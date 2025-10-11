newspaper
11.10.2025 | 10:22
Συναγερμός για ύποπτο αντικείμενο στη Λιοσίων
ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε δεκάδες αξιωματούχους των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών
Κόσμος 11 Οκτωβρίου 2025 | 10:08

ΗΠΑ: Η κυβέρνηση Τραμπ απέλυσε δεκάδες αξιωματούχους των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ απέλυσε δεκάδες εργαζόμενους των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών, ως κομμάτι των πρόσφατων οικονομικών περικοπών

Spotlight

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε δεκάδες αξιωματούχους των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ στο πλαίσιο του τελευταίου κύκλου οικονομικών περικοπών, συμπεριλαμβανομένων και των «ερευνητών ασθενειών», υψηλόβαθμων επιστημόνων, αλλά και ολόκληρου του προσωπικού του γραφείου του CDC στην Ουάσινγκτον.

Ενημέρωση μέσω email έλαβαν οι εργαζόμενοι των CDC των ΗΠΑ

Οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται έλαβαν τις σχετικές ανακοινώσεις για την απόλυσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας την Παρασκευή, πληροφορούμενοι ότι η άσκηση των καθηκόντων τους κρίνεται πλέον μη απαραίτητη ή «θεωρητικά παρόμοια» με την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε άλλες υπηρεσίες του ινστιτούτου, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των New York Times.

Ο ακριβής αριθμός των εργαζόμενων στα CDC που επηρεάζονται δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα.

Το προσωπικό του Morbidity and Mortality Weekly Report, του περιοδικού που δημοσιεύει αναφορές σχετικά με τις τάσεις στον τομέα της υγείας και τις αναδυόμενες μολυσματικές απειλές, απολύθηκε επίσης.

Ένας αξιωματούχος της τοπικής ένωσης της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων που εκπροσωπεί τους υπαλλήλους του CDC δήλωσε ότι το προσωπικό του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, το οποίο είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα στο πλαίσιο του κλεισίματος της κυβέρνησης (shutdown), κλήθηκε να επιστρέψει στην εργασία του για να αποστείλει ειδοποιήσεις απόλυσης στους συναδέλφους του.

Η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ στέλνει στο σπίτι τους εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, επηρεάζοντας και το προσωπικό του υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας και τα CDC.

Τουρισμός
Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Κόσμος
Γαλλία: Το κρίσιμο Σαββατοκύριακο του Λεκορνί

Γαλλία: Το κρίσιμο Σαββατοκύριακο του Λεκορνί

Γαλλία: Σαπουνόπερα από το Ελιζέ ως το Μαντινιόν – Αντιμέτωπος με πρόταση μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες ο Λεκορνί
11.10.25

Πρώην, απερχόμενος και νυν - Ο Λεκορνί επιστρέφει αντιμέτωπος με προτάσεις μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες

Σαν τα πουκάμισα αλλάζουν οι πρωθυπουργοί στη Γαλλία τον τελευταίο χρόνο, αλλά η περίπτωση του Λεκορνί που επέστρεψε αφού παραιτήθηκε φανερώνει τα αδιέξοδα στα οποία έχει παρασυρθεί ο Μακρόν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;
11.10.25

Συμφωνία Χαμάς-Ισραήλ: Καλή η αρχή, αλλά τι γίνεται με τα «αγκάθια»;

«Υπάρχει τεράστιος αριθμός πιθανών σημείων τριβής που θα καθορίσουν πραγματικά αν αυτή η συμφωνία θα αποτελέσει την απαρχή της ειρήνης ή απλώς άλλη μία στροφή στον κύκλο της βίας»

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως αυτό πρέπει να μας ανησυχεί;
11.10.25

Οι τεχνολογικοί μεγιστάνες προετοιμάζονται για την «αποκάλυψη» – Μήπως πρέπει αυτό να μας ανησυχεί;

Οι φόβοι για μια επερχόμενη τεχνολογική «Αποκάλυψη» ωθούν ολοένα και περισσότερους δισεκατομμυριούχους να επενδύουν σε καταφύγια, ενώ παράλληλα πρωτοστατούν στην ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ντόναλντ Τραμπ: Ο πρόεδρος έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»
Κόσμος 11.10.25

Ο Τραμπ έχει εξαίρετη υγεία και «καρδιά 14 χρόνια νεότερη»

Οι εξετάσεις έδειξαν ότι η «καρδιακή ηλικία» του είναι «περίπου 14 χρόνια μικρότερη από τη βιολογική ηλικία του», αναφέρει το ιατρικό ανακοινωθέν για την υγεία του Ντόναλντ Τραμπ μετά τις ιατρικές εξετάσεις ρουτίνας στις οποίες υποβλήθηκε.

Σύνταξη
Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα
11.10.25

Μόνα μέσα στα ερείπια: Η σπαρακτική πραγματικότητα για τα τραυματισμένα ορφανά που άφησε πίσω ο πόλεμος στη Γάζα

Καθώς αυξάνεται ο αριθμός των WCNSF στη Γάζα – «τραυματισμένα παιδιά χωρίς επιζώντες συγγενείς» – οι φιλανθρωπικές οργανώσεις αγωνίζονται να βρουν ενήλικες που θα τα φροντίσουν

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας
Κόσμος 11.10.25

ΟΗΕ: Αν η Βενεζουέλα δεν είχε πετρέλαιο, δεν θα υπήρχε άμεση στρατιωτική απειλή, λέει ο εκπρόσωπος της χώρας

Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ συγκλήθηκε σε έκτακτη συνεδρίαση, κατόπιν αιτήματος από τη Βενεζουέλα για τις θανατηφόρες αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ εναντίον των «εμπόρων ναρκωτικών» του Καράκας

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας
Κόσμος 11.10.25

Τουρκία: Η εισαγγελία ζητά άδεια από το υπουργείο Εσωτερικών για έρευνα εις βάρος του δημάρχου Άγκυρας

Η Τουρκία ζητάει από το υπουργείο Εσωτερικών της χώρας άδεια για την έναρξη εισαγγελικής έρευνας εις βάρος του δημάρχου της Άγκυρας, Μανσούρ Γιαβάς.

