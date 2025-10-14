science
Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
science

# ΓΑΛΛΙΑ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΤΡΑΜΠ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν
Περιβάλλον 14 Οκτωβρίου 2025 | 06:00

Ένα νέο νησί αναδύθηκε από τη θάλασσα και μας έμαθε πως γεννιέται η ζωή απ’ το μηδέν

Το 1963, ένα νέο νησί ξεπήδησε από τον Ατλαντικό Ωκεανό, προσφέροντας στους επιστήμονες ένα σπάνιο παράθυρο για να παρατηρήσουν πώς η ζωή κατακτά έναν τόπο από το μηδέν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΕπιμέλειαΣιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
A
A
Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Spotlight

Τις πρώτες πρωινές ώρες του Νοεμβρίου 1963, το πλήρωμα του αλιευτικού σκάφους Ísleifur II παρατήρησε κάτι ασυνήθιστο στα νότια παράλια της Ισλανδίας.

Μια σκοτεινή μάζα είχε γεμίσει τον ουρανό του Ατλαντικού και το σκάφος άρχισε να παρασύρεται ανεξέλεγκτα. Αρχικά φοβούμενοι ότι επρόκειτο για δίνη ή για κάποιο πλοίο που βρισκόταν σε κίνδυνο, το πλήρωμα σύντομα συνειδητοποίησε την εκπληκτική αλήθεια: ένα υποθαλάσσιο ηφαίστειο εκρήγνυτο, δημιουργώντας ένα ολοκαίνουργιο νησί.

Την επόμενη μέρα το πρωί, μια κορυφογραμμή από βράχους είχε αναδυθεί πάνω από τα κύματα και μέσα σε λίγες μέρες είχε φτάσει σε ύψος δεκάδων μέτρων.

Σε μόλις δύο μήνες, το νησί είχε μήκος πάνω από ένα χιλιόμετρο και έφτασε τα 174 μέτρα στο υψηλότερο σημείο του, σύμφωνα με τον Guardian.

Ονομάστηκε Σουρτσέι, από τον νορβηγικό γίγαντα της φωτιάς Σούρτ, και πρόσφερε στους επιστήμονες μια άνευ προηγουμένου ευκαιρία: να μελετήσουν πώς η ζωή ξεκινά σε μια περιοχή που είναι σχεδόν ανέγγιχτη από τον άνθρωπο.

Ένα σπάνιο γεωλογικό φαινόμενο

«Είναι πολύ σπάνιο να συμβεί μια έκρηξη που να σχηματίζει ένα νησί και να είναι μακράς διάρκειας. Συμβαίνει μία φορά κάθε 3.000 έως 5.000 χρόνια σε αυτή την περιοχή», εξηγεί η Olga Kolbrún Vilmundardóttir, γεωγράφος στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών της Ισλανδίας.

Συνήθως, τα νεοσχηματισμένα νησιά διαβρώνονται γρήγορα από τον ωκεανό και εξαφανίζονται πριν προλάβει να εγκατασταθεί η ζωή.

Για τους επιστήμονες, το Σουρτσέι αντιπροσώπευε ένα ζωντανό εργαστήριο. Σε αντίθεση με προηγούμενα ηφαιστειακά νησιά, όπως το Anak Krakatau στην Ινδονησία, τα οποία μολύνθηκαν γρήγορα από τον άνθρωπο, το Σουρτσέι προστατεύθηκε προσεκτικά.

Το 1965, η ισλανδική κυβέρνηση το όρισε ως προστατευόμενη περιοχή. Μόνο ερευνητές και μερικοί εποπτευόμενοι δημοσιογράφοι μπορούσαν να το επισκεφθούν, ενώ τα ζώα που βόσκουν, όπως τα πρόβατα, απαγορεύονταν αυστηρά.

Τα πρώτα σημάδια ζωής

Είναι αξιοσημείωτο ότι η ζωή έφτασε σχεδόν αμέσως. Το πρώτο φυτό που καταγράφηκε στο νησί ήταν το sea rocket, που ξεβράστηκε στην ακτή από την ηπειρωτική Ισλανδία.

Οι ερευνητές περίμεναν μια σταδιακή αποίκιση, ξεκινώντας με φύκια και βρύα που θα δημιουργούσαν σιγά-σιγά έδαφος. Αντ’ αυτού, αγγειόσπερμα φυτά εμφανίστηκαν στο γυμνό ηφαιστειακό βράχο, παρακάμπτοντας φαινομενικά τα συνηθισμένα αρχικά στάδια της οικολογικής ανάπτυξης.

«Σπόροι και υπολείμματα φυτών είχαν ξεβραστεί στην ακτή και τα πουλιά ήδη εξερευνούσαν το νέο νησί», θυμάται η Vilmundardóttir.

Η έκρηξη συνεχίζονταν ακόμα όταν η ζωή άρχισε να ριζώνει, υπογραμμίζοντας την ανθεκτικότητα της φύσης.

Τα πουλιά ως οικολογικοί μηχανικοί

Κατά την πρώτη δεκαετία, η φυτική κάλυψη παρέμεινε αραιή, με μόνο δέκα περίπου είδη να εγκαθίστανται. Μόνο στις αρχές της δεκαετίας του 1980, όταν οι  γλάροι άρχισαν να φωλιάζουν στο Σουρτσέι, η οικολογία του νησιού μεταμορφώθηκε πραγματικά.

Τα περιττώματα των πουλιών, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, μετέφεραν σπόρους που διέδωσαν χόρτα και άλλα φυτά σε όλο το ηφαιστειακό βράχο. Περιοχές που ήταν γυμνές τώρα ανθούσαν με πράσινο.

Σύμφωνα με τον Pawel Wasowicz, διευθυντή βοτανικής στο Ινστιτούτο Φυσικών Επιστημών, αυτή η διαδικασία αμφισβήτησε τις παραδοσιακές αντιλήψεις της βιολογίας. «Από την εποχή του Δαρβίνου, οι βιολόγοι πίστευαν ότι μόνο τα φυτικά είδη με σαρκώδη φρούτα μπορούσαν να μεταφερθούν με τα πουλιά. Αλλά στο Σουρτσέι, σχεδόν όλοι οι σπόροι μεταφέρθηκαν με τα περιττώματα των γλάρων».

Αυτή η απροσδόκητη πορεία δείχνει ότι η οικολογική ανάκαμψη μπορεί να ακολουθήσει πολλαπλές, μερικές φορές εκπληκτικές τροχιές, αντί για μια ενιαία, προβλέψιμη ακολουθία.

YouTube thumbnail

Οι φώκιες και η επέκταση της βιοποικιλότητας στο νησί

Η ιστορία του νησιού δεν σταμάτησε στα φυτά και τα πουλιά. Σήμερα, οι γκρίζες φώκιες χρησιμοποιούν το Σουρτσέι ως τόπο ανάπαυσης και αναπαραγωγής, ασφαλείς από αρπακτικά όπως οι όρκες.

Η παρουσία τους εμπλουτίζει περαιτέρω το οικοσύστημα: τα ούρα, τα περιττώματα και οι πλακούντες παρέχουν ζωτικό άζωτο, προωθώντας την περαιτέρω ανάπτυξη των φυτών και διατηρώντας την αυξανόμενη βιοποικιλότητα του νησιού.

Ωστόσο, οι επιστήμονες προειδοποιούν ότι η οικολογική ιστορία του Σουρτσέι είναι προσωρινή. Η παράκτια διάβρωση αναδιαμορφώνει σιγά-σιγά το νησί και μέχρι το τέλος του αιώνα, τμήματα του ενδέχεται να εξαφανιστούν εντελώς. Η βιοποικιλότητά του πιθανότατα θα φτάσει στο αποκορύφωμά της και στη συνέχεια θα μειωθεί, αφήνοντας μόνο απόκρημνα βράχια να αντιμετωπίζουν τα κύματα του Ατλαντικού.

Μαθήματα για τον κόσμο

Παρά την τελική του μεταμόρφωση, το Σουρτσέι παρέχει κρίσιμες πληροφορίες για την παγκόσμια διατήρηση.

