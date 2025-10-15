Φάμελλος: Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Τσίπρα – Καταλύτης αλλαγών ο ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ

«Δεν είμαστε αντίπαλοι με τον Αλέξη Τσίπρα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία, Σωκράτης Φάμελλος, μιλώντας για την παραίτηση του πρώην πρωθυπουργού από τη θέση του βουλευτή.

«Στην πολιτική κινείσαι με βάση αυτό που πιστεύεις σωστό. Εγώ πιστεύω σε έναν δυνατό ενωμένο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ. Έχουμε διαφορετική οπτική για κάποια πράγματα. Έχουμε κοινό στόχο όμως. Εξάλλου έχουμε κάνει τόσα πολλά μαζί και εκτιμώ το έργο και τη συμβολή του. Πιστεύω όμως ότι ο δυνατός ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μπορεί να είναι ο καταλύτης αλλαγών. Είναι κάτι το οποίο χρειάζεται η Ελλάδα. Πιστεύω ότι πάνω απ’ όλα είναι η ενότητα και η συσπείρωση των προοδευτικών δυνάμεων», υπογράμμισε ο κ. Φάμελλος.

Ακολούθως πρόσθεσε πως «όποιος ενδιαφέρεται για την προοδευτική προοπτική στην Ελλάδα και όποιος ενδιαφέρεται να ζει καλύτερα στη χώρα μας, ψάχνει να βρει λύση. Η λύση πρέπει να προέλθει από τον προοδευτικό χώρο. Μας έχει προβληματίσει (η παραίτηση). Δεν είναι μια απλή εξέλιξη. Αλλά παραμένει ο ρόλος του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ σημαντικός. Δεν κρύβομαι. Υπάρχουν ερωτήματα για το προς τα πού θα πάει η κατάσταση».

«Πιστεύω στην ιστορική, κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ»

Ο κ. Φάμελλος, μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Open, υπογράμμισε πως «δεν ήταν (η παραίτηση) το σχέδιο που είχε διατυπώσει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ και που το είχαμε ψηφίσει ομόφωνα στην Κεντρική Επιτροπή δύο μέρες πριν. Υπάρχει ένας κοινός στόχος, δηλαδή ένα προοδευτικό ψηφοδέλτιο, για να αλλάξει η κυβέρνηση. Αυτό το κρατάω ως θετικό. Είναι παράλληλες διαδρομές, δεν έχουμε ίδια οπτική. Πιστεύω στην ιστορική, κοινωνική και πολιτική αναγκαιότητα του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ. Ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μπορεί να υπερβεί τα κομματικά όρια. Δεν θα σταματήσω να το προσπαθώ, διότι αυτή η αναγκαιότητα έχει παραμείνει».

Απήντησε ότι δεν υπήρχε καμία συνεννόηση με τον πρώην πρωθυπουργό σχετικά με την παραίτησή του. «Ο Αλέξης Τσίπρας με ενημέρωσε μισή ώρα πριν. Επιλέγω να μιλάω με συγκεκριμένες πράξεις και με συγκεκριμένα δεδομένα», τόνισε.

Όσον αφορά την πρόταση εκλογικής συνεργασίας, είπε πως «εγώ δεν κρύβω τις προθέσεις μου. Αυτό δεν θέλει ο κόσμος; Εγώ το βλέπω και δημοσκοπικά. Η αλλαγή που έχει κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ τον τελευταίο χρόνο συμβάλλει στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων. Η δική μου παρουσία, οι προτάσεις μας, ακόμα και η κριτική μας… Δεν υπάρχει κανείς δημοκράτης και προοδευτικός πολίτης που να μην θέλει να είναι όλη η προοδευτική αντιπολίτευση μαζί».

«Στις προτάσεις συνεργασίας, δεν παρεμβαίνεις στα εσωτερικά των άλλων κομμάτων. Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, πέντε μέρες κοσκινίζει, λέει ο λαός. Δεν μπορεί η χώρα να καθυστερεί άλλο. Κάθε μέρα που περνάει η κυβέρνηση δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα. Ο κ. Μητσοτάκης ασκεί μια επικίνδυνη πολιτική για τη χώρα και φοβάμαι ότι πολλές από τις αλλαγές που γίνονται είναι ανεπίστρεπτες. Το εθνικό, το κοινωνικό και το λαϊκό συμφέρον είναι πάνω από δικαιολογίες που μπορεί να βρίσκονται για το θέμα των συνεργασιών», σημείωσε, υπογραμμίζοντας πως «υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα αξιοπιστίας στην πολιτική και το σύστημα εξουσίας το χρησιμοποιεί για να λέει ότι «όλοι ίδιοι είναι»».

«Ένα δισεκατομμύριο κλεμμένα λεφτά από τους «Χασάπηδες» και τους «Φραπέδες»»

Σχετικά με τη Νέα Αριστερά, εξέφρασε την πεποίθηση ότι δεν υπάρχει πλέον λόγος να μην είναι ενιαία η Κοινοβουλευτική Ομάδα, ενώ κάλεσε την προοδευτική αντιπολίτευση να ασκήσουν κοινή κριτική στην κυβέρνηση, ενόψει της επίκαιρης επερώτησης που θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τον πρωτογενή τομέα.

«Ένα δισεκατομμύριο κλεμμένα λεφτά από τους «Χασάπηδες» και τους «Φραπέδες», στους οποίους ανοίγουν την πόρτα οι τηλεοράσεις, αλλά στη Βουλή δεν τους καλεί ο κ. Μητσοτάκης. Για να μην πω για τον κ. Μυλωνάκη, ο οποίος δέχτηκε να έρθει στην εξεταστική και τον κρύβουν. Ή για τον κ. Μπουκώρο», σημείωσε.