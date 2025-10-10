Πέρασε από την Πόλη ο Ερυθρός Αστέρας (86-81) – Σαρωτική η Ζάλγκιρις έκανε το 3/3 (98-70)
Εκτός έδρας νίκες για Ερυθρό Αστέρα και Ζάλγκιρις Κάουνας, ενώ η Μπαρτσελόνα τα… χρειάστηκε κόντρα στη Βαλένθια στην έδρα της.
Τρεις αναμετρήσεις (πλην του Ολυμπιακού) περιελάμβανε το υπόλοιπο πρόγραμμα της Euroleague σήμερα στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.
Στο πρώτο χρονικά ματς, ο Ερυθρός Αστέρας πήρε μεγάλο διπλό στην έδρα της Φενέρμπαχτσε με 86-81, πετυχαίνοντας την πρώτη του φετινή νίκη, στο πρώτο του παιχνίδι μετά την απομάκρυνση του Γιάννη Σφαιρόπουλου από τον πάγκο του συλλόγου.
Κορυφαίος για τους νικητές ήταν ο Τσίμα Μονέκε με 20 πόντους και 12 ριμπάουντ, ενώ πολύ καλό ματς έκαναν οι Τάισον Κάρτερ (15π) και Ντονάτας Μοτιεγιούνας (13π). Από την άλλη, οι Τέιλεν Χόρτον-Τάκερ και Μπόνζι Κόλσον σταμάτησαν στους 19 πόντους έκαστος.
Τα δεκάλεπτα: 17-25, 30-43, 48-56, 81-86
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
Στη Βαρκελώνη, σε ένα ματς με σκορ… ΝΒΑ η Μπαρτσελόνα ξέσπασε στο φινάλε και κατάφερε να κάμψει την αντίσταση της Βαλένθια στο «Παλάου Μπλαουγκράνα» επικρατώντας με 108-102, για το δεύτερο φετινός της θετικό αποτέλεσμα.
Από το σύνολο του Ζοάν Πενιαρόγια ξεχώρισε ο εντυπωσιακός Κέβιν Πάντερ με 27 πόντους, αλλά και ο Γουίλ Κλάιμπερν με 19. Στην… αντίπερα όχθη ο Ομάρι Μουρ μέτρησε 21 πόντους, έχοντας τις πολύτιμες βοήθειες του Ντάριους Τόμπσον με 19.
Τα δεκάλεπτα: 26-25, 48-49, 78-75, 108-102.
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
Τέλος, η Ζάλγκιρις Κάουνας συνεχίζει το εντυπωσιακό της ξεκίνημα φτάνοντας στο 3/3 μετά την πολύ εύκολη επικράτησή της με 98-70 κόντρα στην Μπάγερν Μονάχου στο Μόναχο, με τους Λιθουανούς να δείχνουν πως βρίσκονται σε εκπληκτική κατάσταση.
Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Ζάλγκιρις ήταν ο Σιλβέν Φρανσίσκο με 19 πόντους, ενώ πολύ καλό ήταν και ο Ντάστιν Σλέβα με 14. Για τους Γερμανούς ο Αντρέας Ομπστ είχε 15 πόντους, ενώ ο Ξαβιέ Ρατάν-Μέις πρόσθεσε άλλους 13.
Τα δεκάλεπτα: 20-26, 33-45, 57-68, 70-98
Δείτε ΕΔΩ τα στατιστικά του αγώνα*
Τα αποτελέσματα της 3ης αγωνιστικής:
Χάποελ Τελ Αβίβ – Μακάμπι Τελ Αβίβ 90-103
Παρτίζαν – Αναντολού Έφες 93-87
Αρμάνι Μιλάνο – Μονακό 79-82
Μπασκόνια – Παναθηναϊκός 84-86
Παρί – Βίρτους Μπολόνια 90-79
Ρεάλ Μαδρίτης – Βιλερμπάν 85-72
Φενέρμπαχτσε – Ερυθρός Αστέρας 81-86
Ολυμπιακός – Dubai BC 86-67
Μπάγερν Μονάχου – Ζάλγκιρις Κάουνας 70-98
Μπαρτσελόνα – Βαλένθια 108-102
Η βαθμολογία:
Το πρόγραμμα της 4ης αγωνιστικής:
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπαρτσελόνα 14/10 στις 20:00
Φενέρμπαχτσε – Dubai BC 14/10 στις 20:45
Ερυθρός Αστέρας – Ζάλγκιρις Κάουνας 14/10 στις 21:00
Ολυμπιακός – Αναντολού Εφές 14/10 στις 21:15
Μπάγερν Μονάχου – Αρμάνι Μιλάνο 14/10 στις 21:30
Παναθηναϊκός – Βιλερμπάν 15/10 στις 21:15
Βίρτους Μπολόνια – Μονακό 15/10 στις 21:30
Βαλένθια – Χάποελ Τελ Αβίβ 15/10 στις 21:30
Ρεάλ Μαδρίτης – Παρτίζαν 15/10 στις 21:45
Παρί – Μπασκόνια 15/10 στις 21:45
