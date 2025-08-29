Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream
Σημαντική είδηση:
29.08.2025 | 18:25
Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στον Άγιο Κοσμά Γρεβενών
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα
Σαν σήμερα 29 Αυγούστου 2025 | 16:25

Το «νησί – φάντασμα» της Βρετανίας: Πριν από 95 χρόνια έφυγαν και οι τελευταίοι κάτοικοι από το Σεντ Κίλντα

Το Σεντ Κίλντα των 8,5 χλμ. είχε πάντα κατοίκους από το 2000 π.Χ., σύμφωνα με τους επιστήμονες. Ωστόσο εδώ και 95 χρόνια είναι ένα νησί - φάντασμα.

Φροίξος Φυντανίδης
ΕπιμέλειαΦροίξος Φυντανίδης
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Spotlight

Το ημερολόγιο έγραφε 29 Αυγούστου 1930, όταν οι 36 τελευταίοι κάτοικοι του Σεντ Κίλντα, κουβαλώντας όπως μπορώντας τα υπάρχοντα και τα ζώα τους, έμπαιναν σε βάρκες και έπαιρναν τον δρόμο για την ηπειρωτική Βρετανία, αφήνοντας πίσω τους ένα νησί – φάντασμα.

Ήταν η πρώτη φορά που αυτό το μικρό νησάκι στον στον Βόρειο Ατλαντικό Ωκεανό θα έμενε χωρίς κατοίκους από το 2000 π.Χ. Όμως ήταν κάτι απαραίτητο. Η ζωή στο απομονωμένο Σεντ Κίλντα γινόταν όλο και πιο δύσκολη χρόνο με το χρόνο και πλέον είχε έρθει η στιγμή να το εγκαταλείψουν.

Πηγή: Wikimedia Commons

Τρεις μήνες πριν είχαν στείλει μια επιστολή ζητώντας τη βοήθεια της ηπειρωτικής Βρετανίας, ώστε να αφήσουν το νησί έως το τέλος του καλοκαιριού. Υπήρχαν φόβοι πως αν αυτό καθυστερούσε λίγο ακόμα, ο χειμώνας που ερχόταν θα ήταν μοιραίος για κάποιους από τους λιγοστούς κατοίκους του νησιού.

Και δεν είχαν άδικο: μέσα σε μια δεκαετία ο πληθυσμός του Σεντ Κίλντα μειώθηκε στο μισό – η γρίπη εξόντωσε τους πιο αδύναμους, ενώ η κακοκαιρία του χειμώνα κατέστρεψε τις καλλιέργειες, με αποτέλεσμα κάποιοι να χάσουν τη ζωή τους από την πείνα.

Πηγή: Wikimedia Commons

Άλλωστε, οι τροφές των κατοίκων του νησιού ήταν συγκεκριμένες: προέρχονταν από τα πρόβατα, τις κότες και ότι μπορούσαν να καλλιεργήσουν μόνοι τους. Και φυσικά θαλασσοπούλια, που ήταν αμέτρητα στο νησί.

Όταν ο σκοτσέζος πολιτικός Χένρι Μπράχαμ επισκέφτηκε το Σεντ Κίλντα το 1799 έγραψε «Ο αέρας είναι μολυσμένος με μια ανυπόφορη μυρωδιά – ένας συνδυασμός από σάπιο ψάρι και από βρωμιά όλων των ειδών των δύσοσμων θαλασσοπουλιών».

Η επικοινωνία με την ηπειρωτική Βρετανία ήταν σχεδόν ανύπαρκτη – τους καλοκαιρινούς μήνες τα πλοία που περνούσαν από εκεί κοντά έπαιρναν την αλληλογραφία τους. Αυτό ήταν όλο.

Πηγή: Wikimedia Commons

Στα τέλη Αυγούστου του 1930 θα στηθεί μια μεγάλη επιχείρηση «διάσωσεις» των τελευταίων κατοίκων του Σεντ Κίλντα που θα γίνει μεγάλο θέμα στον Τύπο της εποχής. Κάτι λογικό, αν σκεφτεί κάποιος ότι οι 37 κάτοικοι δεν είχαν φύγει ποτέ από το νησί τους. Δεν είχαν δει ποτέ τρένο ή τραμ, και τώρα ήταν έτοιμοι να ζήσουν σε έναν κόσμο που δεν γνώριζαν.

Πηγή: Wikimedia Commons

Ένα χρόνο μετά την εκκένωση πειρατές χτύπησαν το εγκαταλελειμμένο νησί, κλέβοντας ότι είχαν αφήσει οι κάτοικοι στα σπίτια τους. Και βάζοντας ένα οριστικό τέλος στη ζωή στο Σεντ Κίλντα.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

Χρηματιστήριο Αθηνών: Έκλεισε δέκα μήνες ανόδου, «δοκίμασε» το σερί η Γαλλία

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Διατροφή και υπνηλία: Ποια τρόφιμα μπορεί να μας… κουράζουν;

Reuters Breakingviews
Η ελληνική επιδρομή του Αντρέα Ορσέλ υπόσχεται πλούσια δώρα

Η ελληνική επιδρομή του Αντρέα Ορσέλ υπόσχεται πλούσια δώρα

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stories
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;
Woman 28.08.25

Ποια ήταν η φεμινίστρια που «γέννησε» τις μάγισσες του Οζ;

Πίσω από τον Μάγο του Οζ κρύβεται μια γυναίκα που αψήφησε την Εκκλησία, το κράτος και τις προκαταλήψεις του 19ου αιώνα: η Ματίλντα Τζόσλιν Γκέιτζ, η σουφραζέτα που ενέπνευσε τις μάγισσες του λογοτεχνικού κλασικού

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων
Τόσο απλό 26.08.25

Ούτε UFO, ούτε πύλες για άλλες διαστάσεις: Επιστήμονας έλυσε το μυστήριο πίσω από το Τρίγωνο των Βερμούδων

Ο ωκεανολόγος Σάιμον Μπόξαλ υποστηρίζει ότι έλυσε το μυστήριο για το Τρίγωνο των Βερμούδων - και η απάντηση δεν είναι τόσο περίπλοκη όσο πιστεύουν πολλοί.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα
ΓΑΒ! 26.08.25

«Τα δακρυγόνα μαζί τα φάγαμε»: Λουκάνικος, ο σκύλος-σύμβολο των διαδηλώσεων στην Ελλάδα της κρίσης, γαβγίζει για πάντα

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Σκύλων μια φιλική υπενθύμιση για τον περίφημο Λουκάνικο, τον σκύλο-αντιεξουσιαστή που δεν δάγκωνε αλλά γάβγιζε για δικαιοσύνη

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα
Αλλαγή; 25.08.25

Σενεγάλη: Στην «σχολή για συζύγους» οι άντρες εκπαιδεύονται να μην διαιωνίζουν τα έμφυλα στερεότυπα

Η «σχολή για άντρες συζύγους» στη Σενεγάλη, μια πρωτοβουλία που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Έθνη, έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο να παρέχει γνώσεις σε θέματα υγείας και έμφυλα ζητήματα.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα
Forbes 25.08.25

Το νέο Grand Slam του Φέντερερ: Περιουσία που αγγίζει το 1 δισ. για τον billionaire τενίστα

Ο Ρότζερ Φέντερερ, ένας από τους κορυφαίους αθλητές όλων των εποχών, κατάφερε να μετατρέψει την επιτυχία του στα κορτ σε μια αυτοκρατορία που εκτοξεύει την περιουσία του σε πρωτοφανή επίπεδα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»
Πράκτορας Μελάνια; 24.08.25

Μελάνια Τραμπ: Η κρυφή διπλωματία της «αόρατης» Πρώτης Κυρίας – «Την ακούει»

Παρά τη φυσική της απουσία από την Ουάσινγκτον, η Μελάνια Τραμπ αποδεικνύεται μια απρόσμενη δύναμη επιρροής στα παρασκήνια του Λευκού Οίκου, με τον Πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να αναφέρεται συχνά στις απόψεις της για τη διεθνή πολιτική σκηνή

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν
Κόκκινος οίκος 24.08.25

Αλίνα Καμπάεβα: Το σκάνδαλο, η ρήξη και η μυστική ζωή της Τσαρίνας του Βλαντιμίρ Πούτιν

Γαλλίδα δημοσιογράφος αποκαλύπτει λεπτομέρειες για τη μυστική σχέση του Βλαντιμίρ Πούτιν με την Αλίνα Καμπάεβα και τη ρήξη της με την προπονήτριά της, την ισχυρή Ιρίνα Βίνερ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια
Η «φωνή» των Άγγλων 23.08.25

Η φωνή της Βέρα Λιν ζωντανεύει ξανά: Βρέθηκαν οι πρώτες της ηχογραφήσεις μετά από 90 χρόνια

Σε μια συνηθισμένη μετακόμιση βρέθηκαν τα αρχεία των πρώτων ηχογραφήσεων από το 1935 της Βέρα Λιν - της γυναίκας που εμψύχωνε τους άγγλους στρατιώτες στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Γαλλία – Γερμανία: Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης
Γαλλία - Γερμανία 29.08.25

Η «προσάραξη σε ξέρα» των μεγαλύτερων οικονομιών της Ευρώπης - Μήπως ο δρόμος προς την άβυσσο άνοιξε;

Η Γαλλία βυθίζεται στο χάος και την οικονομική κρίση. Η Γερμανική οικονομία, που παραδοσιακά θεωρείται η «ατμομηχανή» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, βιώνει μια παρατεταμένη περίοδο στασιμότητας. Το κοινωνικό κράτος κινδυνεύει να βρεθεί στο… απόσπασμα.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι
«Μεγάλο έγκλημα» 29.08.25

«Έξω οι φασίστες από τον Λευκό Οίκο»: Ο Νιλ Γιανγκ επιτίθεται σε Τραμπ και δισεκατομμυριούχους με νέο τραγούδι

Ο Νιλ Γιανγκ, ένας από τους πλέον επιδραστικούς και πολιτικοποιημένους καλλιτέχνες της ροκ, επιστρέφει με το Big Crime. Στους στίχους του επιτίθεται ανοιχτά στο «φασισμό» του Ντόναλντ Τραμπ και της ελίιτ των δισεκατομμυριούχων

Σύνταξη
Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Νέα ήθη στη διαιτησία με οδηγία της ΚΕΔ

Η ΚΕΔ (Λανουά, Βαλέρι και Αλόνσο) ζητεί από τους διαιτητές να συνεργάζονται με τους αρχηγούς των ομάδων και να κάνουν χειραψία με τους προπονητές, πριν από τη σέντρα των αγώνων

Βάιος Μπαλάφας
«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» – Τι λένε οι δικηγόροι της 45χρονης οδηγού της Porsche
Ελλάδα 29.08.25

«Είναι σε σοκ, δεν θυμάται αν οδηγούσε αυτή» - Βίντεο ντοκουμέντο από την πορεία της Porsche

Η οδηγός της Porsche που παρέσυρε το άλλο αυτοκίνητο υποστηρίζει ότι δεν εγκατέλειψε το σημείο του τροχαίου, αλλά μεταφέρθηκε τραυματισμένη στο νοσοκομείο - «Είναι ακόμα σε σοκ» λένε οι δικηγόροι της

Σύνταξη
Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα
Ποδόσφαιρο 29.08.25

Αλλαγή πολιτικής: Ο Λανουά τιμωρεί διαιτητές με το… καλημέρα

Ο πρώτος που μπήκε στο «ψυγείο» από τον Γάλλο αρχιδιαιτητή Στεφάν Λανουά είναι ο Πολυχρόνης (Πιερίας), σε αντίθεση με πέρσι που οι πρώτες «καμπάνες» ακούστηκαν στο τέλος του πρώτου γύρου

Βάιος Μπαλάφας
Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα
Ξέρω τι είδες φέτος το καλοκαίρι 29.08.25

Box Office 2025: Οι πρωταθλητές, τα αουτσάιντερ και τα «παλτά» – Νοσταλγία, βαμπίρ και ασθενείς με μπέρτα

To καλοκαίρι του 2025 έφερε σκορ και μεγάλες ήττες στο παγκόσμιο box office και ακόμη και ο Σούπερμαν δεν κατάφερε να μείνει αλώβητος από την αδιαφορία του κοινού. Ο Guardian κάνει έναν απολογισμό για το κινηματογραφικό κύπελλο. Κάποιοι το σήκωσαν, άλλοι το πρόδωσαν

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ
Πολιτική Γραμματεία 29.08.25

Μια υπόσχεση έφερε τον Αλέξη Τσίπρα και τον μικρό γιο του Νεκτάριου Σαντορινιού στο γήπεδο της ΑΕΚ

Το βράδυ της Πέμπτης ο πρώην πρωθυπουργός βρέθηκε μαζί με τον Κωνσταντίνο Σαντορινιό στην «Αγία Σοφία» και είδαν τον αγώνα ΑΕΚ - Άντερλεχτ όπου η Ένωση προκρίθηκε στους ομίλους του Conference League.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ
Europa League 29.08.25

Το κάρμα μιας μεγάλης επιστροφής και οι ατάκες του Βαγγέλη Μαρινάκη για το όνειρο της Νότιγχαμ Φόρεστ

Αισιόδοξος για την φετινή ευρωπαϊκή πορεία της Νότιγχαμ Φόρεστ δήλωσε ο ηγέτης της αγγλικής ομάδας, Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος μίλησε μετά την κλήρωση στο «Γκριμάλντι Φόρουμ» του Μόντε Κάρλο, η οποία έφερε στο δρόμο των «ρεντς» μια παλιά καλή γνώριμη!

