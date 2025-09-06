Το νησί-φάντασμα που αφηγείται τις σκιές του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου

Το νησί Χασίμα ή Gunkanjima είναι ένα εγκαταλελειμμένο νησί κοντά στη Ναγκασάκι, περίπου 15 χιλιόμετρα από το κέντρο της πόλης. Αποτελεί ένα από τα 505 ακατοίκητα νησιά της επαρχίας Ναγκασάκι. Τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του είναι τα εγκαταλελειμμένα κτίρια από μπετόν, που παραμένουν ανέγγιχτα από τον χρόνο και τη φύση, καθώς και το περιμετρικό του τείχος.

Το νησί αποτελεί σύμβολο της ταχείας βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας, αλλά ταυτόχρονα θυμίζει και τις ιαπωνικές πολεμικές θηριωδίες, καθώς λειτούργησε ως χώρος καταναγκαστικής εργασίας πριν και κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου.

Το νησί, έκτασης 6,3 εκταρίων, έγινε γνωστό για τα υπόγεια ανθρακωρυχεία του, που ιδρύθηκαν το 1887 και λειτούργησαν κατά την περίοδο της βιομηχανικής ανάπτυξης της Ιαπωνίας.

Ο πληθυσμός του έφτασε στο μέγιστο των 5.259 κατοίκων το 1959. Το 1974, καθώς τα αποθέματα άνθρακα εξαντλούνταν, τα ορυχεία έκλεισαν και όλοι οι κάτοικοι εγκατέλειψαν το νησί, το οποίο έμεινε ουσιαστικά ακατοίκητο για τις επόμενες τρεις δεκαετίες.

Το ενδιαφέρον για το νησί αναζωπυρώθηκε τη δεκαετία του 2000, λόγω των ανέγγιχτων ιστορικών ερειπίων, και σταδιακά έγινε τουριστικός προορισμός. Ορισμένοι κατεστραμμένοι εξωτερικοί τοίχοι αποκαταστάθηκαν, και οι επισκέψεις τουριστών στο Χασίμα επαναλήφθηκαν στις 22 Απριλίου 2009. Η αυξανόμενη προσοχή οδήγησε σε πρωτοβουλίες για την προστασία του ως χώρο βιομηχανικής κληρονομιάς.

Η διεθνής αναγνώριση και οι αντιπαραθέσεις

Μετά από πολλές αντιπαραθέσεις, τα ανθρακωρυχεία του νησιού εντάχθηκαν επίσημα στις 10 Ιουλίου 2015 στον κατάλογο Μνημείων Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO, ως μέρος της σειράς «Μνημεία της Βιομηχανικής Επανάστασης της Ιαπωνίας κατά τη Μεϊτζί».

Ιαπωνία και Νότια Κορέα διαπραγματεύτηκαν συμφωνία ώστε η Κορέα να μην εμποδίσει την ένταξη του νησιού, ενώ η Ιαπωνία θα παρουσίαζε και την ιστορία της καταναγκαστικής εργασίας. Όλα τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής της UNESCO συμφώνησαν ότι η Ιαπωνία δεν έχει εκπληρώσει πλήρως τις υποχρεώσεις της, και οι προσπάθειες διαμεσολάβησης συνεχίζονται.