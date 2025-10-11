Τζον Λοτζ: Πέθανε ο μπασίστας και τραγουδιστής των Moody Blues

Ο Τζον Λοτζ, ο μουσικός που «σφράγισε» τον ήχο των Moody Blues με τα χαρακτηριστικά bass lines, τις αιθέριες φωνητικές αρμονίες και τη στιχουργική του ευαισθησία, πέθανε σε ηλικία 82 ετών. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του την Παρασκευή, χωρίς να αναφέρει αιτία ή τόπο. «Μας έφυγε ξαφνικά και απροσδόκητα», ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τους New York Times.

Οι Moody Blues

Οι Moody Blues υπήρξαν από τους πρωτοπόρους του λεγόμενου progressive rock, μεταβαίνοντας από τις R&B ρίζες τους σε έναν συμφωνικό, ψυχεδελικό ήχο. Με άλμπουμ όπως το Days of Future Passed (1967), που θεωρείται ένα από τα πρώτα concept albums στην ιστορία του ροκ, αναδιαμόρφωσαν τα όρια του είδους. Από εκεί προέκυψαν κλασικά τραγούδια όπως το «Tuesday Afternoon», το ατμοσφαιρικό «Nights in White Satin» και το δυναμικό «I’m Just a Singer (in a Rock and Roll Band)», σύνθεση του ίδιου του Λοτζ.

Το συγκρότημα σχηματίστηκε το 1964 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Αρχικά γνώρισε επιτυχία με το «Go Now», αλλά μετά την αποχώρηση δύο μελών, ο Λοτζ και ο Τζάστιν Χέιγουορντ εντάχθηκαν το 1966, διαμορφώνοντας την «κλασική» σύνθεση με τους Μάικ Πίντερ, Γκρέιμ Έντζ και Ρέι Τόμας. Με το Days of Future Passed, που συνδύαζε ροκ και συμφωνική μουσική με τη London Festival Orchestra και τον Mellotron του Πίντερ, οι Moody Blues έγιναν σύμβολο της μουσικής τόλμης της εποχής.

Ο Λοτζ θυμόταν ότι η δημιουργική απελευθέρωση εκείνων των χρόνων «ήταν συναρπαστική, γιατί παίζαμε κάτι εντελώς δικό μας». Το επόμενο άλμπουμ, In Search of the Lost Chord (1968), περιλάμβανε τη σύνθεσή του «Ride My See-Saw», ενώ μέχρι το 1972 τέσσερα άλμπουμ τους είχαν φτάσει στην κορυφή των βρετανικών charts.

Γεννημένος στις 20 Ιουλίου 1943 στο Μπέρμιγχαμ, ο Λοτζ μεγάλωσε ακούγοντας αμερικανικό ροκ εν ρολ και ιδιαίτερα τον Μπάντι Χόλι. Αγόρασε το πρώτο του μπάσο στα 16 και σπούδασε στο Aston College of Technology πριν δεχτεί την πρόταση να ενταχθεί στους Moody Blues. «Είπα, ‘έχω μπάσο, θα ταξιδέψω’», θυμόταν με χιούμορ.

Ως συνθέτης, υπέγραψε κομμάτια όπως τα «Isn’t Life Strange» (1972) και «Gemini Dream» (1981), ενώ το 1977 κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ, Natural Avenue. Οι Moody Blues συνέχισαν επιτυχώς στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, γνωρίζοντας νέα επιτυχία με το «Your Wildest Dreams» (1986).

Το 2018 εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame. Μετά το τέλος των περιοδειών τους το 2019, ο Λοτζ συνέχισε να δίνει συναυλίες, συχνά μαζί με τον γαμπρό του, Τζον Ντέιβισον των Yes.

Τα τελευταία χρόνια κυκλοφόρησε το Days of Future Passed — My Sojourn, μια προσωπική «αναδημιουργία» του εμβληματικού άλμπουμ — ένα μουσικό «αντίο» σε μια εποχή, όπως έλεγε, «αναζήτησης, μυστικισμού και απεριόριστης φαντασίας».

*Mε στοιχεία από: The New York Times, Κεντρική Φωτογραφία: Τζον Λοτζ, Πηγή: Wikipedia