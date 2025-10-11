magazin
Σάββατο 11 Οκτωβρίου 2025
11.10.2025 | 10:22
Λήξη συναγερμού στη Λιοσίων - Εντοπίστηκε μη λειτουργική χειροβομβίδα
Τζον Λοτζ: Πέθανε ο μπασίστας και τραγουδιστής των Moody Blues
Θλίψη 11 Οκτωβρίου 2025 | 10:45

Τζον Λοτζ: Πέθανε ο μπασίστας και τραγουδιστής των Moody Blues

Η οικογένειά του Τζον Λοτζ επιβεβαίωσε τον θάνατό του την Παρασκευή, χωρίς να αναφέρει αιτία ή τόπο

Ο Τζον Λοτζ, ο μουσικός που «σφράγισε» τον ήχο των Moody Blues με τα χαρακτηριστικά bass lines, τις αιθέριες φωνητικές αρμονίες και τη στιχουργική του ευαισθησία, πέθανε σε ηλικία 82 ετών. Η οικογένειά του επιβεβαίωσε τον θάνατό του την Παρασκευή, χωρίς να αναφέρει αιτία ή τόπο. «Μας έφυγε ξαφνικά και απροσδόκητα», ανέφερε η ανακοίνωση, σύμφωνα με τους New York Times.

«Μας έφυγε ξαφνικά και απροσδόκητα»

YouTube thumbnail

Οι Moody Blues

Οι Moody Blues υπήρξαν από τους πρωτοπόρους του λεγόμενου progressive rock, μεταβαίνοντας από τις R&B ρίζες τους σε έναν συμφωνικό, ψυχεδελικό ήχο. Με άλμπουμ όπως το Days of Future Passed (1967), που θεωρείται ένα από τα πρώτα concept albums στην ιστορία του ροκ, αναδιαμόρφωσαν τα όρια του είδους. Από εκεί προέκυψαν κλασικά τραγούδια όπως το «Tuesday Afternoon», το ατμοσφαιρικό «Nights in White Satin» και το δυναμικό «I’m Just a Singer (in a Rock and Roll Band)», σύνθεση του ίδιου του Λοτζ.

YouTube thumbnail

Το συγκρότημα σχηματίστηκε το 1964 στο Μπέρμιγχαμ της Αγγλίας. Αρχικά γνώρισε επιτυχία με το «Go Now», αλλά μετά την αποχώρηση δύο μελών, ο Λοτζ και ο Τζάστιν Χέιγουορντ εντάχθηκαν το 1966, διαμορφώνοντας την «κλασική» σύνθεση με τους Μάικ Πίντερ, Γκρέιμ Έντζ και Ρέι Τόμας. Με το Days of Future Passed, που συνδύαζε ροκ και συμφωνική μουσική με τη London Festival Orchestra και τον Mellotron του Πίντερ, οι Moody Blues έγιναν σύμβολο της μουσικής τόλμης της εποχής.

YouTube thumbnail

«Είπα, ‘έχω μπάσο, θα ταξιδέψω’»

Ο Λοτζ θυμόταν ότι η δημιουργική απελευθέρωση εκείνων των χρόνων «ήταν συναρπαστική, γιατί παίζαμε κάτι εντελώς δικό μας». Το επόμενο άλμπουμ, In Search of the Lost Chord (1968), περιλάμβανε τη σύνθεσή του «Ride My See-Saw», ενώ μέχρι το 1972 τέσσερα άλμπουμ τους είχαν φτάσει στην κορυφή των βρετανικών charts.

Γεννημένος στις 20 Ιουλίου 1943 στο Μπέρμιγχαμ, ο Λοτζ μεγάλωσε ακούγοντας αμερικανικό ροκ εν ρολ και ιδιαίτερα τον Μπάντι Χόλι. Αγόρασε το πρώτο του μπάσο στα 16 και σπούδασε στο Aston College of Technology πριν δεχτεί την πρόταση να ενταχθεί στους Moody Blues. «Είπα, ‘έχω μπάσο, θα ταξιδέψω’», θυμόταν με χιούμορ.

