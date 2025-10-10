Οι στίχοι του Άλκη Αλκαίου είναι «βάλσαμο» για όσους έχουν βρεθεί στη γωνία του… ρινγκ ή κοιτούν αμήχανα την τσόχα, κρατώντας στα χέρια ανίσχυρα φύλλα. «Δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα…», λοιπόν ήταν τα λόγια του ποιητή, τα οποία τραγούδησε με απίστευτη ορμή ο Δημήτρης Μητροπάνος.

Μέσα σ’ αυτά τα λόγια βρίσκει όμως κάποιος την δύναμη για να «ορθώσει ανάστημα» κι αυτά ακριβώς τα λόγια πρέπει να έχουν στο νου τους οι διεθνείς μας, μπαίνοντας για να παίξουν κόντρα στην Δανία.

Ίσως να μιλάμε βεβαίως για μια τελευταία «ζαριά» αλλά όπως και να’ χουν τα πράγματα, όσο κι αν «ψαλιδίστηκαν» οι ελπίδες μετά την ήττα μας στην Σλασκωβη, είναι υποχρέωση της εθνικής να τα παίξει όλα για όλα απέναντι στους Δανούς.

Προφανώς και αυτό είναι το moto του συγκεκριμένου αγώνα, καθώς η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί αναγκάζει την Εθνική μας ομάδα να ρισκάρει πολύ για να διατηρήσει «ζωντανές» τις ελπίδες πρόκρισης.

Υπό διαφορετικές συνθήκες θα λέγαμε πως μια ισοπαλία στην πρωτεύουσα της Δανίας θα ήταν μια χαρά αποτέλεσμα, αλλά όχι τώρα. Αυτή την στιγμή «καιγόμαστε» για νίκη αλλά και οι Δανοί ξέρουν καλά πως αν πάρουν τους τρεις πόντους, βγάζουν νοκ άουτ την Εθνική μας και επικεντρώνονται στην μάχη με τους Σκωτσέζους.

Το καλό για μας θα ήταν να είμαστε εμείς στην θέση της Σκωτίας και οι Σκωτσέζοι στην δική μας αλλά αλλιώς τα έφερε η μπάλα.

Τώρα βέβαια δεν είναι ώρα για λόγια ούτε πρέπει να σκεφτόμαστε τι έγινε και χάθηκε ο αγώνας στην Γλασκώβη. Ότι έγινε, έγινε και δεν αλλάζει.

Στόχος τώρα είναι να προετοιμαστούμε για το ματς με τους Δανούς και το πρώτο βήμα που πρέπει να κάνει το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα, είναι να «διαβάσει» καλά τι έγινε στο Καραϊσκάκη στο παιχνίδι με τους Δανούς.

Ένα ματς στο οποίο η Εθνική μας αντιμετώπισε πολλά προβλήματα κι έχασε με 3-0. Η τριάδα στην μεσαία γραμμή της Δανίας είχε κάνει την διαφορά σ’ εκείνο το παιχνίδι κι αν θέλουμε να διεκδικήσουμε τη νίκη το βράδυ της Κυριακής, πρέπει να «μπλοκάρουμε» την μεσαία γραμμή των αντιπάλων μας.

Δεν θα είναι εύκολο, καθώς αυτή είναι η μεγάλη δύναμη των Δανών, αλλά εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, δεν υπάρχει άλλος «δρόμος».

Πρέπει να προκαλέσουμε «βραχυκύκλωμα» στην δημιουργία που βρίσκουν οι Δανοί από τους τρεις χαφ τους, γιατί στο μεταξύ μας παιχνίδι στο Καραϊσκάκη, αιφνιδιαστήκαμε και το πληρώσαμε ακριβά.

Η ποιότητα για να βρούμε το γκολ υπάρχει αλλά θα πρέπει να δείξουμε μεγάλη προσοχή στο ανασταλτικό κομμάτι του παιχνιδιού για να περιορίσουμε τους Δανούς.

Για να γίνει λοιπόν αυτό θα πρέπει να περιορίσουμε σε μεγάλο βαθμό την τριάδα των χαφ της Δανίας και είναι προφανές πως μιλάμε για δύσκολη αποστολή.

Είπαμε όμως, «δεν παίχτηκε η παρτίδα μας ακόμα»…