Αποδεικνύει ότι, ακόμη και σε σκληρά περιβάλλοντα, τα οικοσυστήματα μπορούν να ανακάμψουν και να ευδοκιμήσουν όταν παραμένουν σε μεγάλο βαθμό ανενόχλητα. Αυτή η ανθεκτικότητα προσφέρει ελπίδα για την αποκατάσταση περιοχών που έχουν υποστεί ζημιά από τον πόλεμο, τη ρύπανση ή την ανθρώπινη εκμετάλλευση.

«Το Σουρτσέι δείχνει ότι, αν δοθεί χώρος, η φύση θα βρει τρόπους να επιστρέψει, συχνά πιο γρήγορα και πιο δημιουργικά από ό,τι περιμένουμε», λέει ο Wasowicz. Για τους ανθρώπους, είναι μια υπενθύμιση της δύναμης των φυσικών διαδικασιών να αναδομούν και να αναζωογονούν τη ζωή, ακόμη και σε ακραίες συνθήκες.

Η Vilmundardóttir τονίζει τη σημασία της διατήρησης: «Η Ισλανδία συμβάλλει πραγματικά σε κάτι σημαντικό για την ανθρωπότητα διατηρώντας αυτή την περιοχή ανέπαφη. Στην ηπειρωτική χώρα, η ανθρώπινη επίδραση είναι παντού. Στο Σουρτσέι, το μόνο που ακούς είναι πουλιά, βλέπεις φώκιες και περιστασιακά όρκες κατά μήκος της ακτογραμμής. Είναι καθαρή φύση».

Ένα ζωντανό εργαστήριο για το μέλλον

Από την εμφάνισή του το 1963, το Σουρτσέι προσφέρει μια εξαιρετική εικόνα της οικολογικής ανάπτυξης. Από τα ηφαιστειακά πετρώματα έως τα ακμάζοντα οικοσυστήματα που διαμορφώνονται από φυτά, πουλιά και φώκιες, το νησί αποτελεί παράδειγμα ανθεκτικότητας και προσαρμοστικότητας.

Καθώς η κλιματική αλλαγή, η καταστροφή των οικοτόπων και η ανθρώπινη δραστηριότητα συνεχίζουν να απειλούν τα οικοσυστήματα σε όλο τον κόσμο, το Σουρτσέι αποτελεί μαρτυρία της αδιάκοπης δύναμης της φύσης.

Υπενθυμίζει στους επιστήμονες και στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής ότι οι προσπάθειες διατήρησης, η προστασία των φυσικών οικοτόπων και η υπομονή στην αποκατάσταση των οικοσυστημάτων μπορούν να αποφέρουν σημαντικά αποτελέσματα.

Στο σκληρό και απομονωμένο περιβάλλον του Σουρτσέι, η ζωή έχει αποδείξει την αντοχή της. Η ιστορία του νησιού συνεχίζει να ξεδιπλώνεται, προσφέροντας διδάγματα που εκτείνονται πολύ πέρα από τις ακτές της Ισλανδίας.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Business
Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

Allwyn: Σε νέα εποχή ο ΟΠΑΠ – Η δύναμη πυρός του νέου σχήματος

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Η άσκηση που μπορεί να βελτιώσει τον ύπνο σας – Τι λέει η επιστήμη;

Τράπεζες
Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

Eurobank: Γιατί δίνει 812 εκατ. ευρώ για την επαναγορά της πρώην ασφαλιστικής θυγατρικής της

inWellness
inTown
Stream science
Κίνδυνος για το 28% των ειδών των ζώων – Η λίστα του αφανισμού
Για 48.646 είδη 12.10.25

Κίνδυνος για το 28% των ειδών των ζώων – Η λίστα του αφανισμού

Από το ντόντο έως την τασμανική τίγρη, πολλά μεγαλοπρεπή πλάσματα έχουν εξαφανιστεί με την πάροδο των χρόνων. Τώρα, η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης προειδοποιεί ότι 48.646 είδη ζώα απειλούνται

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει – Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει
Καιρός 10.10.25

Το φαινόμενο Λα Νίνια που προκαλεί ψυχρούς χειμώνες επιστρέφει - Ισχύς, διάρκεια και περιοχές που θα επηρεάσει