Οι Moody Blues φτάνουν στο αεροδρόμιο Σίπχολ του Άμστερνταμ, στην Ολλανδία, το 1970, Πηγή: Wikipedia 

Ως συνθέτης, υπέγραψε κομμάτια όπως τα «Isn’t Life Strange» (1972) και «Gemini Dream» (1981), ενώ το 1977 κυκλοφόρησε το πρώτο του σόλο άλμπουμ, Natural Avenue. Οι Moody Blues συνέχισαν επιτυχώς στις δεκαετίες του ’80 και του ’90, γνωρίζοντας νέα επιτυχία με το «Your Wildest Dreams» (1986).

Το 2018 εντάχθηκαν στο Rock & Roll Hall of Fame. Μετά το τέλος των περιοδειών τους το 2019, ο Λοτζ συνέχισε να δίνει συναυλίες, συχνά μαζί με τον γαμπρό του, Τζον Ντέιβισον των Yes.

Τα τελευταία χρόνια κυκλοφόρησε το Days of Future Passed — My Sojourn, μια προσωπική «αναδημιουργία» του εμβληματικού άλμπουμ — ένα μουσικό «αντίο» σε μια εποχή, όπως έλεγε, «αναζήτησης, μυστικισμού και απεριόριστης φαντασίας».

*Mε στοιχεία από: The New York Times, Κεντρική Φωτογραφία: Τζον Λοτζ, Πηγή: Wikipedia

Τουρισμός
Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Coolcation: Ο καλύτερος Οκτώβριος όλων των εποχών για τα ελληνικά resort

Πετρέλαιο
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή

inWellness
inTown
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου
inTickets 09.10.25

Οι φίλοι, το κλαρίνο και η Ακρόπολη: Ο Θανάσης Βασιλόπουλος λίγο πριν ανέβει στη σκηνή του Ηρωδείου

Δύο 24ωρα έμειναν μέχρι να ανέβει τη σκηνή του Ηρωδείου και ο δεξιοτέχνης του κλαρίνου Θανάσης Βασιλόπουλος προετοιμάζεται για τη συναυλία «Με φίλους κάτω από την Ακρόπολη».

Σύνταξη
Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα
«Είναι παράνομο» 08.10.25

Η Björk ζητά την απελευθέρωση καλλιτέχνιδας που απήχθη από τις ισραηλινές αρχές, ενώ έπλεε για τη Γάζα

«Η παιδική μου φίλη, η μουσικός Magga Stína, μόλις απήχθη από τον ισραηλινό στρατό. Ταξίδευε με πλοίο [προς τη Γάζα] ακολουθώντας την Γκρέτα Τούνμπεργκ», γράφει η Björk.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ
«Χαιρετίζω το χάος» 08.10.25

Δεν είμαι η αστυνομία της τέχνης: Η Τέιλορ Σουίφτ μιλάει και για τις κακές κριτικές που δέχτηκε το νέο της άλμπουμ

Η σούπερ ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ μίλησε για την κυκλοφορία του The Life of a Showgirl, σχολιάζοντας με τον δικό της τρόπο τις αρκετές αρνητικές κριτικές που δέχθηκε.

Σύνταξη
Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» – Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s
Πουριτανισμός 05.10.25

Οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε» - Πώς η Γερουσία των ΗΠΑ κήρυξε πόλεμο στους μεγαλύτερους ροκ σταρ των 80s

Πριν από σαράντα χρόνια, ο Prince, η Madonna και οι Judas Priest ήταν μεταξύ των αστέρων που ονομάστηκαν «Filthy Fifteen» (οι «Βρώμικοι Δεκαπέντε») σε μια εκστρατεία επιφανών γονέων κατά της «απαράδεκτης» μουσικής.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία
Βeauté dans la rue 05.10.25

