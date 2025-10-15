Συγκρούσεις διαδηλωτών με την αστυνομία σημειώθηκαν το βράδυ χθες Τρίτη στην πόλη Ούντινε της βορειοανατολικής Ιταλίας, όπου διεξήχθη αγώνας ποδοσφαίρου των εθνικών ομάδων της Ιταλίας και του Iσραήλ (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Μικρή ομάδα διαδηλωτών με καλυμμένα πρόσωπα προκάλεσαν επεισόδια με την αστυνομία

#Udine Purtroppo uno dei nostri tre colleghi impegnati per Local Team nel documentare in diretta gli scontri legati alla partita Italia-Israele è rimasto ferito in modo serio ed è ora ricoverato in ospedale. Attendiamo aggiornamenti dai medici nelle prossime ore pic.twitter.com/SkQwedx7R4 — Local Team (@localteamit) October 14, 2025

Στο τέλος πορείας αλληλεγγύης στον παλαιστινιακό λαό, μικρή ομάδα συμμετεχόντων με καλυμμένα πρόσωπα πέταξε αντικείμενα κι έριξε κιγκλιδώματα που είχαν τοποθετηθεί προς την κατεύθυνση οχημάτων της αστυνομίας. Αστυνομικοί αντέδρασαν κάνοντας χρήση ροπάλων και ρίψη δακρυγόνων.

Κατά τη διάρκεια των επεισοδίων τραυματίστηκαν δύο δημοσιογράφοι.

Πρόκειται για απεσταλμένη του ειδησεογραφικού καναλιού συνεχούς ροής ειδήσεων της Rai Ελίζα Ντόσι και άλλον δημοσιογράφο του δικτύου Local Team.

Πέτρες στο κεφάλι

Δέχθηκαν πέτρες στο κεφάλι. Μεταφέρθηκαν αμέσως σε νοσοκομείο, όπου τους παρασχέθηκε ιατρική φροντίδα.

Η ιταλική κεντροαριστερά απαίτησε «να σταματήσουν οι προβοκάτσιες όσων κρύβονται πίσω από σημαίες ειρηνικών κινητοποιήσεων».

Την αλληλεγγύη του στους δημοσιογράφους και στις αστυνομικές δυνάμεις εξέφρασε ο κεντροδεξιός περιφερειάρχης της περιοχής Φριούλι Βενέτσια Τζούλια, ο Μασιμιλίανο Φεντρίγκα.

Πηγή: ΑΠΕ