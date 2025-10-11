Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ απέλυσε δεκάδες αξιωματούχους των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC) των ΗΠΑ στο πλαίσιο του τελευταίου κύκλου οικονομικών περικοπών, συμπεριλαμβανομένων και των «ερευνητών ασθενειών», υψηλόβαθμων επιστημόνων, αλλά και ολόκληρου του προσωπικού του γραφείου του CDC στην Ουάσινγκτον.

Ενημέρωση μέσω email έλαβαν οι εργαζόμενοι των CDC των ΗΠΑ

Οι εργαζόμενοι που επηρεάζονται έλαβαν τις σχετικές ανακοινώσεις για την απόλυσή τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου λίγο πριν από τις 04:00 τα ξημερώματα ώρα Ελλάδας την Παρασκευή, πληροφορούμενοι ότι η άσκηση των καθηκόντων τους κρίνεται πλέον μη απαραίτητη ή «θεωρητικά παρόμοια» με την άσκηση παράλληλων καθηκόντων σε άλλες υπηρεσίες του ινστιτούτου, σύμφωνα με ένα σημερινό δημοσίευμα των New York Times.

Ο ακριβής αριθμός των εργαζόμενων στα CDC που επηρεάζονται δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, ανέφερε το ίδιο δημοσίευμα.

Το προσωπικό του Morbidity and Mortality Weekly Report, του περιοδικού που δημοσιεύει αναφορές σχετικά με τις τάσεις στον τομέα της υγείας και τις αναδυόμενες μολυσματικές απειλές, απολύθηκε επίσης.

Ένας αξιωματούχος της τοπικής ένωσης της Αμερικανικής Ομοσπονδίας Κυβερνητικών Υπαλλήλων που εκπροσωπεί τους υπαλλήλους του CDC δήλωσε ότι το προσωπικό του τμήματος ανθρώπινου δυναμικού του οργανισμού, το οποίο είχε τεθεί σε διαθεσιμότητα στο πλαίσιο του κλεισίματος της κυβέρνησης (shutdown), κλήθηκε να επιστρέψει στην εργασία του για να αποστείλει ειδοποιήσεις απόλυσης στους συναδέλφους του.

Η συνεχιζόμενη διακοπή λειτουργίας υπηρεσιών της ομοσπονδιακής κυβέρνησης των ΗΠΑ στέλνει στο σπίτι τους εκατοντάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς εργαζόμενους, επηρεάζοντας και το προσωπικό του υπουργείο Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, συμπεριλαμβάνοντας και τα CDC.