Όταν η ροκ πήρε τα οδοφράγματα: Η μουσική επανάσταση του Μάη του ’68 στη Γαλλία

Μέσα στους καπνούς του Μάη ’68 στη Γαλλία, γεννήθηκε μια σκηνή που δεν ψυχαγωγούσε αλλά ξεσήκωνε: τζαζ, ψυχεδέλεια και πολιτική ένταση μεταμορφώθηκαν σε ήχο-επανάσταση με τους Magma, Gong και Red Noise

Σύνταξη
«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 
Τέλος (για λίγο) 05.10.25

«Δεν είναι παιδική πορνογραφία»: Ταφόπλακα στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν για το εξώφυλλο των Nirvana 

Η γύμνια ενός βρέφους στην τέχνη δεν συνιστά παιδική πορνογραφία, αποφάνθηκε το δικαστήριο των ΗΠΑ, βάζοντας τέλος στις αξιώσεις του Σπένσερ Έλντεν εναντίον των Nirvana

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής
2015-2025 04.10.25

Ακυρώθηκε η συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Κωνσταντινούπολη – Τον κατηγορούν ότι είναι σιωνιστής

Η επερχόμενη συναυλία του Ρόμπι Γουίλιαμς στην Τουρκία ματαιώθηκε, αφού οι χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τον κατηγόρησαν για σιωνισμό λόγω της στήριξης που έχει δείξει στο κράτος του Ισραήλ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»
Φόβος Παντού 02.10.25

MAGA υστερία για τον Bad Bunny στο Super Bowl – ICE στο ημίχρονο, κατηγορίες ότι «μισεί την Αμερική»

Η εμφάνιση του Bad Bunny στο Super Bowl 2026 προκαλεί οργή στους τραμπικούς. Ο πρώην επικεφαλής της καμπάνιας του Ντόναλντ Τραμπ, Κόρι Λεβαντόφσκι, απειλεί ότι πράκτορες της ICE θα βρίσκονται στην εκδήλωση

Σύνταξη
Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος
War Pigs 01.10.25

Judas Priest και Όζι Όσμπορν στη μάχη για το Πάρκινσον: Η τελευταία ηχογράφηση πριν το τέλος

Μια συνεργασία που αποτελεί ύμνο στη φιλία και την ανθεκτικότητα, η διασκευή του κλασικού War Pigs των Black Sabbath από τους Judas Priest με τη συμμετοχή του Όζι Όσμπορν έχει απόλυτα καλό σκοπό

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»
Πρωταγωνιστικός ρόλος 30.09.25

Ο Jay-Z ανακοίνωσε στον Bad Bunny ότι θα είναι ο headliner του Super Bowl Halftime Show – «Έκανα εκατό pull-ups»

«Αυτό που έχει κάνει ο Bad Bunny για το Πουέρτο Ρίκο είναι πραγματικά συναρπαστικό. Είναι τιμή μας να τον έχουμε στη μεγαλύτερη σκηνή του κόσμου», δήλωσε ο Jay-Z.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Βασίλης Σκουλάς: «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς, είναι ο δρόμος που ακολούθησα»
Music 30.09.25

Ο Βασίλης Σκουλάς μας μιλά για τη βιογραφία του «Στο μετερίζι της ανθρωπιάς»

Ο Βασίλης Σκουλάς άρχισε να μαθαίνει λύρα σε ηλικία 7 χρόνων ενώ στα 16 του χρόνια, κατάφερε να καθιερωθεί, ανάμεσα στους πρώτους λυράρηδες και τραγουδιστές της Κρήτης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
O Τheodore έχει πάρει φωτιά
inTickets 30.09.25

O Τheodore έχει πάρει φωτιά

Ο αγαπημένος μουσικός Τheodore στις 7 Νοεμβρίου ανεβαίνει στη σκηνή του Gagarin 205, παρουσιάζοντας το νέο του άλμπουμ FIRE, καθώς και επιλεγμένα κομμάτια από τους παλαιότερους δίσκους του.