Η Λα Νίνια τείνει να ενισχύει την εποχή των τυφώνων στον Ατλαντικό, αλλά φέτος μπορεί να είναι πολύ αδύναμη και σύντομη, οπότε ο αντίκτυπός της μάλλον θα είναι περιορισμένος, λένε οι μετεωρολόγοι

Σύνταξη
Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050
Κλιματική κρίση 09.10.25

Τρισεκατομμύρια θα κοστίσουν στην Ευρώπη τα ακραία καιρικά φαινόμενα μέχρι το 2050

Η Ευρώπη αναγκάζεται να πληρώνει ένα συνεχώς αυξανόμενο κόστος, καθώς οι ζημίες από ακραία καιρικά και κλιματικά φαινόμενα ξεπέρασαν τα 44,5 δισεκατομμύρια ευρώ τα τελευταία χρόνια

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Κλιματική αλλαγή – Copernicus: Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία
Κλιματική αλλαγή 09.10.25

Ο Σεπτέμβριος του 2025 ο τρίτος πιο θερμός στην ιστορία - Ποιες περιοχές επηρεάστηκαν περισσότερο

Η κατάσταση παγκοσμίως σε ό,τι αφορά την πορεία της θερμοκρασίας του πλανήτη «παραμένει η ίδια, με μετρήσεις επίμονα υψηλές στο έδαφος και στην επιφάνεια των θαλασσών» σχολίασε ειδική του Copernicus

Σύνταξη
«The Lancet»: Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές
EAT-Lancet 08.10.25

Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «The Lancet» διαπιστώνει ότι οι διατροφικές μας συνήθειες αποτελούν σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, συμβάλλουν στην αύξηση των χρόνιων ασθενειών και είναι υπεύθυνες για την αύξηση των ανισοτήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Δραματική αύξηση στις θανατηφόρες και καταστροφικές πυρκαγιές – Η Μεσόγειος στην κορυφή της λίστας
Παρανάλωμα 03.10.25

Δραματική αύξηση στις θανατηφόρες και καταστροφικές πυρκαγιές – Η Μεσόγειος στην κορυφή της λίστας

Οι πυρκαγιές που προκαλούν μεγάλες οικονομικές ζημιές τετραπλασιάστηκαν από το 1980, ενώ οι πυρκαγιές με τουλάχιστον δέκα νεκρούς τριπλασιάστηκαν.

Βαγγέλης Πρατικάκης
Βαγγέλης Πρατικάκης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο Τραμπ λέει ότι ο Ερντογάν θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία
Κόσμος 14.10.25

Αναβάθμιση ρόλου για τον Ερντογάν από τον Τραμπ - «Θα μπορούσε να βοηθήσει να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία»

Σύμφωνα με τον Τραμπ, ο Ερντογάν θα μπορούσε να διαδραματίσει κομβικό ρόλο στην προσπάθεια να τερματιστεί ο πόλεμος ανάμεσα στη Ρωσία και την Ουκρανία.

Σύνταξη
Χρυσός: Είναι επενδυτική ευκαιρία σε τόσο ιστορικά υψηλές τιμές; 
Διεθνής Οικονομία 14.10.25

Πόσο αξίζει να αγοράσεις κανείς χρυσό

Η οικονομική αβεβαιότητα και οι γεωπολιτικές εντάσεις έχουν οδηγήσει τους επενδυτές να αναζητήσουν καταφύγιο στον χρυσό

Αλεξάνδρα Τόμπρα
Αλεξάνδρα Τόμπρα
720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ
Ευλογιά Προβάτων 14.10.25

720 πρόβατα από δύο περιζήτητες και σπάνιες ελληνικές φυλές θανατώνονται σε εποπτευόμενο φορέα του ΥΠΑΑΤ

Η ευλογιά των προβάτων πέρασε την πόρτα του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ - Πώς πέρασε ο ιός στο Ινστιτούτο Επιστήμης Ζωικής Παραγωγής στην περιοχή Παραλίμνη Γιαννιτσών στην Πέλλα

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»
«Εγωιστικά μιλώντας» 14.10.25

Ο Έλιοτ Πέιτζ μιλά για την κινηματογραφική συνάντηση με τον Κρίστοφερ Νόλαν στην «Οδύσσεια»

«Μου αρεσε η συνεργασία μας στο 'Inception'. Ήμουν ενθουσιασμένος και συγκινημένος [ όταν έμαθα ότι με επέλεξαν για την Οδύσσεια ]», ανέφερε μεταξύ άλλων ο ηθοποιός Έλιοτ Πέιτζ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βενεζουέλα: Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία με ή χωρίς διαπραγμάτευση, δηλώνει η Ματσάδο
Κορίνα Ματσάδο 14.10.25

«Ο Μαδούρο θα εγκαταλείψει την εξουσία»

«Ο Μαδούρο έχει αυτήν τη στιγμή τη δυνατότητα να προχωρήσει σε ειρηνική μετάβαση», δηλώνει η αρχηγός της αντιπολίτευσης Κορίνα Ματσάδο, που έλαβε το βραβείο Νόμπελ Ειρήνης την περασμένη εβδομάδα.

Σύνταξη
Γάζα: Συνεχίζει να ανησυχεί για τη Χαμάς ο Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός
Γάζα 14.10.25

Συνεχίζει να ανησυχεί ο Μακρόν για τη Χαμάς

«Συνεχίζω να ανησυχώ» για τη Χαμάς, δηλώνει ο Εμανουέλ Μακρόν παρά την κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, επειδή ξέρουμε πώς έχουν τα πράγματα με τις τρομοκρατικές οργανώσεις».

Σύνταξη
Ουκρανία: Ο Ζελένσκι λέει ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή
Την Παρασκευή 14.10.25

«Συνάντηση» Ζελένσκι - Τραμπ στην Ουάσιγκτον με τους Τόμαχοκ στο τραπέζι

Ο Ζελένσκι δήλωσε ότι θα συναντήσει τον Τραμπ στην Ουάσιγκτον την Παρασκευή και πως του έχει παρουσιάσει μια «εκτίμηση» για το πόσους πυραύλους Τόμαχοκ χρειάζεται η Ουκρανία κατά της Ρωσίας.

Σύνταξη
Μαδαγασκάρη: Μήνυμα του προέδρου Ρατζοέλινα που κάνει λόγο για «απόπειρα δολοφονίας» του
Μήνυμα 14.10.25

«Απόπειρα δολοφονίας» του καταγγέλλει ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης

Για απόπειρα δολοφονίας του έκανε λόγο σε μήνυμά του ο πρόεδρος της Μαδαγασκάρης, ο οποίος «εγκατέλειψε τη χώρα», αφότου στρατιωτικοί τάχθηκαν στο πλευρό αντικυβερνητικών διαδηλωτών.

Σύνταξη
Λίβανος: Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ για τη δολοφονική επίθεση κατά δημοσιογράφων
Λίβανος 14.10.25

Οι RSF ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο ΔΠΔ

Οι Δημοσιογράφοι Χωρίς Σύνορα ζητούν την παραπομπή του Ισραήλ στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο για τη δολοφονική επίθεση σε δημοσιογράφους πριν δύο χρόνια στον Λίβανο.

Σύνταξη
Γάζα: Η Γερμανία απειλεί τους Παλαιστινίους – Να αποκηρύξουν τη Χαμάς εάν θέλουν να έχουν καλό μέλλον
Γάζα 14.10.25

Η Γερμανία απειλεί τώρα τους Παλαιστινίους

«Εάν η τρομοκρατία (Χαμάς) συνεχίσει να επικρατεί εκεί, όπως συμβαίνει τώρα, δεν θα υπάρχει καλό μέλλον για τους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας», απειλεί ο Γιόχαν Βάντεφουλ.

Σύνταξη
Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων
Βασικοί περιορισμοί 14.10.25

Καλιφόρνια: Έθεσε ρυθμιστικούς κανόνες στα chatbots τεχνητής νοημοσύνης, με αφορμή αυτοκτονίες εφήβων

Ο κυβερνήτης της Καλιφόρνια, Γκάβιν Νιούσομ επισήμανε ότι «δεν θα μείνουμε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ οι επιχειρήσεις αυτές δρουν χωρίς όρια και χωρίς να δίνουν λογαριασμό».

Σύνταξη
Must Read
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025
Απόρρητο