Μαορί στρατιώτες καλωσορίζουν τη νέα τους αρχηγό χορεύοντας τον παραδοσιακό πολεμικό χορό haka

Μαορί στρατιώτες της Νέας Ζηλανδίας καλωσόρισαν τη νέα αρχηγό τους χορεύοντας τον παραδοσιακό πολεμικό χορό τους haka.

Η ανώτερη αξιωματικός του στρατού, Ταξίαρχος Ρόουζ Κινγκ, η οποία ορίστηκε ως Αρχηγός του Στρατού, έγινε δεκτή στο στρατηγείο των Ενόπλων Δυνάμεων στο Ουέλινγκτον με τον εμβληματικό χορό της φυλής των Μαορί.

Το βίντεο που δημοσιεύτηκε δείχνει την Ταξίαρχο Κινγκ να παρακολουθεί με δέος.

Ο χορός haka δημιουργήθηκε από τον αρχηγό της φυλής των Μαορί το 1820. Εκτελείται συχνά από άντρες στο προσκήνιο, με τις γυναίκες να παρέχουν φωνητική υποστήριξη.

Υπάρχουν δύο είδη πολεμικού haka. Αυτό που εκτελείται με όπλα και αυτό που εκτελείται χωρίς.

Το πρώτο είδος ονομάζεται «haka taparahi» και εκτελείται για να εκφράσει αισθήματα.

Το δεύτερο είδος ονομάζεται «peruperu».

Η ομάδα ράγκμπι All Blacks είναι γνωστή για την εκτέλεση του «haka» πριν από τους αγώνες της.

Εχθές Μαορί βουλευτές στη Νέα Ζηλανδία διέκοψαν τη συνεδρίαση του κοινοβουλίου της χώρας, την ώρα που ήταν προς ψήφιση ένα αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο.

Την αρχή έκανε η βουλευτής Χάνα Ροχίτι Μάιπι Κλαρκ. Όταν ρωτήθηκε εάν το κόμμα της υποστήριζε το νομοσχέδιο, σηκώθηκε όρθια, έσκισε ένα αντίγραφό του και στη συνέχεια ξεκίνησε τον παραδοσιακό τελετουργικό ομαδικό χορό χάκα.

Την κίνησή της, μάλιστα, μιμήθηκαν και άλλοι βουλευτές του κόμματός της, αλλά και άλλων παρατάξεων, συμμετέχοντας από τα θεωρεία.