Σύνταξη
Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά
Μεμοραμπίλι 29.09.25

Η άγνωστη ιστορία του «Born to Run» μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν 50 χρόνια μετά

Αυτή είναι μια ροκ εν ρολ ιστορία που δεν έχει ειπωθεί ποτέ - κι έχει να κάνει με το δερμάτινο μπουφάν του Μπρους Σπρίνγκστιν σαν σύμβολο της άγριας, ζεστής και ατίθασης πλευράς του ροκ.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Πετρέλαιο θέρμανσης: Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του – Πώς επηρεάζει η… Γάζα
Οι εκτιμήσεις 11.10.25

Ποιοι παράγοντες θα καθορίσουν την τιμή του πετρελαίου θέρμανσης - Πώς επηρεάζει η... Γάζα

Το πετρέλαιο θέρμανσης ξεκινά να διατίθεται σε τέσσερις ημέρες και οι εκτιμήσεις για την τιμή του, δίνουν και παίρνουν… από παράγοντες της αγοράς

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 11.10.25

Μια ακόμη «νύχτα του Φάντομ»: Η Ελλάδα ψάχνει ένα ιστορικό αποτέλεσμα στη Δανία (vids, pics)

Η Ελλάδα είναι με την πλάτη στον τοίχο και κόντρα στη Δανία στην Κοπεγχάγη ψάχνει κάτι που έχει καταφέρει μόλις μια φορά στην Ιστορία και μάλιστα με τρόπο... κοσμοιστορικό.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Η μάχη για την τηλεργασία καλά κρατεί – Οι εργαζόμενοι έτοιμοι να κάνουν θυσίες για να κερδίσουν ευελιξία
Διεθνής Οικονομία 11.10.25

Η μάχη για την τηλεργασία - Γιατί οι εργαζόμενοι αντιστέκονται στην επιστροφή στα γραφεία

Η τηλεργασία έχει την τιμητική της ανάμεσα στους νέους εργαζόμενους, οι οποίοι είναι διατεθειμένοι ακόμη και να δεχθούν χαμηλότερο μισθό για να αποφύγουν την προσέλευση στο γραφείο

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ
Όλες οι πληροφορίες 11.10.25

Τι ποσοστό θα αγγίζουν οι μειώσεις τιμών σε 1.000 κωδικούς – Συμμετέχουν 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Μέχρι τώρα έχουν αποσταλεί κατάλογοι με μειωμένες τιμές σε περίπου 400 κωδικούς επωνύμων προϊόντων και σε περίπου 400 κωδικούς προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας

Δημήτρης Χαροντάκης
Δημήτρης Χαροντάκης
Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή
«Ανθρωπιστές της χρονιάς» 11.10.25

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ μιλούν για τους φόβους τους ως γονείς στην ψηφιακή εποχή

«Τα παιδιά μας είναι ακόμα μικρά, ευτυχώς πολύ μικρά για τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά ξέρουμε πως αυτή η μέρα πλησιάζει», είπε μεταξύ άλλων για το ζήτημα η Μέγκαν Μαρκλ

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Εφιάλτης για οδηγό ταξί – 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα
Στη Θεσσαλονίκη 11.10.25

Εφιάλτης για οδηγό ταξί - 35χρονος τον λήστεψε απειλώντας τον με σύριγγα

Ο δράστης κατάφερε να αρπάξει χρήματα από τον άτυχο ταξιτζή στη Θεσσαλονίκη, προτού βγει από το όχημα και διαφύγει προς άγνωστη κατεύθυνση - Τέσσερις συλλήψεις από την Αστυνομία σε ένα 24ωρο

Σύνταξη
Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 11.10.25

Με την πάγια τακτική «η ιστορία της χώρας αρχίζει και σταματά στο 2015», επιτίθεται ο Μαρινάκης στον Τσίπρα

