑ: Αντί να καταθέσει στην προανακριτική, ο Βορίδης στέλνει «ραβασάκι» στους βουλευτές της ΝΔ

Η επιλογή που έκανε ο Μάκης Βορίδης, να απευθυνθεί απευθείας ο ίδιος στους «γαλάζιους» βουλευτές για να επικοινωνήσει τη γραμμή άμυνάς του απέναντι στις καταγγελίες του Γρηγόρη Βάρρα, δεν πέρασε απαρατήρητη από τον ΣΥΡΙΖΑ.

Σύνταξη
