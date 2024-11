Η Νέα Ζηλανδία προσέφερε την Τρίτη μια σπάνια εθνική συγγνώμη στα θύματα και τις οικογένειες εκατοντάδων χιλιάδων νέων και ευάλωτων ενηλίκων που υπέστησαν σωματική και σεξουαλική κακοποίηση σε ιδρύματα τα τελευταία 70 χρόνια, όπως μεταφέρει το Reuters.

Η συγγνώμη ακολούθησε την έκθεση μιας δημόσιας έρευνας τον Ιούλιο, σύμφωνα με την οποία περίπου 200.000 παιδιά και ευάλωτοι ενήλικες που βρίσκονταν σε κρατική και θρησκευτική περίθαλψη βίωσαν κάποια μορφή κακοποίησης από το 1950 έως το 2019.

«Ήταν φρικτό. Ήταν σπαρακτικό. Ήταν λάθος. Και δεν θα έπρεπε ποτέ να είχε συμβεί», δήλωσε ο πρωθυπουργός Κρίστοφερ Λούξον στους επιζώντες και τις οικογένειές τους στο κοινοβούλιο του Ουέλινγκτον.

«Σήμερα ζητώ συγγνώμη εκ μέρους της κυβέρνησης από όλους όσοι υπέστησαν κακοποίηση, βλάβη και παραμέληση κατά τη διάρκεια της φροντίδας. Ζητώ αυτή τη συγγνώμη από όλους τους επιζώντες εκ μέρους της δικής μου και των προηγούμενων κυβερνήσεων».

Michael Laws reacts to New Zealand’s apology to survivors of abuse in state care.

Join Platform Plus for enhanced access and features: https://t.co/Lk23oWBErZ pic.twitter.com/MZuLHfcdKL

— The Platform NZ (@theplatform_nz) November 12, 2024