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ»
Ελλάδα 29.08.25

Κινηματογραφική σύλληψη ενός από τους συνεργούς του αρχιμαφιόζου «Έντικ» στον Ασπρόπυργο

Η εγκληματική οργάνωση στην οποία δραστηριοποιούνταν ο συνεργός του «Έντικ» δραστηριοποιούνταν μεταξύ άλλων στην εμπορία μεγάλων ποσοτήτων λαθραίων τσιγάρων

Σύνταξη
Αλίμονο στα νιάτα: Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα
Οικονομική έρευνα 29.08.25

Παγκόσμιο έλλειμμα ευτυχίας για τους εικοσάρηδες – Τι ισχύει στην Ελλάδα

Oι εικοσάρηδες τείνουν να είναι πιο δυσαρεστημένοι απο τους γονείς τους, διαπιστώνουν νέες έρευνες. Πολλοί μιλάνε για κρίση ψυχικής υγείας των νέων, άλλοι το συνδέουν και με την εργασιακή απογοήτευση.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας
Βαρύτατο πένθος 29.08.25

Το «ευχαριστώ» της οικογένειας Σαμαρά για τη συμπαράσταση στον αδόκητο χαμό της Λένας

Η Λένα Σαμαρά έφυγε αιφνίδια από τη ζωή την Πέμπτη 7 Αυγούστου, αφήνοντας την τελευταία της πνοή στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός», έπειτα από ανακοπή που υπέστη - Το μήνυμα της οικογένειας

Σύνταξη
Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»
Δόθηκε λύση 29.08.25

Απαλλαγή Δήμου Ηρακλείου από χρέος «μαμούθ»

Ο Δήμος Ηρακλείου απαλλάσσεται οριστικά από ένα χρέος άνω των 20.000.000 ευρώ από την απένταξη του Πολιτιστικού Κέντρου, σύμφωνα με όσα ανακοίνωση η δημοτική Αρχή.

Σύνταξη
Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι
'Ερευνα στο in 29.08.25

Ποιον ηγέτη ψάχνουν οι έλληνες ψηφοφόροι

Τί ψάχνει ο έλληνας ψηφοφόρος σε έναν πολιτικό σήμερα στην Ελλάδα; Έρευνα που παρουσιάζει το in περιγράφει το «πρόσωπο» του ηγέτη. Συνέντευξη με τον καθηγητή Γιάννη Κωνσταντινίδη

Ελένη Στεργίου
Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 29.08.25

Τσουκαλάς: Ο Μητσοτάκης εξαγγέλλει «το τέλος της ακρίβειας» εδώ και χρόνια – «Δημιουργική λογιστική» από την κυβέρνηση

«Υπάρχει δημοσιονομικός χώρος, ο οποίος όμως πρέπει να χρησιμοποιείται με τρόπο ενάρετο, παραγωγικό, αναπτυξιακό», τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Must Read
Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Περιμένει τα «ξεκαθαρίσματα» το ΧΑ, τι θα πει ο FTSE Russell, «μάζεψαν» το 10% της ΕΧΑΕ, τέλος στο squeeze out της Metlen, τα καμπανάκια της κρουαζιέρας

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

Σχολεία: Πότε ανοίγουν και ποιες είναι οι σημαντικές αργίες της χρονιάς

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

«Μπλε δράκος»: Η εμφάνιση του «κλείνει» παραλίες στην Ισπανία

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Κι αποχαιρέτα τα, τα καρτοτηλέφωνα που είχες χάσει από καιρό

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Πόσο μπλε κάνει καλό στην υγεία μας; Μυστικό ή πανάρχαια σοφία;

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Ώρα για ύπνο… νωρίς! Γιατί ο καλός ύπνος είναι το κλειδί για ευτυχισμένα παιδιά

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

Έρχονται αυξήσεις στα όρια ηλικίας συνταξιοδότησης

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 29 Αυγούστου 2025
Απόρρητο