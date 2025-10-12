Στα «γαλανόλευκα» το κέντρο της Κοπεγχάγης: «Κατάληψη» από τους Έλληνες φιλάθλους πριν το ματς με τη Δανία (vids)

Η Ελλάδα φιλοξενείται απόψε (12/10, 21:45)από τη Δανία για την τέταρτη αγωνιστική του ομίλου της στα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, με στόχο τη νίκη που θα την κρατήσει ζωντανή στη «μάχη» της πρόκρισης.

Μάλιστα, το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα θα έχει και τη στήριξη του κόσμου, με περίπου 2.000 Έλληνες να αναμένονται στις εξέδρες του Πάρκεν, στο πλευρό της ομάδας του Ιβάν Γιοβάνοβιτς και ήδη από το πρωί έχουν ξεκινήσει το τραγούδι στην Κοπεγχάγη.

Στην κεντρική πλατεία του Δημαρχείου της Κοπεγχάγης, το πρωί της Κυριακής (12/10) βρέθηκαν πολλοί από τον «Γαλανόλευκο Φάρο», αλλά και απλοί φίλαθλοι οι οποίοι ταξίδεψαν από την Ολλανδία, ενώ κάποιοι θα βρεθούν στην πρωτεύουσα της Δανίας και από τη Γερμανία.

Τα συνθήματα ξεκίνησαν από νωρίς και το κλίμα ήταν… γαλανόλευκο στην κεντρική πλατεία της Κοπεγχάγης.

Δείτε βίντεο από τους Έλληνες πριν το ματς με τη Δανία: