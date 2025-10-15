Για βιασμό νοσοκόμας που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ κατηγορείται φίλος του γιου του

Μία νοσοκόμα που φρόντιζε τον Μίκαελ Σουμάχερ κατηγόρησε φίλο του γιου του για βιασμό, στο σπίτι του οδηγού της Φόρμουλα 1, στην Ελβετία.

Η κατηγορία για τον φίλο του γιου του Σουμάχερ

Ο τόπος όπου φέρεται να έλαβε χώρα πρόκειται για την οικογενειακή κατοικία του Μίκαελ Σουμάχερ στο Γκλαντ. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με την ιστοσελίδα 24heures.ch είναι οδηγός αγώνων, στενός φίλος του Μικ, του γιου του Μίκαελ. Την ημέρα των γεγονότων, στα τέλη του 2019, διέμενε στο κυρίως σπίτι του κτήματος. Σε ένα υπνοδωμάτιο στον επάνω όροφο, μετά από βραδινή έξοδο, φέρεται να κακοποίησε σεξουαλικά μια νοσοκόμα.

Η μόνη σχέση που έχει αυτή η υπόθεση με την οικογένεια του παγκόσμιου πρωταθλητή της Φόρμουλα 1 είναι το σπίτι του, στο οποίο συνέβη ο αναφερόμενος βιασμός. Όπως ξεκαθαρίζει το δημοσίευμα, η οικογένεια δεν εμπλέκεται καθόλου στην ποινική υπόθεση. Κανένα από τα μέλη της, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, δεν ήταν παρόν κατά τη στιγμή των γεγονότων. Δεν κλήθηκαν να καταθέσουν από τον εισαγγελέα Ξαβιέ Κριστέ.

Ο βιασμός

Όπως αναφέρει το δημοσίευμα, το θύμα είναι μια γυναίκα τριάντα ετών και εργαζόταν στην ιδιοκτησία. Ανήκε στην ιατρική ομάδα που παρείχε φροντίδα στον αθλητή, ο οποίος υπέστη τραυματισμό στο κεφάλι μετά από σοβαρό ατύχημα σκι στο Μεριμπέλ.

Ο κατηγορούμενος, Αυστραλός υπήκοος στα τέλη της τρίτης δεκαετίας του, είναι επίσης οδηγός μονοθέσιων αυτοκινήτων.

Αργά το απόγευμα της 23ης Νοεμβρίου 2019, το θύμα και ο φερόμενος ως δράστης συναντήθηκαν σε χώρο του σπιτιού της οικογένειας Σουμάχερ. Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, η φύση της σχέσης τους παραμένει ασαφής. Μπροστά στους ανακριτές, ο νεαρός οδηγός επιβεβαίωσε ότι δεν ήταν η πρώτη φορά. Μίλησε για μια φιλική σχέση και διευκρίνισε ότι είχαν φιληθεί μια φορά κατά τη διάρκεια μιας βραδιάς σε ένα κλαμπ στη Γενεύη. Η νοσοκόμα αμφισβητεί αυτή την οικειότητα. Για εκείνη, ήταν ένας οικογενειακός φίλος, τίποτα περισσότερο.

Η βραδιά συνεχίστηκε με αρκετό ποτό, κάτι που προκάλεσε στη νοσοκόμα αδιαθεσία. Δεν μπορούσε πλέον να σταθεί όρθια και έπρεπε να ξαπλώσει στο πάτωμα. Η παρέα της αποφάσισε να την μεταφέρει σε ένα ιδιωτικό δωμάτιο που προοριζόταν για το προσωπικό κατά τη διάρκεια των νυχτερινών βαρδιών.

Ένας φυσικοθεραπευτής και ο κατηγορούμενος την έβαλαν στο κρεβάτι «χωρίς να την γδύσουν», αναφέρει η κατηγορία, σημειώνοντας ότι είχε αποκοιμηθεί. Άφησαν το φως αναμμένο στο μπάνιο και έφυγαν από το δωμάτιο. Λίγο αργότερα, ο νεαρός, που έμενε σε ένα διπλανό δωμάτιο, φέρεται να επέστρεψε στο σημείο και να διέπραξε τα όσα καταγγέλλει το θύμα δύο φορές, εκμεταλλευόμενος την απώλεια των αισθήσεών της. Οι δύο συνάδελφοι της υποστήριξαν ότι δεν είδαν και δεν άκουσαν κάτι.

Η καταγγελία του θύματος

Η νοσοκόμα υπέβαλε ποινική καταγγελία δύο χρόνια αργότερα, τον Ιανουάριο του 2022. Λίγο πριν, είχε απολυθεί από την οικογένεια Σουμάχερ, παρόλο που ισχυρίζεται ότι είχε άψογο ιστορικό. Σημειώνει, ωστόσο, ότι η απόλυση αυτή έγινε μετά την παρουσία του κατηγορουμένου, ο οποίος παραμένει αθώος, στο Γκλαντ.

Η δίκη έχει προγραμματιστεί για αυτόν τον μήνα, αλλά ενδέχεται να μην πραγματοποιηθεί. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του 24heures.ch, ο κατηγορούμενος δεν έχει δώσει σημεία ζωής εδώ και αρκετούς μήνες. Είχε συνεργαστεί κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το 2024, ταξίδεψε από την Αυστραλία στο γραφείο του εισαγγελέα για να ανακριθεί: αναγνώρισε την ύπαρξη μιας συναινετικής σχέσης.