Snapchat: Πάνω από 60 οικογένειες μηνύουν την πλατφόρμα για τους θανάτους παιδιών από υπερβολική δόση

Τον τελευταίο καιρό έχει προκύψει μία νέα νομική μάχη που αφορά την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Snapchat και τη συνδέει με το εμπόριο ναρκωτικών.

Συγκεκριμένα, ένας δικαστής της Καλιφόρνια επέτρεψε να προχωρήσει η αγωγή κατά του Snap Inc. που ασκήθηκε από τους συγγενείς των παιδιών που έπαθαν υπερβολική δόση από φάρμακα που φέρεται να αγοράστηκαν με τη χρήση της εφαρμογής.

Οι συγγενείς περισσότερων από 60 νέων ανθρώπων που πέθαναν από υπερβολική δόση φαιντανύλης μήνυσαν τη Snap Inc. τον Οκτώβριο του 2022, απαιτώντας αλλαγές που αφορούν την προστασία των παιδιών στην συγκεκριμένη πλατφόρμα.

Ορισμένα από τα χαρακτηριστικά του Snapchat που το διαφοροποιούν από άλλες εφαρμογές – όπως η αυτόματη διαγραφή μηνυμάτων, η λειτουργία γεωγραφικού εντοπισμού και η λειτουργία απορρήτου My Eyes Only – καθιστούν πιο δύσκολο τον εντοπισμό παράνομων δραστηριοτήτων και είναι ιδιαίτερα ελκυστικά για τους εμπόρους ναρκωτικών, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς της αγωγής.

Μια εκτεταμένη έκδοση της αγωγής που κατατέθηκε τον Απρίλιο του 2023 ανέφερε ότι «ο ρόλος της Snap Inc. και του Snapchat στις παράνομες πωλήσεις ναρκωτικών σε εφήβους ήταν το προβλέψιμο αποτέλεσμα των σχεδίων, των δομών και των πολιτικών που επέλεξε να εφαρμόσει η Snap για να αυξήσει τα έσοδά της».

Στην καταγγελία αναφέρεται ότι τα μηνύματα που διαγράφονται αυτόματα στο Snapchat επιτρέπουν σε όσους επιδίδονται σε παράνομη δραστηριότητα να αποκρύψουν τις πράξεις τους.

Οι εταιρείες μέσων κοινωνικής δικτύωσης συνήθως προστατεύονται από πολλές αγωγές βάσει του άρθρου 230 του νόμου περί αξιοπρέπειας των επικοινωνιών, ενός νόμου που παρέχει σε πολλές διαδικτυακές εταιρείες τεχνολογίας, όπως η Snap Inc., προστασία από νομικές αξιώσεις που απορρέουν από δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στις πλατφόρμες τους.

Ο δικαστής του Ανώτατου Δικαστηρίου του Λος Άντζελες απέρριψε τις αντιρρήσεις της Snap Inc. σε 12 ισχυρισμούς της αγωγής που αφορούν αμέλεια, ελαττωματικό προϊόν, ψευδή δήλωση και αδικαιολόγητο θάνατο.

Η Amy Neville, η κύρια ενάγουσα στην αγωγή, δήλωσε στην εκπομπή «Good Morning America» τον Οκτώβριο ότι ο γιος της Alexander ήταν 14 ετών και προετοιμαζόταν για το πρώτο έτος του λυκείου όταν πέθανε το 2020 μετά τη λήψη ενός χαπιού με φαιντανύλη, το οποίο, σύμφωνα με την Neville, φέρεται να έλαβε από ένα άτομο που γνώρισε στο Snapchat.

«Είμαστε ευτυχείς που το δικαστήριο θα επιτρέψει στους γονείς να αναζητήσουν ευθύνες για τον θάνατο των παιδιών τους από υπερβολική δόση φαιντανύλης», δήλωσε ο δικηγόρος των εναγόντων.

«Αυτή είναι η πρώτη φορά στην ιστορία που μια εταιρεία μέσων κοινωνικής δικτύωσης υποβάλλεται σε ισχυρισμούς ότι διευκόλυνε παράνομες και θανατηφόρες πωλήσεις ναρκωτικών».

