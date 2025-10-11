Με τον παραδοσιακό χορό «χάκα» η βουλευτής των Μαορί αψήφησε τις οδηγίες του προέδρου της Βουλής της Νέας Ζηλανδίας φέρνοντας στην ολομέλεια του κοινοβουλίου την παράδοση του αυτόχθονα λαού που μετά την αποικιοκρατία των Βρετανών αγωνίζεται να συνεχίζει να υπάρχει ως ισότιμη κοινότητα.

Σε βίντεο από το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η βουλευτής του κόμματος των Μαορί, Oriini Kaipara να ολοκληρώνει την πρώτη ομιλία της στην αίθουσα της ολομέλειας και να δίνει το σήμα για να ξεκινήσει ο παραδοσιακός χορός χάκα.

Hard to believe the Speaker gave permission for Oriini Kaipara to stand in the middle of the chamber for her waiata, barefoot. The Speaker suspended the house when a haka started after the song finished, which was not agreed to by the Speaker. pic.twitter.com/Xo8JdNZyZ9 — Suit and tie (@Suitandtie9999) October 9, 2025

Ο πρόεδρος της Βουλής αρχικά αντέδρασε και προσπάθησε να τη σταματήσει, ωστόσο αφού απέτυχε διέκοψε τη συνεδρίαση και ο χορός συνεχίστηκε.

Watch the moment the haka brought parliament to a halt in New Zealand. The newest MP from the Maori Party, Oriini Kaipara, finished her maiden speech and the people in the public gallery broke out into a Haka, a traditional Maori dance. ⬇ pic.twitter.com/qGkFKyrBCy — Sky News (@SkyNews) October 10, 2025

Η Oriini Kaipara, σύμφωνα με την Daily Mail έγινε η πρώτη παρουσιάστρια ειδήσεων το 2021 που έφερε το παραδοσιακό τατουάζ των Μαορί.

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που Μαορί χορεύουν χάκα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στη Βουλή της Νέας Ζηλανδίας. Το 2024 η Hana-Rawhiti Maipi-Clarke του αντιπολιτευόμενου κόμματος, ξεκίνησε να κάνει τον τελετουργικό χορό όταν ρωτήθηκε εάν το κόμμα της υποστήριζε το νομοσχέδιο για την επανερμηνεία της ιδρυτικής συνθήκης της χώρας.

Από Αοτεαρόα σε Νέα Ζηλανδία

Η Νέα Ζηλανδία, που το αρχικό της όνομα στη γλώσσα των Μαορί που πρώτοι έφτασαν στο νησί περίπου το 1.300 μ.Χ. ήταν Αοτεαρόα.

Ένας Ολλανδός εξερευνητής που έφτασε εκεί το 1.600 μ.Χ. την ονόμασε Νέα Ζηλανδία, από την περιφέρεια «Ζηλανδία» της Ολλανδίας.

Οι Βρετανοί την αποίκησαν περίπου το 1.800 και διατήρησαν το όνομα Νέα Ζηλανδία. Το κράτος έγινε ανεξάρτητο το 1947.