Προκριματικά EURO U-21: Κόντρα στη Λετονία για το 3/3 η Εθνική Ελπίδων

Με φόρα από τη Γερμανία όπου πέτυχε μια σπουδαία νίκη (3-2) επί ενός πανίσχυρου αντιπάλου πριν λίγες μέρες, η Εθνική Ελπίδων δίνει το απόγευμα της Τρίτης (17:00, ΕΡΤ 2) στη Λετονία το τρίτο της παιχνίδι στην προκριματική φάση για το EURO U21 του 2027.

Η γαλανόλευκη έχει ξεκινήσει ιδανικά τη διαδικασία -με δύο νίκες σε ισάριθμα παιχνίδια- και απέναντι στους Λετονούς στο «LNK Sporta Parks» της Ρίγα, θέλει να τις κάνει τρεις, ώστε να εδραιωθεί στην κορυφή του 6ου ομίλου, κάνοντας ένα ακόμη βήμα προς την απευθείας πρόκρισή της στην τελική φάση.

Αυτή τη στιγμή, το συγκρότημα του Γιάννη Ταουσιάνη έχει 6 βαθμούς και είναι στο +2 από τη δεύτερη Βόρειο Ιρλανδία που φιλοξενεί τους Γερμανούς στις 19:30. Έχοντας ήδη θέσει τις βάσεις για την πρωτιά, το συγκεκριμένο ματς είναι κρίσιμο για να παραμείνει η ομάδα στην κορυφή μετά από τρία εκτός έδρας παιχνίδια στο ξεκίνημα, αφού στη συνέχεια του προγράμματος ακολουθούν τέσσερα στην Ελλάδα.

Αξίζει να σημειωθεί πως αγωνιστικά προβλήματα για την Εθνική δεν υπάρχουν και ο Ταουσιάνης θα έχει την ευκαιρία να επιλέξει την καλύτερη δυνατή ενδεκάδα.

Η σέντρα είναι προγραμματισμένη για τις 17:00, με τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Διαιτητής του αγώνα είναι ο Σκωτσέζος, Μάθιου ΜακΝτέρμιντ.

Το υπόλοιπο πρόγραμμα του ομίλου:

19:30 Βόρεια Ιρλανδία – Γερμανία

20:00 Μάλτα – Γεωργία

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της Εθνικής Ελπίδων στα προκριματικά του Euro 2027:

Μάλτα – Ελλάδα 0-5

Γερμανία – Ελλάδα 2-3

14/10/25 17:00 Λετονία – Ελλάδα

14/11/25 17:00 Ελλάδα – Γεωργία

18/11/25 12:00 Ελλάδα – Βόρεια Ιρλανδία

27/3/26 12:00 Ελλάδα – Μάλτα

31/3/26 13:00 Ελλάδα – Γερμανία

26/9/26 13:00 Γεωργία – Ελλάδα

1/10/26 13:00 Ελλάδα – Λετονία

6/10/26 13:00 Βόρεια Ιρλανδία – Ελλάδα

Η βαθμολογία του 6ου ομίλου:

Ελλάδα 6 (8-2)

Βόρεια Ιρλανδία 4 (3-1)

Γερμανία 3 (7-3)

Γεωργία 2 (2-2)

Λετονία 1 (1-6)

Μάλτα 0 (0-7)

Πώς προκρίνονται οι ομάδες στα τελικά του Euro 2027:

H Εθνική Ελπίδων συμμετέχει στον 6ο προκριματικό όμιλο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, μαζί με Γερμανία, Γεωργία, Βόρεια Ιρλανδία, Λετονία και Μάλτα. Προκρίνονται στα τελικά οι εννέα πρώτοι των ομίλων, ο καλύτερος δεύτερος όλης της προκριματικής διαδικασίας, συν τις δύο διοργανώτριες Αλβανία και Σερβία. Οι υπόλοιπες τέσσερις θέσεις της τελικής φάσης κρίνονται μέσω play-off ανάμεσα στους οκτώ υπόλοιπους δεύτερους των εννέα προκριματικών ομίλων.

Αναλυτικά τα κριτήρια ισοβαθμίας:

1. Βαθμοί στα μεταξύ τους παιχνίδια (head-to-head)

2. Διαφορά τερμάτων στα μεταξύ τους παιχνίδια

3. Γκολ που σημείωσαν στα μεταξύ τους παιχνίδια

4. Αν περισσότερες από δύο ομάδες ισοβαθμούν και, αφού εφαρμοστούν τα παραπάνω, κάποιες παραμένουν ισόβαθμες, τότε επαναλαμβάνονται τα κριτήρια 1-3 μόνο γι’ αυτές τις ομάδες

5. Διαφορά τερμάτων σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

6. Γκολ που σημείωσαν σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

7. Εκτός έδρας γκολ σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

8. Νίκες σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

9. Εκτός έδρας νίκες σε όλα τα παιχνίδια του ομίλου

10. Βαθμολογία Fair Play (-1 πόντος για κάθε κίτρινη, -3 πόντοι για κόκκινη που προήλθε από δεύτερη κίτρινη, -4 πόντοι για απευθείας κόκκινη, -5 κίτρινη κάρτα και στη συνέχεια απευθείας κόκκινη κάρτα)

11. Θέση στο ranking της UEFA που χρησιμοποιήθηκε για την κλήρωση των ομίλων