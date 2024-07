Ο πρωθυπουργός της Νέας Ζηλανδίας Κρίστοφερ Λάξον ζήτησε συγγνώμη και υποσχέθηκε μεταρρυθμίσεις, μετά τη διεξαγωγή δημόσιας έρευνας που διαπίστωσε ότι περίπου 200.000 παιδιά, νέοι και ευάλωτοι ενήλικες κακοποιήθηκαν σε κρατικές δομές της χώρας τα τελευταία 70 χρόνια.

Σχεδόν ένα στα τρία (παιδιά και ευάλωτοι ενήλικες) που βρίσκονταν σε κάποια δομή από το 1950 έως το 2019 υπέστησαν κάποια μορφή κακοποίησης, σύμφωνα με την έκθεση, ένα εύρημα που θα μπορούσε να αφήσει την κυβέρνηση αντιμέτωπη με δισεκατομμύρια δολάρια σε νέες απαιτήσεις αποζημίωσης.

«Αυτή είναι μια σκοτεινή και θλιβερή ημέρα στην ιστορία της Νέας Ζηλανδίας ως κοινωνία και ως κράτος. Θα έπρεπε να είχαμε κάνει κάτι καλύτερο και είμαι αποφασισμένος να το κάνουμε», δήλωσε ο Luxon σε συνέντευξη Τύπου.

Μια επίσημη συγγνώμη θα ακολουθήσει στις 12 Νοεμβρίου, πρόσθεσε.

Today Parliament accepted, with deep sorrow and regret, the Report of the Royal Commission of Inquiry into Abuse in Care.

To survivors who took part, I say thank you for your exceptional strength, your incredible courage, and your confronting honesty.

Because of you, we know… pic.twitter.com/s2N8kRykIo

— Christopher Luxon (@chrisluxonmp) July 24, 2024