Στην ίδια δοκιμασμένη, αν και πλέον αμφίβολης επιτυχίας, συνταγή του «καταστροφικού 2015» κατέφυγε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, εξαπολύοντας επίθεση στον Αλέξη Τσίπρα, προδίδοντας ένδεια επιχειρημάτων. Δεν δίστασε να μιλήσει για «αυτόκλητους σωτήρες», αλλά και για «προσωπολατρία» για να συνεχίσει με τις «επιτυχίες» της κυβέρνησης καταλήγοντας για άλλη μια φορά εμμέσως πλην σαφώς στο «Μητσοτάκης ή χάος».

Σύνταξη
«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ
The Pink Marine 11.10.25

«Boots»: Η νέα σειρά του Netflix αποκαλύπτει τη σιωπηλή μάχη των ομοφυλόφιλων στρατιωτών στις ΗΠΑ

Με χιούμορ και ευαισθησία, το «Boots» του Netflix αφηγείται την ιστορία ενός ομοφυλόφιλου εφήβου στους Πεζοναύτες, φωτίζοντας δεκαετίες φόβου και αγώνα για ισότητα στον στρατό

Σύνταξη
Τέμπη: «Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» – Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια
Τέμπη 11.10.25

«Δεν ήταν η κακιά η ώρα, ήταν η κακιά η χώρα» - Ο Νίκος Πλακιάς για Ρούτσι, δικαιοσύνη και πολιτικά παιχνίδια

«Αν ακούσω στο δικαστήριο παράβαση καθήκοντος και πλημμέλημα, θα βάλω τα οστά των παιδιών μου στην έδρα και θα πω ‘θα σας δικάσουν τα παιδιά μου» λέει ο πατέρας των διδύμων που σκοτώθηκαν στα Τέμπη

Σύνταξη
Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…
Πολιτική 11.10.25

Τσίπρας: Δεν πάει άλλο. Η κυβέρνηση έχει οικοδομήσει ένα καθεστώς διαφθοράς με έναν πρωθυπουργό που λειτουργεί ως ολιγάρχης…

Σκληρή κριτική στην κυβέρνηση ασκεί ο Αλέξης Τσίπρας. Με παλιό διαβατήριο κανένας δεν περνά στην νέα εποχή, τονίζει με αιχμές στην προοδευτική αντιπολίτευση και μιλά για την ανάγκη ενός σοκ εντιμότητας, δικαιοσύνης και Δημοκρατίας. Το βιβλίο είναι ένα χρέος μου απέναντι στην ιστορία, λέει, ενάντια στη «δολοφονία της αλήθειας από τους ενόχους για το σκοτάδι της χρεοκοπίας».

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Οι εργολάβοι, τα έργα, το Ταμείο Ανάκαμψης και το Μαξίμου, το ρεκόρ της Intralot, τα bets για την ΕΧΑΕ, η πρωτοκαθεδρία της Coca Cola, το τεστ της ΔΕΗ, «μπαταρία» κερδών η Metlen, παίρνει… πτυχίο η ΕΚΤΕΡ

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Ερντογάν: Λάβαμε θετικά μηνύματα από τις ΗΠΑ στο θέμα των F-35

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Νέο μισθολόγιο σε Ένοπλες δυνάμεις και Σώματα Ασφαλείας

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Το DOTS Festival μας έδωσε 36 τρόπους να δούμε την αλήθεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Imane Khelif: H εντυπωσιακή εμφάνιση της 26χρονης πυγμάχου στη front row του οίκου Chanel

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Δοκίμασε το δροσιστικό «combo» που αυξάνει το προσδόκιμο ζωής

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Άγχος αποχωρισμού: Πώς να το αντιμετωπίσετε με αγάπη και υπομονή

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

Μπέλα Χαντίντ: Η δύσκολη μάχη του σούπερ μόντελ με τη νόσο του Lyme

