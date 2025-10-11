Μαορί: Βουλευτής χόρεψε «χάκα» στο κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας
Οι αυτόχθονες Μαορί στη Νέα Ζηλανδία προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να επανοικειοποιηθούν την πατρίδα τους
- Κάτοικοι καθαρίζουν τα συντρίμμια των δυο ισχυρών σεισμών στις Φιλιππίνες - 8 νεκροί
- Νέα επίδειξη δύναμης από τη Βόρεια Κορέα – Παρουσίασε νέο διηπειρωτικό πύραυλο
- Πώς το 48χρονο θύμα ειδοποίησε την αστυνομία στον Άγιο Παντελεήμονα – Τι προβληματίζει την ΕΛ.ΑΣ.
- Αυτό είναι το ιδανικό σπίτι για τον ενοικιαστή του 2025
Με τον παραδοσιακό χορό «χάκα» η βουλευτής των Μαορί αψήφησε τις οδηγίες του προέδρου της Βουλής της Νέας Ζηλανδίας φέρνοντας στην ολομέλεια του κοινοβουλίου την παράδοση του αυτόχθονα λαού που μετά την αποικιοκρατία των Βρετανών αγωνίζεται να συνεχίζει να υπάρχει ως ισότιμη κοινότητα.
Σε βίντεο από το κοινοβούλιο της Νέας Ζηλανδίας, που έκανε τον γύρο του διαδικτύου, φαίνεται η βουλευτής του κόμματος των Μαορί, Oriini Kaipara να ολοκληρώνει την πρώτη ομιλία της στην αίθουσα της ολομέλειας και να δίνει το σήμα για να ξεκινήσει ο παραδοσιακός χορός χάκα.
Hard to believe the Speaker gave permission for Oriini Kaipara to stand in the middle of the chamber for her waiata, barefoot.
The Speaker suspended the house when a haka started after the song finished, which was not agreed to by the Speaker. pic.twitter.com/Xo8JdNZyZ9
— Suit and tie (@Suitandtie9999) October 9, 2025
Ο πρόεδρος της Βουλής αρχικά αντέδρασε και προσπάθησε να τη σταματήσει, ωστόσο αφού απέτυχε διέκοψε τη συνεδρίαση και ο χορός συνεχίστηκε.
Watch the moment the haka brought parliament to a halt in New Zealand.
The newest MP from the Maori Party, Oriini Kaipara, finished her maiden speech and the people in the public gallery broke out into a Haka, a traditional Maori dance.
— Sky News (@SkyNews) October 10, 2025
Η Oriini Kaipara, σύμφωνα με την Daily Mail έγινε η πρώτη παρουσιάστρια ειδήσεων το 2021 που έφερε το παραδοσιακό τατουάζ των Μαορί.
Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που Μαορί χορεύουν χάκα κατά τη διάρκεια συνεδρίασης στη Βουλή της Νέας Ζηλανδίας. Το 2024 η Hana-Rawhiti Maipi-Clarke του αντιπολιτευόμενου κόμματος, ξεκίνησε να κάνει τον τελετουργικό χορό όταν ρωτήθηκε εάν το κόμμα της υποστήριζε το νομοσχέδιο για την επανερμηνεία της ιδρυτικής συνθήκης της χώρας.
Από Αοτεαρόα σε Νέα Ζηλανδία
Η Νέα Ζηλανδία, που το αρχικό της όνομα στη γλώσσα των Μαορί που πρώτοι έφτασαν στο νησί περίπου το 1.300 μ.Χ. ήταν Αοτεαρόα.
Ένας Ολλανδός εξερευνητής που έφτασε εκεί το 1.600 μ.Χ. την ονόμασε Νέα Ζηλανδία, από την περιφέρεια «Ζηλανδία» της Ολλανδίας.
Οι Βρετανοί την αποίκησαν περίπου το 1.800 και διατήρησαν το όνομα Νέα Ζηλανδία. Το κράτος έγινε ανεξάρτητο το 1947.
- Λύθηκε το θέμα στη Basket League: Κανονικά στους πάγκους ο Αταμάν και οι υπόλοιποι τεχνικοί
- Έρευνα: Οι χαμηλές επιδόσεις στο δημοτικό σχετίζονται με το πόσο κάθονται τα παιδιά μπροστά σε οθόνες
- Λονδίνο: Σε κρίσιμη κατάσταση 17χρονος μετά από πυροβολισμούς – Η αστυνομία αναζητά τον δράστη
- Τσουκαλάς: Χιονοστιβάδα σκανδάλων με την υπογραφή Μητσοτάκη – Η κυβέρνηση εξαπατά τους πολίτες
- Τραγωδία στη Σαντορίνη – 5χρονο παιδί πνίγηκε σε πισίνα ξενοδοχείου
- Όλη η διαθήκη του 68χρονου που δολοφονήθηκε στη Φοινικούντα – «Την γράφω σε περίπτωση αιφνιδίου θανάτου μου»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις