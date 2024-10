Υπόθεση «Alexander McCartney» – Πιάνοντας τον μεγαλύτερο παιδόφιλο και κακοποιητή στον κόσμο

Ήταν το τηλεφώνημα ενός 13χρονου κοριτσιού από τη Σκωτία το 2019 που οδήγησε τελικά στη σύλληψη του Alexander McCartney, ενός αρπακτικού των μέσω κοινωνικής δικτύωσης και του μεγαλύτερου παιδόφιλου στον κόσμο.

Ο 26χρονος σήμερα Ιρλανδός προσποιούνταν στο Snapchat ότι ήταν έφηβη και γινόταν φίλος με άλλα νεαρά κορίτσια. Στη συνέχεια τις εκβίαζε και τις υποκινούσε σε σεξουαλικές δραστηριότητες.

Ο McCartney αφού συνελήφθη παραδέχτηκε 185 κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένης της ανθρωποκτονίας, αφού ένα 12χρονο θύμα του στην Αυστραλία αυτοκτόνησε. Την είχε απειλήσει ότι θα έστελνε στον πατέρα της προσωπικές της φωτογραφίες.

Μετά από επικοινωνία με την αστυνομία της Σκωτίας, η αστυνομική υπηρεσία της Βόρειας Ιρλανδίας (PSNI) ξεκίνησε επείγουσα έρευνα τον Μάρτιο του 2019.

Οι ντετέκτιβ εντόπισαν τη διεύθυνση κατοικίας του Alexander McCartney, τον συνέλαβαν και τον ανέκριναν.

Εξήντα τέσσερις από τις συσκευές του McCartney κατασχέθηκαν από το σπίτι του.

Οι συσκευές αυτές περιείχαν εκατοντάδες χιλιάδες άσεμνες φωτογραφίες και βίντεο με ανήλικα κορίτσια που εκτελούσαν σεξουαλικές πράξεις, ενώ εκβιάζονταν.

From his home just outside Newry, Alexander McCartney destroyed lives. Police believe around 3,500 children were abused and humiliated by him around the world. Police believe 12 year old Cimarron Thomas was literally interacting with McCartney on Snapchat when she shot herself. pic.twitter.com/Z2hUMOeHJ4

