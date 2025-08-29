Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το ημερολόγιο έγραφε 29 Αυγούστου 1930, όταν οι 36 τελευταίοι κάτοικοι του Σεντ Κίλντα, κουβαλώντας όπως μπορώντας τα υπάρχοντα και τα ζώα τους, έμπαιναν σε βάρκες και έπαιρναν τον δρόμο για την ηπειρωτική Βρετανία, αφήνοντας πίσω τους ένα νησί – φάντασμα.

Ήταν η πρώτη φορά που αυτό το μικρό νησάκι στον στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό θα έμενε χωρίς κατοίκους από το 2000 π.Χ. Όμως ήταν κάτι απαραίτητο. Η ζωή στο απομονωμένο Σεντ Κίλντα γινόταν όλο και πιο δύσκολη χρόνο με το χρόνο και πλέον είχε έρθει η στιγμή να το εγκαταλείψουν.

Τρεις μήνες πριν είχαν στείλει μια επιστολή ζητώντας τη βοήθεια της ηπειρωτικής Βρετανίας, ώστε να αφήσουν το νησί έως το τέλος του καλοκαιριού. Υπήρχαν φόβοι πως αν αυτό καθυστερούσε λίγο ακόμα, ο χειμώνας που ερχόταν θα ήταν μοιραίος για κάποιους από τους λιγοστούς κατοίκους του νησιού.

Και δεν είχαν άδικο: μέσα σε μια δεκαετία ο πληθυσμός του Σεντ Κίλντα μειώθηκε στο μισό – η γρίπη εξόντωσε τους πιο αδύναμους, ενώ η κακοκαιρία του χειμώνα κατέστρεψε τις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα κάποιοι να χάσουν τη ζωή τους από την πείνα.

Άλλωστε, οι τροφές των κατοίκων του νησιού ήταν συγκεκριμένες: προέρχονταν από τα πρόβατα, τις κότες και ότι μπορούσαν να καλλιεργήσουν μόνοι τους. Και φυσικά θαλασσοπούλια, που ήταν αμέτρητα στο νησί.

Όταν ο σκοτσέζος πολιτικός Χένρι Μπράχαμ επισκέφτηκε το Σεντ Κίλντα το 1799 έγραψε «Ο αέρας είναι μολυσμένος με μια ανυπόφορη μυρωδιά – ένας συνδυασμός από σάπιο ψάρι και από βρωμιά όλων των ειδών των δύσοσμων θαλασσοπουλιών».

Η επικοινωνία με την ηπειρωτική Βρετανία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη – τους καλοκαιρινούς μήνες τα πλοία που περνούσαν από εκεί κοντά έπαιρναν την αλληλογραφία τους. Αυτό ήταν όλο.

Στα τέλη Αυγούστου του 1930 θα στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση «διάσωσεις» των τελευταίων κατοίκων του Σεντ Κίλντα που θα γίνει μεγάλο θέμα στον Τύπο της εποχής. Κάτι λογικό, αν σκεφτεί κάποιος ότι οι 37 κάτοικοι δεν είχαν φύγει ποτέ από το νησί τους. Δεν είχαν δει ποτέ τρένο ή τραμ, και τώρα ήταν έτοιμοι να ζήσουν σε έναν κόσμο που δεν γνώριζαν.

Ένα χρόνο μετά την εκκένωση πειρατές χτύπησαν το εγκαταλελειμμένο νησί, κλέβοντας ότι είχαν αφήσει οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Και βάζοντας ένα οριστικό τέλος στη ζωή στο Σεντ Κίλντα.