Σύνταξη
JRC: Αποσύρθηκε η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο
Κόσμος 10.10.25

Αποσύρθηκε από το JRC η ευρωπαϊκή έκθεση που αναγνώριζε ψευδοκράτος και τουρκολιβυκό μνημόνιο

Πρέσβης της μόνιμης αντιπροσωπείας της Ελλάδας στην ΕΕ επικοινώνησε με τον υποδιευθυντή του JRC που διαβεβαίωσε ότι έκθεση έχει κατέβει από την ιστοσελίδα του Κέντρου.

Σύνταξη
Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»
10.10.25 Upd: 00:43

Ξανά Λεκορνί για πρωθυπουργό επέλεξε ο Μακρόν – Μελανσόν: «Πρόταση μομφής από Δευτέρα»

Ο Σεμπαστιάν Λεκορνί είχε παραιτηθεί από πρωθυπουργός μόλις την περασμένη Δευτέρα. Σφοδρές οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης, που μιλούν για «φάρσα», «γελοιότητες», αλλά και προσβολή της δημοκρατίας.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ
11.10.25

«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ

Με χιούμορ και ευαισθησία, το «Boots» του Netflix αφηγείται την ιστορία ενός κρυφού ομοφυλόφιλου εφήβου στους Πεζοναύτες, φωτίζοντας δεκαετίες φόβου και αγώνα για ισότητα στον στρατό

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» – Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια
Τέμπη 11.10.25

«Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» - Ο Νίκος Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια

«Αν ακούσω στο δικαστήριο παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω ‘θα σας δικάσουν τα παιδιά μου» λέει ο πατέρας των διδύμων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…
Πολιτική 11.10.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στην νέα εποχή, τονίζει με αιχμές στην προοδευτική αντιπολίτευση και μιλά για την ανάγκη ενός σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Το βιβλίο είναι ένα χρέος μου απέναντι στην ιστορία, λέει, ενάντια στη «δολοφονία της αλήθειας από τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Γαλλία: Σαπουνόπερα από το Ελιζέ ως το Μαντινιόν – Αντιμέτωπος με πρόταση μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες ο Λεκορνί
11.10.25

Πρώην, απερχόμενος και νυν - Ο Λεκορνί επιστρέφει αντιμέτωπος με προτάσεις μομφής και ασφυκτικές προθεσμίες

Σαν τα πουκάμισα αλλάζουν οι πρωθυπουργοί στη Γαλλία τον τελευταίο χρόνο, αλλά η περίπτωση του Λεκορνί που επέστρεψε αφού παραιτήθηκε φανερώνει τα αδιέξοδα στα οποία έχει παρασυρθεί ο Μακρόν

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Ευλογιά προβάτων: Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων
11.10.25

Σε απόγνωση οι κτηνοτρόφοι υπό τον φόβο lockdown λόγω της έξαρσης ευλογιάς των προβάτων

Συναγερμός έχει σημάνει στις Αρχές από την ευλογιά που έχει ξεκληρίσει ολόκληρα κοπάδια αιγοπροβάτων - Σε αναβρασμό ο αγροτικός κόσμος λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ - Τι λέει ο υφυπ. Αγροτικής Ανάπτυξης Χρήστος Κέλλας

Σύνταξη
Βιώσιμη κινητικότητα: Ο γολγοθάς των ΑμεΑ, οι μελέτες για κτίρια στάθμευσης και τα δημοτικά mini buses που έρχονται
11.10.25

Βιώσιμη κινητικότητα: Ο γολγοθάς των ΑμεΑ, οι μελέτες για κτίρια στάθμευσης και τα δημοτικά mini buses που έρχονται

Η Αθήνα μέσα από τα βιώματα των εμποδιζόμενων κατοίκων της: «Νιώθουμε πιο ασφαλείς όταν κινούμαστε στον δρόμο» - «Οι ήχοι της πόλης με πονάνε»- Οι πληγές της Αθήνας στο θέμα της κινητικότητας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
ΗΠΑ: Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία – «Νεοαποικιακό μέτρο»
ΗΠΑ 11.10.25

Οργή Τραμπ για το σχέδιο επιβολής τέλους εκπομπών CO2 στην παγκόσμια ναυτιλία - «Νεοαποικιακό μέτρο»

Η κυβέρνηση Τραμπ εναντιώνεται στα σχέδια για φόρο στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στις θαλάσσιες μεταφορές - Απειλές σε όποια χώρα εγκρίνει το Net-Zero Framework

Σύνταξη
Πετρέλαιο θέρμανσης: Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος – Κριτήρια και ποσά για το επίδομα
11.10.25

Πόσο θα μας στοιχίσει φέτος το πετρέλαιο θέρμανσης - Κριτήρια και ποσά για το επίδομα

Την επόμενη Τετάρτη αρχίζει να διατίθεται τόσο το πετρέλαιο θέρμανσης όσο και το σχετικό επίδομα στους δικαιούχους βάσει του εισοδήματος και της περιουσίας τους

Σύνταξη
